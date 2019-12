CJ Dâmboviţa participă la reuniunea de toamnă a Adunării Regiunilor Europei

Share This





















In perioada 4-5 decembrie 2019, are loc reuniunea de toamnă a Biroului Adunării Regiunilor Europene (ARE), organizată la Bruxelles.

Biroul se reuneşte în vederea adoptării priorităţilor politice ale ARE, pentru perioada 2020-2025 şi, de asemenea, găzduieşte două dezbateri, cu participarea mai multor parlamentari europeni, pe tema obiectivelor de dezvoltare sustenabilă şi a digitalizării.

Consiliul Judeţean Dâmboviţa este membru în cadrul Adunării Regiunilor Europene din anul 1997, urmare a hotărârii CJD, numărul 24/22 iulie 1997. ARE este un organism de cooperare interregională şi de susţinere a intereselor regionale la nivel european.

Preşedintele CJD, Alexandru Oprea, a participat la conferinţa organizată de ARE, pe tema inovaţiei, sub genericul „Shaping a future that works for everybody” („Conturarea unui viitor pentru toată lumea”). Au luat parte reprezentanţi ai sectoarelor public şi privat, specialişti, antreprenori, cadre universitare, factori de decizie politică din diverse domenii.

Conferinţa a fost deschisă de vicepreşedintele ARE pentru cooperare şi parteneriate strategice, Jan Luc Vanraes, iar în cadrul acesteia au avut loc dezbateri pe tema viitorului pieţei muncii, dar şi a necesităţii pregătirii unei forţe de muncă adaptată la schimbările radicale generate de automatizarea crescândă, decalajul de competenţe şi temerile de insecuritate în muncă. Sectoarele vizate sunt: sănătatea, turismul, industria, agricultura şi comerţul.

Evenimentele amintite sunt găzduite de capitala Belgiei, care deţine vicepreşedinţia ARE, evenimentul fiind organizat în cooperare cu regiunea Catalunia.