CIOBOTARIU, FAIR-PLAY LA FINALUL MECIULUI CU CHINDIA

Hermannstadt şi Chindia Târgovişte au remizat, scor 1-1, în etapa cu numărul 19 din Liga 1. La finalul confruntării, antrenorii celor două formaţii au tras concluziile.

„S-a repetat scenariul meciului cu CFR. Am jucat foarte bine în prima repriză. Adversarul nu şi-a creat nicio situaţie de a marca. Am dominat, am avut posesia. Am reuşit să deschidem scorul. După, am fost modeşti în al doilea act. După 5 minute, am primit gol. Fizic am stat foarte prost. Nu meritam mai mult.

Sunt puţin dezamăgit că n-am reuşit să câştigăm, însă rezultatul este echitabil. Am venit aici de 14 zile. Suntem la început de drum. Trebuie să se adapteze rapid jucătorii la noile reguli. Sunt multe lucruri de pus la punct, am nevoie de timp. Iubitorii fotbalului din Sibiu şi-ar fi dorit mult mai mult la jocul de azi”, a declarat Ciobotariu, antrenorul lui Hermannstadt.