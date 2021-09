CJ Dâmbovița a primit zero lei de la Guvernul Cîțu

Președintele CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan a afirmat că județul Dâmbovița a primit 2,9 milioane lei, pentru echilibrarea bugetelor locale ale primăriilor, iar CJ a primit zero lei: „Încă o dată am avut dreptate, Guvernul Cîțu a întors spatele județului Dâmbovița. Ceea ce anunțam în urmă cu două săptămâni, iată că s-a produs. Rectificarea bugetară care a fost aprobată prin Hotărâre de Guvern, efectiv nu are corespondent și în județul Dâmbovița. Pentru drumuri județene, solicitarea noastră, a județului Dâmbovița, a fost de peste 500 milioane lei și am primit doar 6,4 milioane lei, adică 7%. Pentru calamități, până astăzi am primit ZERO lei și astăzi se lucrează și la cele două porțiuni de la drumul din munte, pe DJ 714, se lucrează la Vișinești, în cele trei puncte care au fost afectate de calamități, se lucrează pe drumul județean de la Mănăstirea Dealu, se lucrează pe drumul județean din comuna Bezdead. Toate aceste lucrări sunt realizate pe banii Consiliului Județean Dâmbovița, iar din partea Guvernului României, până astăzi, pe calamități, am primit nici mai mult, nici mai puțin decât ZERO lei. Pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru cele 89 de unități administrativ teritoriale, județul Dâmbovița a primit 2,9 milioane lei. După un simplu calcul, fiecare dâmbovițean a primit 5,9 lei. Deci, prin această rectificare a Guvernului Cîțu, fiecare dâmbovițean a primit 5,9 lei, ceea ce înseamnă că nu poate cumpăra nici măcar un litru de carburant. Acum două săptămâni am lansat câteva întrebări parlamentarilor PNL și USR și nici până astăzi nu am primit răspuns… Adresez aceleași întrebări încă o dată parlamentarilor PNL și USR PLUS, adresez aceste întrebări domnului prim-ministru CîȚu, un prim-ministru care nu are nicio treabă cu Guvernul României, nu are nicio treabă cu județele României, domnul prim-ministru care nu are nicio treabă cu administrația publică locală și centrală, dânsul aflându-se într-o campanie electorală, și o spun cu toată responsabilitatea că nici pe mine și nici pe dâmbovițeni nu ne interesează pe ce se omoară dumnealor în interiorul PNL. Le transmit aceleași întrebări:

Ce facem peste o lună, stimați parlamentari PNL și USR PLUS, închidem drumul din munte? Închidem stațiunea turistică de interes național? Nici până astăzi nu am primit răspuns din partea Ministerului Mediului referitor la drumul de pe partea dreaptă contur lac Bolboci pentru a-l prelua la Consiliul Județean Dâmbovița pentru perioada de iarnă. Ce facem, stimați reprezentanți ai PNL și USR PLUS, oprim lucrările pe drumurile județene? Ce facem, domnule prim-ministru Cîțu, închidem investițiile de la Spital? Astăzi suntem în plin proces de achiziție cu trei investiții foarte importante pentru dâmbovițeni: extinderea UPU, un sediu nou de Ambulatoriu și, nu în ultimul rând, extinderea Secției de Cardiologie și dotarea acestei secții cu un angiograf. Numai această ultimă investiție depășește peste 15 milioane lei, bani în totalitate de la Consiliul Județean Dâmbovița, un proiect pe care ni l-am asumat în fașa dâmbovițenilor și, cu toate riscurile, îl vom duce la bun sfârșit.

Încă mai aștept răspuns de la reprezentanții Guvernului în teritoriu, de la parlamentarii PNL și USR PLUS, de la domnul Cîțu, până pe 25 septembrie. După această dată poate intră într-o logică normală, să-și ia haina de prim-ministru pe dumnealui și să se uite și către județele din România, să se uite către problemele din administrațiile publice locale și centrale”, a transmis președintele CJ, Corneliu Ștefan.