CIFRELE UNUI TUR AGITAT Chindia Târgovişte s-a numărat printre echipele care au excelat în prima parte a campionatului Ligii a II a

Eşalonul secund a intrat în vacanţă până la finalul lunii februarie, atunci când se va relua cu a treia etapă a returului, în care se va disputa şi marele derby dintre primele două clasate, Dunărea Călăraşi şi AFC Hermannstadt. Runda cu numărul 22 are ca dată oficială de disputare ziua de 24 februarie, în cazul în care nu vor exista probleme din cauza condiţiilor meteorologice, programul final urmând a fi stabilit în funcţie de opţiunile posturilor deţinătoare de drepturi TV.

Liga 2 Casa Pariurilor s-a încheiat în 2017 cu Dunărea Călăraşi în postura de lider, după ce AFC Hermannstadt a fost campioana turului şi a ocupat fotoliul de lider în 14 dintre cele 15 etape precedente ultimei runde a anului. Gruparea pregătită de Dan Alexa a acumulat cu un punct mai mult decât ocupanta locului secund, după un parcurs impresionant, cu un record de 18 meciuri consecutive fără eşec. Practic, ultima înfrângere a călărăşenilor a fost chiar în faţa principalei contracandidate la fotoliul de lider, AFC Hermannstadt învingând pe Dunărea cu 2-1, în meciul disputat la Sibiu, în cadrul etapei a treia.

Podiumul a fost completat de Chindia Târ-govişte, aflată la şase puncte în spatele sibie-nilor şi la şapte în spatele liderului. La finalul actualei ediţii de campionat din Liga 2 Casa Pariurilor, primele două locuri vor asigura promovarea directă în Liga I, în timp ce locul al treilea va duce la un baraj cu antepenultima clasată în play-out-ul primului eşalon.

Doua victorii la masa verde şi 601 goluri în restul de 208 meciuri

În condiţiile în care Liga 2 Casa Pariurilor a încheiat anul cu acelaşi număr de echipe ca şi la startul sezonului, adică 20, în cele 21 de runde disputate până acum s-au jucat 210 meciuri. Două dintre acestea s-au soldat cu victorii la „masa verde”, beneficiarele fiind Fotbal Club Argeş şi CS Afumaţi.

Dacă argeşenii au obţinut cele trei puncte puse în joc după ce Luceafărul Oradea a anunţat că nu se va prezenta la Piteşti în meciul programat în runda a cincea, în schimb ilfovenii au primit victoria la „masa verde” în urma unei contestaţii privind nerespectarea regimului jucătorilor U21 de către Foresta Suceava, la capătul unui meci încheiat pe teren la egalitate, scor 2-2, golul egalizator al oaspeţilor fiind reuşit din penalty, în al patrulea minut de prelungire al partidei disputate la Afumaţi.

În celelalte 208 meciuri s-au marcat 601 goluri, ceea ce a însemnat o medie de 2,89 goluri pe partidă. Dintre cele 20 de echipe participante în competiţie doar patru au avut o medie de cel puţin 2 goluri pe meci, Dacia Unirea (2,14), Chindia (2,09), Dunărea (2,04) şi Ripensia (2), în timp ce ASA 2013 a fost imediat sub linie (1,90).

Dacă brăilenii au avut cel mai bun atac din campionat, cu 45 de reuşite, la polul opus s-a aflat Sportul Snagov cu doar 16, gruparea ilfoveană fiind una dintre cele două, alături de Metaloglobus (17), care au marcat mai puţin de un gol pe meci.

La capitolul defensivă, AFC Hermannstadt a fost singura grupare care a reuşit să nu primească peste 10 goluri în cele 21 de runde disputate, în timp ce Foresta a stat cel mai prost la acest capitol cu o medie de 3 goluri primite pe meci, cifră la care a ajuns după eşecurile la scor din debutul sezonului, atunci când a evoluat cu foarte mulţi juniori sub 19 ani în teren.

18 jucatori au evoluat în toate rundele, dar doar 5 au fost pe teren în toate minutele

Statistica primei părţi a sezonului a consemnat un total de 18 jucători care au intrat pe teren meci de meci pentru echipele lor, cei mai mulţi fiind trecuţi în dreptul nou-promovatei Metaloglobus, patru la număr – portarul Robert Geantă şi jucătorii de câmp Alin Robu, Valentin Ghenovici şi Andrei Sava.

Câte trei au avut Chindia – portarul Iustin Popescu şi jucătorii de câmp Liviu Mihai şi Marian Vătavu, respectiv CS Afumaţi -Mugurel Dedu, Ştefan Vasile şi Răzvan Avram, în timp ce AFC Hermannstadt a avut doi – fundaşul Radu Crişan şi golgeterul Bogdan Rusu.

Câte un jucător a fost consemnat în dreptul celor de la Dunărea (Ionuţ Ţenea), ASU Poli (Cornel Predescu), Sportul Snagov (Claudiu Borţoneanu), Ripensia (Călin Toma), CS Baloteşti (Alexandru Nica) şi Fotbal Club Argeş (Ionuţ Năstăsie). În cazul clubului argeşean a fost vorba de o situaţie mai aparte, Năstăsie fiind singurul cu 20 de meciuri jucate, în loc de 21 ca şi ceilalţi, în condiţiile în care Fotbal Club Argeş nu a disputat un meci, cel cu Luceafărul, câştigat la „masa verde”, după neprezentarea orădenilor.

Dintre toţi cei menţionaţi mai sus, doar cinci au fost integralişti aflându-se pe teren pe parcursul tuturor celor 90 de minute ale celor 21 de etape. Doi jucători au provenit din curtea Metaloglobusului, portarul Geantă şi fundaşul Sava, unul de la Dunărea – fundaşul Ţenea, unul de la Chindia – mijlocaşul Liviu Mihai şi unul de la Ripensia – fundaşul Călin Toma.

17 jucatori au evoluat pentru doua echipe în acest sezon

O statistică inedită a consemnat un număr de 61 de jucători au figurat pe banca de rezerve fără a fi introduşi pe teren în cele 21 de etape. Însă dintre aceştia, patru au avut o situaţie specială, reuşind să bifeze prezenţe în teren după ce au schimbat clubul. Astfel, Cornea a fost rezervă nefolosită la Chindia, dar a prins minute în teren la Sportul Snagov, la fel ca şi Deaconescu, nefolosit de Fotbal Club Argeş, dar titularizat la Academica Clinceni. Lista i-a mai cuprins pe Groza şi Tomozei de la Luceafărul, care au încheiat anul cu prezenţe la Academica, respectiv Dunărea Călăraşi.

Alţi trei jucători de pe lista rezervelor nefolosite au schimbat eşalonul, Roşca (Dunărea) revenind la Juventus fără drept de joc, în timp ce Roberto Alecsandru şi Andrei Constantin (ambii de la Sportul Snagov) au bifat prezenţe în Liga 3, la Urban Titu, respectiv Progresul 1944 Spartac.

Şi pentru că am amintit de jucătorii care au schimbat echipa în timpul campionatului, în cele 21 de etape scurse s-au consemnat un total de 17 jucători care au evoluat în Liga 2 Casa Pariurilor la două echipe diferite. Celor patru mai sus amintiţi (Cornea, Deaconescu, Groza şi Tomozei) li s-au mai alăturat alţi 13, cei mai mulţi plecând de la Luceafărul Oradea. Pe lângă Tomozei şi Groza, au mai plecat Marius Matei, Began (ambii Foresta), Păcurar (AFC UTA Arad), Hergheligiu (Hermannstadt) şi Asanache (Metaloglobus), venind în schimb Georgios Gakos (Ripensia via Şirineasa) şi Ciobanu (Pandurii).

Lista celor care au schimbat clubul pe parcursul turului i-a mai cuprins pe Alexandru Pop (de la Dunărea la Dacia Unirea), Dumitru Muntean (de la ASA 2013 la Olimpia), francezul Kimbaloula (de la Sportul Snagov la Foresta), Dan Roman (de la AFC UTA la Hermannstadt), Sebastian Bucur şi Horia Crişan (ambii ajunşi la Miroslava de la Afumaţi, respectiv Sportul Snagov).