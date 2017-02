CHINDIA, UN SINGUR TRANSFER OFICIALIZAT PÂNĂ PE 10 FEBRUARIE. Săftescu, jucător legitimat la Dinamo Bucureşti a fost împrumutat la Târgovişte pentru ultima parte a campionatului

Share This





















Nouă dintre grupările din Liga a 2-a nu au oficializat transferuri până pe 10 februarie. Până luni, 20 februarie, Federaţia Română de Fotbal – prin Direcţia Competiţii – va continua operaţiunile privind acordarea vizelor anuale pentru jucătorii seniori şi juniori participanţi în competiţiile organizate.

LISTA TRANSFERURILOR OFICIALIZATE PÂNĂ PE 10 FEBRUARIE: • Juventus Bucureşti

– Sosiri: Al. Muscă (Dacia Unirea), Hurdubei (Aerostar)

– Plecări: Arsu (liber, prin decizie CNSL), R. Alecsandru (Petrolul 52), Stoenac (Cetate Deva, împrumut) • F.C. Braşov

– Sosiri: –

– Plecări: Ş. Moraru (liber, prin decizie CNSL), Petra (ASA Tg. Mureş, împrumut terminat), Leca (The New Saints FC, Ţara Galilor), Săftescu (F.C. Dinamo, împrumut terminat), Fl. Cordoş (Luceafărul), Fl. Răsdan (Concordia Chiajna, împrumut terminat)

• Olimpia Satu Mare

– Sosiri: A. Voicu (F.C. Voluntari, împrumut)

– Plecări: D. Muntean (liber, prin decizie CNSL), Takacs (Asociaţia Club Sportiv de Fotbal „Alb-Negru” al Studenţilor Clujeni)

• Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

– Sosiri: Ghinga (Metalul Reşiţa), Bujor (Foresta Suceava) – Plecări: –

• CS Mioveni

– Sosiri: –

– Plecări: Bg. Stancu (AFC Dănuţ Coman), Boboc (Astra)

• Chindia Târgovişte

– Sosiri: Săftescu (F.C. Dinamo, împrumut)

– Plecări: –

• Luceafărul Oradea

– Sosiri: Began (liber), Fl. Cordoş (F.C. Braşov), Bactăr (Metalurgistul Cugir, revenire împrumut), D. Ursu (ASA Tg. Mureş), Chiş-Toie (C.S. Oşorhei, revenire împrumut), Codoban (liber), A. Predescu (Gaz Metan Mediaş), Miholca (F.C. Bistriţa), M. Matei (Foresta)

– Plecări: Pap (ASA Tg. Mureş), Fl. Ilie, Păcurar (ambii Pandurii), Al. Radu (Petrolul 52), Sorian, Cigan (ambii SV Hollenburg, Austria)

• Foresta Suceava

– Sosiri: Grumezescu (A.C.S. Berceni)

– Plecări: R. Avram (C.S. Afumaţi), Bujor (Sepsi OSK), M. Matei (Luceafărul)

• Dacia Unirea Brăila

– Sosiri: –

– Plecări: Al. Muscă (Juventus), Enciu (Lanusei Calcio), Mucuţă (Sportul Chiscani, împrumut)

• CS Afumaţi

– Sosiri: Muţiu (Dinamo via CSM Rm. Vâlcea, împrumut), R. Avram (Foresta), Niţescu (Înainte Modelu),

– Plecări: Balgiu (ASA Tg. Mureş via Concordia Chiajna)

• Dunărea Călăraşi

– Sosiri: Al. Avram (F.C. Braşov via AFC Hărman, împrumut), C. Cristea (CSM Rm. Vâlcea), Cincă (F.C.M. Alexandria), Bg. Stancu (Metalul Reşiţa)

– Plecări: Zsivanovics (Borac Cacak, Serbia), Ov. Popescu (Atletic Bradu)

• Academica Clinceni

– Sosiri: – – Plecări: R. Crişan, Butean (ambii Astra, împrumut terminat), Fota (Concordia Chiajna, împrumut terminat), Fl. Ştefan (F.C. Olt Slatina, împrumut terminat), C. Predescu (Skenderbeu Korce, Albania), Antohi (Sohar SC, Oman)

• CSM Râmnicu Vâlcea

– Sosiri: –

– Plecări: Muţiu (C.S. Afumaţi via F.C. Dinamo), Samson, Buşu, Stana (toţi Pandurii, primii doi împrumut), C. Cristea (Dunărea Călăraşi), S. Drăghici (F.C. Ardealul, împrumut terminat), N. Mocanu (Unirea Jucu), Ceapă (Atletic Bradu), Bg. Geantă, Ov. Mihai (ambii Cosmos Aystetten, Germania), Ad. Stoica (SCM Piteşti)

• ASU Politehnica Timişoara

– Sosiri: Mera (FK Taraz, Kazahstan), Ad. Ungureanu (Ripensia, împrumut)

– Plecări: Al. Mitrea (C.S. Ineu, împrumut terminat), Todorov (ACS Poli, împrumut terminat), D. Constantinescu (TSV Berg, Germania, împrumut terminat), Dănăricu, D. Mărgărit (ambii Pandurii, împrumut terminat), D. Băban, P. Niţă (ambii Marcel Băban Jimbolia, împrumut terminat)

• C.S. Baloteşti

– Sosiri: –

– Plecări: Bâtfoi (ASA Tg. Mureş)

• Unirea Tărlungeni

– Sosiri: –

– Plecări: I. Popescu (F.C. Dinamo, împrumut terminat), G. Lazăr (Unirea Slobozia), Zaina (Pandurii), V. Mihai (F.C. Voluntari, împrumut terminat), Sin (ASA Tg. Mureş), Şt. Niculae (Metaloglobus), R. Nae (F.C. Dinamo II via F.C. Voluntari)

• Metalul Reşiţa

– Sosiri: –

– Plecări: Prvulovic (Spvgg 05 FrankfurtOberrad, Germania), Bg. Stancu (Dunărea Călăraşi), Ghinga (Sepsi OSK), Jamali (FK Decic, Muntenegru), Selishta (TuS Erndtebrück, Germania)