Cinematograful Independenţa va fi inaugurat în toamna viitoare

La Cinematograful „Independenţa, lucrările de reabilitare şi modernizare continuă conform graficelor stabilite.”Astfel-spune primarul Cristian Stan- in aceasta toamna, un adevarat simbol al municipiului Targoviste va fi redat orasului, rezolvan-du-se in acelasi timp si o problema importanta din zona centrala a urbei noastre, in conditiile in care, actuala cladire a cinematografului, se afla intr-un grad avansat de degradare, nemaifiind utilizata de foarte multi ani. Investitia, realizata prin Compania Nationala de Investitii, are o valoare de aproximativ 2.000.000 de euro!”