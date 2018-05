CLAUDIA lUGULESCU MERGE LA MONDIALE!

Share This





















Târgovişteanca este unul dintre arbitrii asistenţi, selecţionaţi pentru Cupa Mondială de Fotbal Feminin U20, din Franţa

Comisia de Arbitri FIFA a desemnat 15 arbitri şi 30 de arbitri asistenti femei pentru a oficia la Cupa Mondială Under 20 (feminin), programată in Franţa, între 5 şi 24 august 2018. Pe lista se află şi o româncă: Petruţa lugulescu. „Asistenta” din Târgovişte îşi adaugă astfel o nouă competiţie importantă in palmaresul său impresionant, informează portalul scoaladearbitri.ro.

La puţin timp de la anunţul oficial, Petruţa a avut amabilitatea de a acorda celor de la scoaladearbitri.ro o scurtă declaratie: „Sunt foarte fericită. Acest turneu este un alt moment important în cariera mea care mă motivează să muncesc serios în continuare. Le sunt recunoscătoare tuturor celor care au crezut în mine şi au făcut acest moment posibil.”

Conform FIFA, criteriile de selecţie pentru oficialii meciurilor, din 21 de ţări diferite, s-au bazat pe experienţa lor în competiţiile organizate de asociaţiile şi confederaţiile pe care le reprezinta, precum şi pe nivelul lor de pregătire fizica şi capacitatea de a citi jocul. Arbitrii selectaţi pentru turneul din această vară vor fi, de asemenea, candidaţi pentru a oficia la FIFA Women’s World Cup – Franţa 2019, titrează scoaladearbitri.ro.

Cele patru orase gazda (oficiale) pentru Cupa Mondiala FIFA U-20 sunt situate in Bretania: Concarneau (Stade Guy Piriou), Dinan / Lehon (Stade du Clos Gastel in Lehon), Saint-Malo (Stade de Marville) si Vannes (Stade de la Rabine). Vannes va găzdui meciul de deschidere al competiţiei, pe 5 august, precum şi finala, pe 24 august.