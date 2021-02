Chindia Târgovişte şi UTA Arad au remizat, scor 1-1, iar antrenorii celor două echipe au oferit reacţii la cald după această partidă

Meciul dintre Chindia Târgovişte şi UTA Arad s-a disputat la Buftea, în cadrul etapei cu numărul 23 din Liga 1, iar arădenii au egalat în prelungiri, prin golul marcat de către Erico.

Pentru Chindia Târgovişte a punctat Daniel Popa, în minutul 30, reuşind astfel cel de-al şaselea său gol în acest sezon al Ligii 1.

Emil Săndoi este de părere că lipsa de experienţă a jucătorilor săi şi-a spus cuvântul, motiv pentru care aceştia nu au reuşit să ţină de rezultat şi să îşi adjudece toate cele trei puncte.

„A fost un joc pe alocuri echilibrat, dar cred că noi am avut un plus, poate chiar şi la posesie. Gândindu-mă la ocaziile de gol ale UTA-ei, parcă a fost una în prima repriză la o centrare în faţa porţii şi încă una în a doua la un carambol în faţa porţii noastre, după o fază fixă. Noi am avut o ocazie cât se poate de clară la 0-0, prin Dumitraşcu, atunci când a scăpat singur singurel cu portarul şi putea să facă diferenţa, iar în repriza a doua am avut câteva contre ce promiteau, dar am căutat să combinăm în loc să finalizăm.

Până la urmă, cred că avem şi un ghinion teribil în ultima perioadă pentru că, uitaţi-vă la ultimele meciuri, în afara greşelilor de arbitraj enorme ce s-au făcut împotriva noastră, am mai şi primit nişte goluri de cascadorii râsului. Astăzi, la o fază fixă de la centrul terenului bătută de portarul advers, mingea e deviată de un fundaş central al nostru şi ajunge exact la un adversar şi apoi intră în poartă. lar asta întâmplându-se cu un minut înainte de a se termina jocul.

E şi o lipsă de experienţă la aceste faze, pentru că nu le-am gestionat cum trebuie şi fotbalul te pedepseşte. Până la urmă, cred că este un rezultat nedrept, jucătorii chiar s-au dăruit din primul până în ultimul minut, au făcut risipă de energie, au încercat să respecte tot ce stabilisem.

Cred că au reuşit să anihileze nişte jucători care, totuşi, au un CV, au un nume, jucători cu potenţial, cu calităţi individuale deosebite. Nu trebuie să uităm, UTA a făcut nişte transferuri incredibile în ultima perioadă pentru o echipă de provincie.

Aşadar, cred că băieţii mei chiar meritau victoria astăzi, dar – probabil – a fost o perioadă cu mai multe ghinioane pe care sperăm să o lăsăm în urmă şi să mergem mai departe”, a spus Emil Săndoi, antrenorul principal al târgoviştenilor.

Apoi, fostul fundaş al naţionalei a insistat puţin pe lipsa de experienţă a elevilor săi.

„Eu am spus de la bun început că avem o lipsă de experienţă în cadrul grupului. E normal să fie aşa pentru că jucătorii noştri nu au atât de multe meciuri în prima ligă, sunt unii dintre ei care de-abia pe aici au strâns vreo 20 şi ceva de meciuri, când au venit pe aici aveau foarte, foarte puţine. E clar că şi asta îşi spune cuvântul în nişte momente cheie ale jocului, dar ei capătă experienţă de la partidă la partidă şi mă aştept ca de acum încolo să nu mai facem nişte greşeli copilăreşti”, a adăugat Săndoi.

Până la urmă, antrenorul Chindiei a avut dreptate când anticipa problemele legate de programul încărcat.

„Mi-a fost foarte frică de această perioadă cu cele şase meciuri pe care le-am disputat în 17 sau 18 zile. A fost o încărcătură deosebită pentru băieţi şi mentală şi fizică. Am avut posibilitatea, totuşi, la meciul de Cupă să facem anumite schimbări în primul 11 şi astăzi am arătat şi prospeţime. Îmi era tare frică de perioada asta pentru că nu avem un lot aşa de numeros.

Şi, se vede, nu mi-a fost frică degeaba pentru că, până la urmă, nu am reuşit să obţinem rezultatele pe care ni le-am fi dorit. De acum, etapele disputându-se la o săptămână, avem mai mult timp la dispoziţie să pregătim echipa, să lucrăm şi din punct de vedere tactic, tehnic şi fizic. Aşa putem ajunge la parametrii pe care am demonstrat că-i putem atinge”, a încheiat Emil Săndoi.