CJ a primit vizita unei delegaţii din provincia Shaanxi, Republica Populară Chineză

Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, şi vicepreşedinţii Claudia Gilia şi Alin Manole au primit vizita unei delegaţii alcătuită din reprezentanţi ai administraţiei şi mediului de afaceri din provincia Shaanxi(Republica Populară Chineză), la întâlnire fiind prezenţi şi reprezentanţi ai mediului de afaceri dâmboviţean. La eveniment au mai participat: Antonel Jîjîie – prefectul judeţului, Cristian Daniel Stan – primarul municipiului Târgovişte, parlamentarii: Oana Vlăducă, Carmen Holban şi Corneliu Ştefan, Gelu Rusescu – preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Dâmboviţa, viceprimarii municipiului Târgovişte – Monica Ilie şi Cătălin Rădulescu.

În cadrul întâlnirii, reprezentanţii mediului de afaceri chinez au adus în discuţie posibilitatea de a dezvolta relaţiile de prietenie româno-chineze, ambele părţi manifestându-şi dorinţa de a lărgi sfera colaborării dintre cele două regiuni prin activităţi şi schimburi de experienţă în următoarele domenii: administraţie publică locală, sănătate, protecţie socială, infrastructură, comerţ, turism, agricultură, cultură şi educaţie.

Delegaţia chineză a fost condusă de secretarul adjunct al Comitetului PCC din Shaanxi -Mao Wanchun, şi directorul general adjunct al Departamentului de Comerţ din Provincia Shaanxi – Tang Yugang.

În cuvântul de bun-venit, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, a dat asigurări că judeţul Dâmboviţa va fi de fiecare dată o gazdă bună pentru mediul de afaceri chinez: „Doresc să salut cu deosebită căldură şi prietenie prezenţa dumneavoastră în judeţul Dâmboviţa. Este o vizită care ne onorează şi ne bucură, China fiind pentru România un partener strategic din punct de vedere economic, cultural şi educaţional. Vizita de astăzi este încă un pas în aprofundarea cooperării bilaterale, având în vedere că dumneavoastră sunteţi un partener economic şi comercial important. Prin această vizită, dorim să ne reafirmăm strânsa relaţie de prietenie, dar şi să facem primii paşi către investiţii ulterioare, care să ne apropie şi mai mult. După cum v-aţi putut da seama din prezentarea pe care v-am făcut-o, Judeţul Dâmboviţa are o relaţie apropiată cu regiuni din China. Imi doresc ca şi prin acţiunea de astăzi să ajutăm şi să sprijinim investitori din China, care să vină în judeţul Dâmboviţa, să investească pentru a duce la un nivel şi mai important legăturile economice, sociale, culturale dintre judeţul Dâmboviţa şi regiuni din Republica Populară Chineză. Eu vă mulţumesc pentru prezenţa la Târgovişte şi sunt convins că veţi reveni cu plăcere!”

La rândul său, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Claudia Gilia, a subliniat importanţa schimbului de experienţă în mediul de afaceri, făcând apel, în acest sens, atât la consolidarea relaţiilor stabilite între mediul de afaceri din China şi România, cât şi la încurajarea şi susţinerea colaborării dintre cele două părţi în domeniul investiţional: „Între noi şi poporul chinez există o relaţie deosebită, realizată pe un fundament solid, pe respect şi o prietenie statornică. Consider că parteneriatul româno-chinez în domeniul economic are perspective foarte promiţătoare. Promovarea valorilor culturale, precum şi sprijinul în realizarea de proiecte şi iniţiative comune reprezintă o componentă esenţială a relaţiilor româno-chineze.”

Directorul general adjunct al Departamentului de Comerţ din Provincia Shaanxi – Tang Yugang, a precizat că vizita în judeţul Dâmboviţa este una deosebit de benefică, delegaţia chineză reuşind să afle, cu acest prilej, potenţialul şi oportunităţile de investiţii ale judeţului nostru: „Există oportunităţi reale de colaborare în domeniile agricol, petrolier şi industrial. Astăzi am avut onoarea să vă cunoaştem şi prilejul de a afla direcţiile în care putem colabora”.

În cadrul întâlnirii, au mai luat cuvântul atât Cristian Daniel Stan – primarul Municipiului Târgovişte, Gelu Rusescu -preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Dâmboviţa, Oana Vlăducă – deputat, cât şi reprezentanţii mediului de afaceri dâmboviţean.

În acest context, deputatul Oana Vlăducă a precizat: ” Pentru judeţul Dâmboviţa orice contact cu Republica Populară Chineză, cu reprezentanţi ai instituţiilor de stat sau ai mediului de afaceri, înseamnă o oportunitate de a convinge că Dâmboviţa este acel punct magnetic din care putem privi către viitor. Avem şanse de investiţii în toate domeniile, unice din punct de vedere al posibilităţilor. Avem zone turistice, avem tradiţie industrială, avem forţă de muncă extrem de bine calificată şi avem o administraţie locală şi centrală deschisă la dialog”.

Programul delegaţiei chineze cuprinde şi o vizită la Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” şi Palatul Brâncovenesc de la Potlogi.