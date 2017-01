Cod galben de viscol şi ninsori în Dâmboviţa

Share This





















Drumarii de la LDP Dâmboviţa, societate în subor-dinea CJ Dâmboviţa, au anunţat că sunt pregătiţi pentru a interveni pe tronsoanele de drumuri judeţene unde trebuie să asigure deszăpezirea. După cum spune o vorbă din popor, drumarii sunt cu arma la picior. Judeţul Dâmboviţa se află sub atenţionare cod galben de viscol şi ninsori, în intervalul 5 ianuarie, ora 22:00 – 6 ianuarie, ora 20:00. Directorul de la LDP Dâmboviţa, Cristian Avanu ne-a declarat că deja oamenii sunt în dispozitiv şi sunt pregătiţi să intervină în orice moment. Au fost dispuse o serie de măsuri pentru a preveni apariţia unor probleme deosebite pe drumurile judeţene din Dâmboviţa. La momentul acesta, LDP Dâmboviţa are toate stocurile necesare de nisip, de sare, de material antiderapant şi combustibil pentru a interveni. Aşteaptă în dispozitive 118 dru-mari şi 87 de utilaje, gata să acţioneze. De asemenea, la societăţile comerciale care execută servicii de deszăpezire, Ratelen Construct, Montaj Paladiu şi Sava Serv Construct totul este pregătit ca la carte.

La nivelul judeţului Dâmboviţa încă mai există o serie de drumuri judeţene pentru care nu au fost încheiate contracte de deszăpezire şi asta pentru că firmele nu s-au înscris la licitaţiile publice organizate de LDP Dâmboviţa. În această situaţie deszăpezirea este asigurată de LDP pe cele trei trasee, respectiv Dobra-Cornăţelu-Crevedia, Lunguleţu-Răcari şi Titu-Corbii Mari, care înseamnă 197,69 kilometri de drumuri judeţene.

Directorul de la LDP Dâmboviţa, Cristian Avanu a făcut publice şi cele două numere la care pot fi semnalate probleme: 0245612816 şi 0728878767, aici funcţionează în permanenţă comandamentul de iarnă, 24 de ore din 24 de ore.

SC LDP SA Dâmboviţa are şase puncte de lucru în judeţ, acestea aflându-se în localităţile: Dragomireşti, Pucioasa, Comişani, Titu, Târgovişte şi Malu cu Flori, ultimul deservind zona Gemenea-Pucheni-Văleni Dâmboviţa, funcţionând doar pe perioada iernii.

Iarna îşi va intra cu adevărat în drepturi. Nici judeţul Dâmboviţa nu este ocolit de capriciile iernii. Potrivit meteorologilor, judeţul Dâmboviţa se află sub cod galben de viscol şi ninsori, în perioada 5 ianuarie, ora 22:00 – 6 ianuarie, ora 20:00.

În intervalul menţionat aria ninsorilor se va extinde treptat dinspre Lunca Dunării şi va cuprinde sudul, centrul şi estul ţării. În Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul şi centrul Moldovei, precum şi în zona Carpaţilor de Curbură, local ninsorile vor fi însemnate cantitativ şi se va depune strat de zăpadă consistent.

Va fi viscol în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei şi în jumătatea sudică a Moldovei unde vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h. În Carpaţii de Curbură şi zona înaltă din Carpaţii Meridionali rafalele vor depăşi 80.90 km/h, iar zăpada va fi spulberată şi troienită. La începutul intervalului pe litoral vor fi precipitaţii mixte şi se va depune polei.