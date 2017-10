CJ Dâmboviţa a dat undă verde proiectului „Pregătit pentru muncă = Pregătit pentru viaţă”

Share This





















Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Dâmboviţa participă, în calitate de beneficiar, la derularea Proiectului de Formare Profesională, acţiunea cheie 1 KA102 – VET lerner and staff mobility, cu titlul „Pregătit pentru muncă = Pregătit pentru viaţă”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+. Perioada de implementare este 15.09.2017 – 14.03.2019.

Consilierii judeţeni au aprobat Acordul de parteneriat dintre Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale denumită ANPCDEFP şi Centrul Judetean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Dâmboviţa privind derularea Proiectului de Formare Profesională, acţiunea cheie

1KA102 – VET lerner and staff

mobility, cu titlul „Pregătit pentru muncă = Pregătit pentru viaţă”.

Principalele obiective ale proiectului sunt:

1. Pregătirea profesională a 12 profesori consilieri şcolari pentru dezvoltarea experientei relevante în domeniul orientării carierei şi cooperarea cu parteneri europeni în rezolvarea unor probleme practice referitoare la consilierea şi orientarea carierei elevilor cu CES integraţi în învăţământul de masă din ciclul gimnazial şi a elevilor din licee VET, în cadrul diverselor grupuri, în vederea motivării acestora pentru continuarea formării profesionale; 2. Dezvoltarea competenţelor de intervenţie ale consilierilor în rezolvarea unor situaţii practice (de construire a planului de carieră, de analiză a posibilităţilor elevilor cu CES integraţi în învăţământul de masă din ciclul gimnazial şi a elevilor din licee VET de dezvoltare profesională);

3. Creşterea numărului activităţilor de consiliere a carierei în şcoli din mediul rural în care există elevi cu CES integraţi în învăţământul de masă în ciclul gimnazial şi a elevilor din licee VET, cu precădere, din judeţul Dambovita prin implementarea de metode, tehnici, bune practici cu grupuri de elevi, părinţi şi cadre didactice;

4. Promovarea, valorificarea şi dezvoltarea dimensiunii europene în educaţie în rândul prof. consilieri, diseminarea şi valorizarea informaţiei/ bunelor practici însusite, prin stagii de observare în cadrul proiectului finanţat prin Programul ERAS-mus+;

5. Îmbunătăţirea competenţelor profesionale a consilierilor participanţi la mobilitate prin derularea de activităţi de consiliere şi orientare a carierei elevilor cu CES integraţi în învăţământul de masă din ciclul gimnazial şi a elevilor din licee VET structurate în echipa cu consilieri ce nu au participat la mobilitate;

6. Îmbunătăţirea competenţelor lingvistice ale consilierilor şcolari. C.J.R.A.E. Dâmboviţa va contribui la dezvoltarea proiectului „Pregătit pentru muncă = Pregătit pentru viaţă” prin activităţi de tip job shadowing desfăşurate pe parcursul a 5 zile de lucru în care partenerul extern (organizaţia de primire din Spania ESMOVIA -SISTEMA PRACTICES S.L.) cu expertiza recunoscută şi atestată în domeniul consilierii şi orientării carierei, va coordona pentru fiecare grup de participanţi:

– un workshop de analiză preliminară, pentru configurarea intrumentelor de consiliere şi orientare profesională – cu participare din partea partenerului transnaţional care e specializat în activităţi de orientare şi consiliere în carieră şi poate furniza în afară de expertiza şi documente suport (bilanţ de competenţe a elevilor cu cerinţe educative speciale sau a elevilor din liceele VET, portofolii de orientare, fişe de evaluare, etc.);

– o dezbatere despre programele de pregătire a elevilor pentru viaţa profesională utilizate în Spania;

În cadrul stagiilor de observare organizate în instituţii relevante pentru schimbul de bune practice în ceea ce priveşte organizarea şi derularea activităţii de consiliere a carierei, vor avea loc:

– discuţii cu personalul abilitat pe teme specifice construirii planului de carieră a elevilor din învăţământul liceal VET; – ateliere de lucru pentru structurarea planului de cariera, elaborarea unor instrumente de orientare în carieră centrate pe competenţe;

– ateliere pentru identificarea tehnicilor de autocunoaştere utile elevului pentru a-şi înţelege sentimentele, opiniile pe care le are în ceea ce priveşte continuarea studiilor şi alegerea carierei;

– analiza instrumentelor/ protocoalelor de negociere în vederea coordonării activităţii de orientare şcolară a elevilor cu cerinţe educative speciale.

Întregul buget de realizare a activităţilor de către C.J.R.A.E. Dâmboviţa (conform anexei 1 la prezenta) este de 18.600 euro, finanţaţi de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+. Menţionăm că, din bugetul aprobat, cofinantarea este zero, proiectul fiind în integralitate finanţat de Uniunea Europeană.