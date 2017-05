CJ verifică obiectivele de infrastructură rutieră de interes judeţean, aflate în derulare

Share This





















In această perioadă, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, prin direcţiile de specialitate, realizează activităţi de monitorizare şi verificare pe teren la obiectivele de infrastructură rutieră de interes judeţean, aflate în derulare.Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alin Manole, însoţit de senatorul Titus Corlăţean, a verificat lucrările derulate pe sectorul de drum DJ 711A Săbieşti – Colacu şi Ghergani -Lunguleţu. Obiectivul este finanţat prin OUG nr. 28/2013 şi are o lungime de 7,812 km. Valoarea totală a investiţiei este de 7.482.470 lei iar, până în prezent, s-a realizat stratul de bază pe o lungime de 4,5 km pe sectorul Ghergani – Lunguleţu şi, respectiv, 0,9 km pe sectorul Săbieşti – Colacu.

Lucrările pentru primul strat de asfalt pe tronsonul Săbieşti – Colacu se află în desfăşurare şi, potrivit constructorului, această etapă se va finaliza în aproximativ 2 săptămâni.

De asemenea, au mai fost monitorizate şi obiectivele derulate pe DJ Butoiu – Dragomireşti (aflat în procedură de recepţie) şi DJ 611 Glogoveanu – Şelaru (lucrări de reparaţii, în prezent, în desfăşurare). In privinţa acestor obiective, s-au constatat anumite neconformităţi în urma cărora Consiliul Judeţean Dâmboviţa a notificat agenţii economici responsabili de lucrări în vederea remedierii acestora.

In vederea reabilitării şi modernizării a două sectoare aparţinând DJ 711A situate pe raza oraşului Răcari (zona Mavrodin – Colacu – Săbieşti), Consiliul Judeţean Dâmboviţa finanţează din bugetul propriu începând cu anul 2016 următoarele lucrări:

1. In urma aplicării procedurilor legale de achiziţie publică, a fost încheiat, în anul 2016, contractul de lucrări nr. 236/47/18.04.2016 aferent obiectivului de investiţii „Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară DJ 711A sector Săbieşti – Colacu, sector Ghergani – Lunguleţu, L = 7, 812 km”, între Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi agentul economic SC Pragosa România SRL, acesta având principalii indicatori şi stadiile fizice realizate astfel: – sector Ghergani – Lunguleţu – 4,5 km strat de bază

– sector Săbieşti – Colacu – 0,9 km strat de bază

Cu o lungime de 4,3 km pe raza comunei Lunguleţu şi de 3,5 km pe raza oraşului Răcari, obiectivul de investiţii are o valoare totală de 7.482.470 lei. În prezent, lucrările pentru stratul de bază pe sectorul Săbieşti – Colacu se află în derulare. 2. În baza contractului de concesiune nr. 2/6.01.2010 (având Act Adiţional nr. 3/2017) aferent obiectivului de investiţii „Covor bituminous pe DJ 711A Colacu – Ghergani km 9 + 470 – 14 + 500, L = 5,03 km”, încheiat între Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa S.A., s-a realizat un strat de bază de 3 km în zonele Mavrodin – Biserică (2 km) şi Colacu (1 km ).

Obiectivele mai sus nominalizate sunt realizate din fondurile Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi fac parte din Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Dâmboviţa privind asigurarea unor condiţii corespunzătoare de circulaţie în siguranţă şi confort pe întreaga zonă administrativă a judeţului Dâmboviţa, DJ 711 A fiind unul dintre drumurile publice importante cu o lungime totală de 40,7 km, ce asigură legătura zonei de Sud – Est, la intersecţia cu DJ 711, în comuna Bilciureşti, cu Autostrada A1 Bucureşti – Piteşti, pe raza comunei Corbii Mari.

În privinţa sprijinului financiar pe care îl acordă Consiliul Judeţean Dâmboviţa oraşului Răcari, mai sunt obiective de infrastructură rutieră de interes local care sunt contractate în asociere cu instituţia noastră, aflate în derulare, şi anume:

1. Pod pe DE 403 peste râul Colentina, sat Stăneşti, obiectiv în derulare, cota de cofinanţare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa în valoare de 255.000 lei fiind achitată integral.

2. Modernizare drumuri de interes local în oraşul Răcari, obiectiv în derulare. Din contribuţia totală de 1.415.628 lei reprezentând cofinanţarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, s-au decontat

1.174.419 lei.

3. Modernizare drumuri de interes local în oraşul Răcari, obiectiv aflat în proceduri de contractare, unde sprijinul Consiliului Judeţean Dâmboviţa ca şi cotă de finanţare este de 1.074.503 lei.