Club online de educaţie financiară pentru liceeni

Autoritatea de Supraveghere Financiară, Banca Naţională a României, Ministerul Finanţelor Publice şi Asociaţia Română a Băncilor lansează în parteneriat FinClub, un program de educaţie financiară destinat elevilor de liceu din clasele X-XII, pasionaţi de piaţa financiară.

Derulat sub auspiciile Acordului de Colaborare privind Educaţia Financiară, programul presupune crearea unui club de educaţie financiară a cărui activitate se va desfăşura sub forma unor întâlniri online bilunare. Tematica întâlnirilor va acoperi subiecte ce ţin de cunoaşterea şi aprofundarea noţiunilor şi conceptelor financiare.

FinClub va permite în primul an participarea a 100 de elevi din toată ţara, iar întâlnirile se vor organiza în perioada 1 septembrie 2020 – 1 iunie 2021. Înscrierile în FinClub pot fi făcute online, în intervalul 3 august 2020 – 24 august 2020. Formularul de înscriere şi Regulamentul clubului pot fi găsite accesând link-ul https://asfromania.ro/edu/fin-club/, precum şi pe pagina de Facebook a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

În cadrul întâlnirilor vor participa invitaţi, lectori, profesori, traineri, reprezentanţi ai pieţelor financiare, reprezentanţi ai diferitelor sectoare economice, persoane cu diferite specializări profesionale.

Educaţia financiară ocupă un loc strategic pe agenda instituţiilor semnatare ale Acordului de Colaborare. Considerăm că sunt necesare acţiuni concertate pentru îmbunătăţirea nivelului de educaţie financiară în rândul românilor printr-un efort coordonat la nivel naţional, care va asigura atingerea principalelor obiective strategice de îmbunătăţire a bunăstării financiare. Acordul de Colaborare încheiat de cele patru instituţii vizează realizarea de activităţi comune în domeniul educaţiei financiare şi elaborarea Strategiei Naţionale de Educaţie Financiară (SNEF).