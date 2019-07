CJ a primit aviz favorabil pentru PT-UL celui mai mare proiect de infrastructură de transport al judeţului Dâmboviţa

Share This





















În urma activităţilor desfăşurate în ultimele două luni, Consiliul Judeţean Dâmboviţa a obţinut aviz favorabil de la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru proiectul tehnic (PT) al investiţiei derulate din fonduri europene „Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 720, DJ 720B, DJ 711 şi DJ 101B, pe traseul limită judeţ Prahova – Moreni – Gura Ocniţei -Răzvad – Ulmi – Târgovişte – Comişani -Bucşani – Băleni – Dobra – Finta -Bilciureşti – Cojasca – Corneşti – Butimanu – Niculeşti – limită judeţ Ilfov”.

Menţionăm că, până la sfârşitul lunii iulie, documentaţia aferentă achiziţiei publice de lucrări va fi trimisă către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

(ANAP).

Proiectul are o valoare totală de 211.822.388,29 lei şi este finanţat din fonduri nerambursabile, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul Operaţional Regional 20142020, Axa Prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţie 6.1. -Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Reamintim faptul că investiţia presupune modernizarea traseului interjudeţean (format din 4 drumuri judeţene), pe o lungime de 62,12 km, de-a lungul cărora vor fi realizaţi următorii indicatori, care vor contribui atât la fluidizarea, cât şi la siguranţa circulaţiei: 37 staţii pentru pasageri/transport public, 8 alveole pentru mijloacele de transport public, piste pentru biciclişti (cu două sensuri) – cu o lungime de 3,94 km, 69,93 km trotuare şi alei pietonale, precum şi alţi indicatori aferenţi tehnicii corespunzătoare asigurării traficului în condiţii de siguranţă (indicatoare rutiere, parapete de protecţie, marcaje, stâlpi reflectorizanţi etc.). Lungimile de drum care urmează a fi reabilitate pe fiecare drum judeţean inclus în proiect sunt următoarele: 7,37 km (DJ 720), 5,80 km (DJ 720B), 8,13 km (DJ 101B) şi 40,82 km (DJ 711). În plus, proiectul vizează şi reabilitarea a 4 poduri existente pe traseul interjudeţean, respectiv: pod pe DJ 720B, la Nisipurile, în comuna Ulmi (km 3+865), pod pe DJ 720, în comuna Gura Ocniţei (km 3+350), pod pe DJ 711, peste pârâul Racoviţa, în comuna Băleni (km 16+050) şi pod pe DJ 711, peste canal, în comuna Cojasca (km

35+414).

Un număr de 15 localităţi urmează a fi tranzitate de drumurile judeţene amintite anterior, şi anume: municipiul Moreni, comuna Gura Ocniţei, comuna Răzvad, comuna Ulmi, municipiul Târgovişte, comuna Comişani, comuna Bucşani, comuna Băleni, comuna Dobra, comuna Finta, comuna Bilciureşti, comuna Cojasca, comuna Corneşti, comuna Butimanu, comuna Niculeşti.