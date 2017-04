CJ Dâmboviţa a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte

Share This





















Consiliul Judeţean Dâmboviţa sa reunit în şedinţă ordinară . Pe ordinea de zi au fost 16 proiecte de hotărâre şi o informare.

Primul proiect a vizat modificarea componenţei Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Dâm-boviţa. Comisia Judeţeană pentru Protecţia Copilului Dâmboviţa are următoarea componenţă: PREŞEDINTE – dr. Ivan Vasile Ivanoff – secretarul judeţului;

VICEPREŞEDINTE – ing. Bucur

Cristiana – director general al D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa;MEMBRI:

– dr. Pohoaţă Anişoara – reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa;

– prof. Rodica Curelea – reprezentantul Inspectoratului Şcolar Dâm-boviţa;

– cms. Neacşu Nina Tatiana -reprezentantul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Dâmboviţa;

– Mihai Toni Ciprian – reprezentantul

Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dâmboviţa;

– ec. Macovei Sonia – reprezentantul

Organismului Privat Autorizat ” Asociaţia Provita Târgovişte 2003.”

La punctul doi de pe ordinea de zi s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târ-govişte.

Complexul Naţional Muzeal, „Curtea Domnească”, instituţie publică în subordinea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, are în componenţa sa 15 obiective muzeale, care necesită, pentru funcţionare, personal de specialitate şi personal de întreţinere.

În anul 2013 s-au deschis două obiective muzeale noi, Expoziţia Metamorfozele unui loc al memoriei: de la cavalerismul Şcolii de Cavaleri Ferdinand I la spaţiul profan al procesului şi execuţiei soţilor Ceauşescu şi al sfârşitului regimului totalitar din România şi Muzeul Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic, fără a se angaja personal. Pentru funcţionarea acestor obiective au fost redistribuiţi salariaţi de la celelalte muzee, ceea ce a dus la o lipsă acută de personal, la imposibilitatea de acordare a concediilor de odihnă, a liberelor pentru orele suplimentare efectuate şi a desfăşurării cu dificultate a activităţilor curente. Personalul de supraveghere are ca sarcini stabilite supravegherea vizitatorilor, operaţiuni de curăţenie şi parte din ele au şi gestiuni (bilete de intrare şi materiale promoţionale). Lipsa acestui personal poate genera următoarele riscuri: – sustragerea bunurilor de patrimoniu din expoziţii; – distrugerea acestor bunuri; – lipsa curăţeniei în obiectivele muzeale şi în spaţiile exterioare acestora; -scăderea veniturilor; – crearea unei imagini dăunătoare instituţiei.

Având în vedere că această categorie de personal este prima cu care vizitatorul intră în contact, se impune ca acesta să îndeplinească anumite criterii de comportament şi aspect, respectiv să aibă o conduită binevoitoare, îngrijită, comunicativă, care să poată oferi informaţii elementare privind obiectivul muzeal, ceea ce nu este posibil în condiţiile în care o singură persoană este nevoită să elibereze bilete, să urmărească şi să însoţească vizitatorii şi în unele cazuri să înlocuiască şi gestionarul de la magazinul de suveniruri.

Ansamblul Monumental „Curtea Domnească” are în componenţa sa mai multe clădiri (Turnul Chindiei, Biserica Mare, ruinele Caselor Domneşti, Casa Bălaşa, Biserica Sf. Vineri şi Muzeul Tiparului) desfăşurate pe o suprafaţă de 3 ha, ceea ce presupune prezenţa permanentă a personalului de supraveghere care să însoţească vizitatorii şi să supravegheze bunurile expuse pentru a nu fi sustrase sau deteriorate. Pentru magazinul de suveniruri de la Curtea Domnească este necesar a se angaja personal de specialitate cu studii economice, care să aibă capacitatea de a folosi tehnici noi de gestiune (casă de marcat, PC, POS) şi care să nu fie nevoit să desfăşoare activitate de supraveghere şi de curăţenie. Drept pentru s-a solicitat suplimentarea organigramei cu un post supraveghetor muzeu şi un post de gestionar.

Activitatea de cercetare a Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte a crescut, odată cu înfiinţarea Secţiei de Arheologie şi Ştiinţele naturii, în anul 2013. Descoperirile care au avut loc în ultimii ani pe şantierele arhelogice iniţiate, impun suplimentarea personalului de specialitate cu un post de muzeograf, pentru a putea desfăşura activităţile specifice acestui sector, precum şi pentru a asigura derularea corespunzătoare a contractelor de descărcare arheologică şi realizarea de PUG-uri pentru localităţile din judeţ.

Ansamblul Brâncovenesc Potlogi a fost reintrodus în circuitul turistic, în iunie 2016, în urma unui amplu proces de resturare, care pe lângă restaurarea Palatului Brâncovenesc a presupus şi reconstrucţia cuhniei, a casei slujitorilor şi a droşcăriei. Suprafaţa acestui obiectiv este de 3 ha. Structura organizatorică propusă în proiectul de restaurare prevede 14 posturi dintre care 7 au fost aprobate în organigrama anului 2016, urmând ca celelalte 7 posturi să fie aprobate ulterior. Având în vedere obligativitatea îndeplinirii indicatorilor din cererea de finanţare, s-a propus includerea în organigrama Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” a două posturi de muzeograf şi a cinci posturi de supraveghetor muzeu, fără ca acestea să fie ocupate în anul 2017. Faţă de cele prezentate mai sus, s-a propus modificarea organigramei şi a statului de funcţii, prin suplimentarea cu 10 posturi, după cum urmează:

1. Curtea Domnească – 1 post de gestionar – 1 post supraveghetor muzeu

2. Secţia Arheologie şi Ştiinţele Naturii – 1 post muzeograf

3. Palatul Brâncovenesc Potlogi – 2 posturi muzeograf – 5 posturi supraveghetor.