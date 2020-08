CLAUDIU NICULESCU, DĂRÂMAT DUPĂ EŞEC

CS Mioveni a ratat promovarea în Liga 1, după ce a remizat, scor 1-1, cu Chindia Târgovişte. Argeşenii au pierdut, la general, cu 1-3, şi vor juca încă un sezon, cel puţin, în al doilea eşalon al ţării.

La finalul partidei, Claudiu Niculescu şi-a felicitat jucătorii, pe care i-a lăudat, mai ales pentru prestaţia din prima repriză. Totodată, tehnicianul de la Mioveni a spus că nu ştie ce va face pe viitor, urmând să se decidă în zilele următoare dacă rămâne la echipă.

Claudiu Niculescu: „Mai am contract un an de zile, să vedem ce se va întâmpla zilele acestea!”

„Din păcate, visul a durat o repriză. Am sperat şi în a doua, dar golul lor a contat în economia jocului. Am început bine jocul, am dominat, am avut ocazii de a marca, nu s-a văzut diferenţa între cele două ligi. Am ieşit onorabil din acest baraj, am făcut ce a depins de noi ca să promovăm. N-a fost însă anul nostru. Am ratat o şansă mare la meciul cu Petrolul, dar vreau să-i felicit pe jucători. S-au dăruit, au avut o atitudine bună, agresivitate. Au avut toate ingredientele pentru a promova în Liga 1. Repet, acel gol primit a fost decisiv.

Ne-a lipsit şi norocul, pe durata întregului play-off. Aşa e viaţa, aşa e fotbalul. Suntem trişti, dar trebuie să ridicăm privirea din pământ. Eu am contract încă un an de zile cu Mioveni, să vedem ce se va întâmpla zilele acestea. Mâine voi discuta cu conducerea şi o să ştiu mai multe. Nu ştiu cine mai are contract, ce jucători rămân. Una peste alta, tristeţea e mare”, a declarat Niculescu.