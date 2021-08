CJ Dâmbovița: Vești bune pentru participanţii la trafic

Începând de duminică, 1 august 2021, s-a redeschis traficul rutier pe tronsonul DJ 702B Ulmi – Gura Ocniței și DJ 720 Gura Ocniței – Moreni – limită Județ Prahova. Vestea a fost dată de președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, în cadrul unei conferințe de presă, ce a fost susținută în localitatea Nisipuri, aflată pe traseul mai sus-aminitit.

Tronsonul DJ 720 Răzvad – Gura Ocniței – Moreni – limită județ Prahova, km 2 + 130 – 7+417 și km 13+440 -15+535, și DJ 720B Ulmi – Nisipuri – Gura Ocniței, km 0+572 – 6+384, face parte din lotul 1, realizat în cadrul proiectului finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ 720, DJ 720B, DJ 711 și DJ 101B, pe traseul limită Județ Prahova – Moreni – Gura Ocniței – Răzvad – Ulmi – Târgoviște -Comișani – Bucșani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciurești – Cojasca -Cornești – Butimanu – Niculești -limită Județ Ilfov”, proiect derulat de Consiliul Județean Dâmbovița, a cărui valoare este de 212.845.189,34 lei.

Lotul 1, în valoare de 41.645.708,21 lei, are o lungime totală de 13,169 km, iar până în prezent au fost executate lucrări reprezentând un stadiu fizic de aproximativ 15 %.

Până la acestă dată, au fost re

celor aferente părții carosabile, respectiv terasamente și așternere mixturi asfaltice, cât și din categoria asigurării scurgerii apelor la rigolele carosabile și realizării lucrărilor de refacere a căii de rulare pentru podul peste Ialomița, aflat în faza finală de punere în funcțiune.

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan:

„Așa cum am promis, cel târziu pe 1 august, vom da drumul circulației pe acest sector de drum județean, la Nisipuri, pentru toți locuitorii județului Dâmbovița, în primul rând pentru cei din municipiul Târgoviște, comuna Ulmi și comuna Răzvad. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat în această perioadă! Am promis că vom da drumul circulației cel târziu pe 1 august, dar de astăzi, vineri, deci cu 3 zile mai devreme, se poate circula pe acest tronson de drum județean. După cum știți, acest tronson face parte din drumul județean care pleacă din municipiul Moreni și merge până la limita județului Dâmbovița, la ieșire din comuna Niculești. Pe acest tronson, de 5,5 km, am efectuat următoarele operațiuni: am scos stratul existent, am turnat un strat de balast, am turnat un strat de balast stabilizat și apoi primul strat de asfalt. În această perioadă, se lucrează și la podul peste râul Ialomița. Valoarea totală a lucrărilor pe pentru lotul 1 este de aproximativ 42 milioane lei, valoarea totală a întregului proiect fiind de 43 milioane Euro. Pe lotul 1, stadiul fizic este de aproximativ 15%, iar valoarea decontată până în prezent -4 milioane lei. Le mulțumesc primarului municipiului Târgoviște, Cristian Daniel Stan, pentru prezență, primarului comunei Ulmi, Bogdan Tița, primarului comunei Răzvad, Emanuel Spătaru, dar și consilierilor județeni! Ne cerem scuze pentru disconfortul creat de lucrările pe acest sector de drum județean! După cum am spus, acest drum, lotul 1, la care ne aflăm astăzi, aici, face legătura între comuna Răzvad, comuna Ulmi, și nu în ultimul rând, municipiul Târgoviște, se intersectează cu lotul 2, care pleacă din municipiul Târgoviște și ajunge până la pod, la intrare în comuna Băleni, și, pe acest tronson, în perioada următoare vom finaliza primul strat de asfalt și în comuna Comișani, și la Băleni, și nu în ultimul rând, vom continua tot drumul cu cele 4 loturi până la ieșire din județul Dâmbovița. Încă o dată ne cerem scuze față de toți locuitorii județului Dâmbovița care au înțeles necesitatea și importanța acestui drum județean. Cu siguranță lucrările vor continua în același ritm și ne încadrăm după cum am spus, în termenele pe care le avem în contractul de lucrări între Consiliul Județean Dâmbovița și constructorii acestor tronsoane de drum.”

La conferința de presă au mai participat: administratorul public al județului, Cristian Avanu, secretarul general al județului, Dănuț-Nicolae Popa-Stănescu, primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, primarul comunei Răzvad, Emanuel Spătaru, primarul comunei Ulmi, Bogdan Tița, consilieri județeni.