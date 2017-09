Claudia Gilia, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, a participat la evenimentul de sărbătorire a Zilei Limbii Române, desfăşurat sub genericul „Limba română este patria mea”, organizat la Centrul Cultural Bohemia

Share This





















În cadrul vizitei oficiale în Provincia Castellón (Spania), urmare a invitaţiei Institutului Hispano Rumano,Claudia Gilia, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa (CJD), a participat duminică, 3 septembrie 2017, la evenimentul de sărbătorire a Zilei Limbii Române, desfăşurat sub genericul „Limba română este patria mea”, organizat la Centrul Cultural Bohemia.

ín cadrul acestor manifestări a avut loc festivitatea de premiere a participanţilor la concursul organizat în luna august de Institutul Hispano Rumano „Vise în graiul meu”, adresat tuturor copiilor şi tinerilor români cu vârste între 3 şi 18 ani din Provincia Castellón. Concursul a urmărit promovarea limbii române în comunitatea română şi spaniolă, afirmarea identităţii lingvistice şi culturale a participanţilor, cunoaşterea frumuseţilor României şi promovarea lor în Castellón de la Plana.

Câştigătorii concursului au fost premiaţi de Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu diplome şi premii constând în cărţi, iar la final, toţi participanţii prezenţi au primit materiale de promovare a Judeţului Dâmboviţa.

Alături de un număr mare de cetăţeni români, la eveniment au participat, Ovidiu Iane, secretar de stat în cadrul Ministerului Românilor de Pretutindeni,consulii Gheorghe Florea şi Roxana Petruţa Filip din cadrul Consulatului României din Castellón de la Plana, Salome Pradas Ten, senatorul Provinciei Castellón, şi Manuel Păduraru, preşedintele Institutului Hispano Rumano.

Întâlnirea pe care vicepreşedintele CJD a avut-o în aceste zile cu comunitatea română din Castellón a reprezentat o oportunitate pentru judeţul Dâmboviţa ca, alături de rezidenţii români, să promoveze limba şi cultura română.

Cu acest prilej, reprezentantul Consiliului Judeţean Dâmboviţa a transmis: „Mulţumesc Institutului Hispano Rumano pentru colaborarea cu instituţiile româneşti pentru a promova imaginea României, a limbii, culturii şi tradiţiilor româneşti, a turismului şi a tot ceea ce ne reprezintă ca naţiune. Sunt foarte fericită să văd aceşti copii care sau înscris în concurs şi au pus mult suflet în lucrările lor. În primul rând, este important să apreciem şi să păstrăm valorile noastre, să respectăm ceea ce ne ajută să ne facem remarcaţi printre celelalte naţiuni. Valorile noastre sunt acei oameni care au reuşit să ducă numele ţării dincolo de graniţe – vorbim de Mihai Eminescu, Mircea Eliade, Constantin Brâncuşi, Nicolae Grigorescu. Am adus aici câteva din lucrările marilor scriitori români şi, sper, ca aceşti copii minunaţi să le citească cu plăcere”.

Institutul Hispano Rumano îşi propune să organizeze, în cursul acestui an, şi alte evenimente cu specific românesc: degustări de produse tradiţionale româneşti (publicul-ţintă fiind în special cetăţenii spanioli – pentru a cunoaşte gastronomia românească), expoziţii de pictură ale artiştilor români, diferite acţiuni de informare a românilor cu privire la schimbările legislative din Spania şi din România.