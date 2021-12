CJ Dâmbovița, la ora bilanțului pe 2021

Bilanțul anului 2021, la CJ Dâmbovița, a fost prezentat de președintele CJ, Corneliu Ștefan alături de vicepreședinții Luciana Cristea și Antonel Jîjîie, administratorul județului, Cristian Avanu, și secretarul județului, Dan Popa.

Pe parcursul anului, conducerea CJ Dâmbovița a reușit să deblocheze proiecte importante pentru județ dar a lucrat și la documentația altor investiții de mare amploare în județ:

„Peste 1.000.000.000 de euro -aceasta este suma pe care vrem să o atragem începând cu anul 2022 în județul Dâmbovița.

2021 a fost un an greu din punct de vedere financiar, mai ales că instituția pe care o conduc a avut un buget diminuat cu 40% față de 2020.

Chiar și în aceste condiții, pe parcursul anului, am reușit să deblocăm proiecte importante pentru județul nostru, dar am lucrat și la documentația altor investiții de mare amploare în județ, astfel încât din fonduri proprii, guvernamentale sau europene să putem începe 2022 în forță.

INFRASTRUCTURA RUTIERĂ

Inelul 2 de Centură al municipiului Târgoviște. Lungimea totală a traseului este de 15,28 km, iar valoarea estimată este de 727.433.811,72 lei. Inelul de centură al orașelor Pucioasa și Fieni. Acest drum are o lungime de 15,13 km, iar investiția se va ridica la 782.217.718,07 lei. Inel de centură orașul Găești. Un traseu de 4,5 km și cu valoare estimată de 75.600.252 lei. Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ 712 Pucioasa – Brănești – Vulcana Pandele -Șotânga – Târgoviște, DJ 720C Gura Ocniței – Ocnița și DJ 720A Gura Ocniței Adânca – Bucșani – Mărcești – Finta -Postârnacu – DN 1A. Lungimea totală a traseului este de aproximativ 60 km, iar ca valoare se ridică la 240.000.000 lei.

SĂNĂTATE

Construire Ambulatoriu de Specialitate în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște. Proiectul are o valoare de peste 18.000.000 de lei! Extinderea, modernizarea și reabilitarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean! Valoarea totală a proiectului, care urmărește crearea unei secții de primiri urgențe cu spații generoase și dotate cu aparatură de ultimă generație, se ridică la peste 8.100.000, cea mai parte, peste 6 milioane de lei, bani europeni.

Un alt obiectiv important în ceea ce privește sănătatea este și extinderea Secției de Cardiologie a Spitalului Județean, precum și achiziționarea unui angiograf. Suma estimată pentru implementarea proiectului este de aproximativ 2.000.000 euro. ĩn momentul de față, execuția proiectului se află în licitație pe platforma de achiziții publice. Vom avea un județ mult mai curat prin colectarea selectivă a deșeurilor menajere și datorită stației de tratare mecano-biolog-ică a deșeurilor pe care o vom construi la Șotânga. Proiectul, pe care îl vom depune anul viitor, are o valoare de aproximativ 88.000.000 de euro -435.000.000 milioane lei, iar acum suntem în faza finală a studiului de fezabilitate. Pe de altă parte, anul acesta am dat startul unor proiecte importante pentru județul Dâmbovița, din care amintesc: Implementarea celui mai mare proiect cu fonduri europene din județul nostru: proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița în valoare de peste 2.225.573.245,96 lei sau 449.874.319 euro. Beneficiarii acestui proiect sunt peste 250.000 de dâmbovițeni.

COLECTARE SELECTIVĂ

Anul acesta, am semnat contractul prin care, din 2022, deșeurile menajere vor fi colectate de la fiecare casă și din fiecare cartier din județul nostru.

Contractul, semnat pentru o perioadă de 8 ani, are o valoare de peste 353.467.032,5 lei.

PROGRAMUL JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ

ĩn 2021, am prevăzut sume substanțiale pentru finanțarea a 61 de obiective (modernizări de drumuri și dispensare, până la reabilitări de centre civice, pasaje și poduri) în 41 de localități dâmbovițene. Pentru asigurarea fondurilor necesare implementării programului, suma aprobată de către Consiliul Județean Dâmbovița, în anul 2021, este de 58.551.000 lei.

Prin toate investițiile și proiectele demarate sau finanțate în 2021 am pus bazele dezvoltării județului nostru și am transmis un mesaj foarte clar: Dâmbovița este un județ în care se poate investi cu încredere, iar toți pașii făcuți sunt gândiți pentru dezvoltarea unitară a județului. ĩncă o dată, urez tuturor dâmbovițenilor un sfârșit de an liniștit alături de cei dragi, multă sănătate, iar 2022 să fie mai bun din toate punctele de vedere.”, a afirmat președintele CJ, Corneliu Ștefan.