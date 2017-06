„Cinii roşii” Ciobotariu şi Neicuţescu fac faţă cerinţelor Foştii şi actualii juniori nu au înverşunare şi agresivitate

Share This





















În primul amical al verii, Chindia a pierdut cu 0-2 în faţa nou-promovatei, Juventus Bucureşti. Au marcat Nisipeanu (min. 2 autogol) şi Buhăescu (87).

„Lăncierii” târgovişteni nu au făcut un meci bun. Au fost imposibili să producă fotbal. Ocazii nici atât. Doar Nisipeanu (42) a fost periculos la poarta internaţionalului de tineret, Relu Stoian.

Echipa din Colentina a avut în prima repriză doi atacanţi, Măzărache şi Ţâră, care combină împreună tehnică şi viteză. Apoi, în repriza secundă, antrenorul Daniel Opriţa, i-a trimis în avanposturi pe A. Zaharia, Buhăescu şi Cazan. Golgheterul Chipirliu (30 de goluri) a plecat la Naţional Madeira, în Portugalia. Atacanţii bucureşteni au mutat centrul de greutate sus, spre poarta apărată de Aioanei, apoi de Meilă.

În garnitura echipei din Vechea Cetate de Scaun au apărut patru feţe noi: Ciobotariu (fundaş central), Neicuţescu (atacant, ambii de la Dinamo Bucureşti), Acasandrei (Flacăra Moreni, fundaş) şi Alin Neguţ (FC Aninoasa, atacant).

Cei doi „câini roşii” se vede că au valoare şi că pot evolua cu succes pentru formaţia de sub Turnul Chindiei.

În vederea oficialilor târgovişteni se mai află Marina (FC Aninoasa, fundaş) şi David (UTA Bătrâna Doamnă, mijlocaş), dar nu sunt sigur că aceştia pot ajuta Chindia.

În partida de vineri, de pe stadionul Eugen Popescu, cu Juventus, au fost testaţi mai mulţi foşti şi actuali juniori, precum: Negulescu, Necşoiu, Vârtej, Matei, Ioniţă, Ţilică, Năstase, dar nu te poţi baza pe aceştia în competiţiile oficiale. Mă aşteptam să convingă curajul şi energia acestor băieţi. Nu am văzut la ei agresivitate şi înverşunare. Consider că aducerea lui Ciprian Iugulescu în staff-ul tehnic, pe post de manager sportiv este benefică. Marcel Ghergu nu mai poate face ce vrea, de unul singur.

În perioada 30 iunie – 08 iulie, Chindia are programat un cantonament centralizat la Mogoşoaia, Centrul Naţional de fotbal al FRF.