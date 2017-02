CJ Dâmboviţa are un program de investiţii privind drumurile judeţene, cifrat la 35.196.000 lei

Share This





















Investiţiile privind modernizarea şi îmbunătăţirea infrastructurii drumurilor judeţene din Dâmboviţa, reprezintă o prioritate pe agenda de lucru a CJ Dâmboviţa, şi în anul 2017.

Potrivit preşedintelui CJ, Alexandru Oprea, pentru anul 2017, CJ Dâmboviţa şi-a stabilit un program de investiţii privind drumurile judeţene, cifrat la 35.196.000 lei. Nu a fost omis nici programul de reparaţii privind drumurile judeţene, cifrat la 20.000.000 de lei.

A fost punctat şi faptul că în perioada imediat următoare va intra în etapa de evaluare tehnică şi proiectul depus la ADR Sud Muntenia -„Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 720, DJ 720B, DJ 711 şi DJ 101B pe traseul Limită judeţ Prahova-Moreni-Gura Ocniţei Răzvad-Ulmi-Târgovişte-Comişani-Bucşani-Băleni-Dobra-Finta-Bilciureşti-Cojasca-Corneşti-Butimanu-Niculeşti-Limită judeţ ilfov”.

„În ceea ce priveşte partea de reparaţii şi investiţii pe anul 2017, ne propunem un program de investiţii, cifrat undeva la 35.196.000 lei, iar programul de reparaţii, cifrat la 20.000.000 de lei. În ceea ce priveşte alte investiţii, după cum ştiţi am depus la ADR Sud Muntenia proiectul pe Axa 6 – „Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 720, DJ 720B, DJ 711 şi DJ 101B pe traseul Limită judeţ Prahova-Moreni-Gura Ocniţei-Răzvad-Ulmi-Târgovişte-Comişani-Bucşani-Băleni-Dobra-Finta-Bilciureşti-Cojasca-Corneşti-Butimanu-Niculeşti-Limită judeţ ilfov”. Valoarea acestui proiect este 213.410.000 lei, 42 de km de drum, obiectivul a fost declarat admisibil şi înţeleg că ADR Sud Muntenia a semnat contactul pentru consultanţă şi vom intra în etapa a doua privind evaluarea conformităţii tehnice”, a declarat preşedintele CJ Dâmboviţa, Alexandru Oprea.

Administraţia judeţeană a făcut în ultimele săptămâni şi o serie de demersuri la Ministerul Transporturilor privind investiţiile ce au ca scop modernizarea infrastructurii rutiere a drumurilor naţionale ce tranzitează judeţul Dâmboviţa.

„În aceste două luni nu am stat cu mâinile în sân şi am făcut demersuri către autorităţile centrale pentru ceea ce înseamnă infrastructura de drumuri. La ministerul Transporturilor am făcut demersuri pentru proiectul privind lărgirea la patru benzi a DN 71 Bâldana-Târgovişte, patru benzi DN 7 Bâldana-Titu, reparaţii asfaltice pe DN 71 Târgovişte-Sinaia, reparaţii asfaltice pe DN 72A Târgovişte-Câmpulung, realizarea centurii ocolitoare a Târgoviştei…”, a mai spus preşedintele CJ Dâmboviţa, Alexandru Oprea.

infrastructura rutieră după cum ştim reprezintă cartea de vizită a oricărui judeţ în vederea atragerii de investitori.