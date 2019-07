Chindia Târgovişte poate rămâne fără antrenor! VIOREL MOLDOVAN ŞI-AR FI DAT ACORDUL SĂ PLECE LA DINAMO!!

Share This





















Viorel Moldovan, 47 de ani, tehnicianul Chindiei Târgovişte este favorit în acest moment să o preia pe Dinamo, deşi conducerea roş-albilor era decisă să aducă un străin!

Potrivit surselor GSP.RO, şefii lui Dinamo au negociat cu Dario Bonetti şi Devis Mangia, dar nu au ajuns la un acord cu italienii. Primul cerea un salariu prea mare, în timp ce al doilea dorea 9 oameni în staff, lucru neacceptat de şefi. Astfel, oficialii lui Dinamo s-au orientat spre Viorel Moldovan. Cele două părţi au negociat azi toată ziua şi au ajuns la un acord. Însă conducerea echipei antrenate de Moldovan, Chindia Târgovişte, a explodat la auzul veştii şi nu se ştie dacă-i va permite antrenorului să meargă la Dinamo!

Moldovan a preluat-o pe Chindia în iunie 2018 şi a promovat-o în Liga 1. A mai antrenat la FC Vaslui, FC Braşov, Sportul, Rapid, România U21, Auxerre şi a fost secund la naţionala de seniori a României. Viorel Moldovan a jucat la Dinamo timp de doiani, între 1993 şi

1995.

„Îl apreciez foarte mult, mi-a fost coleg de echipă, e un antrenor foarte bun, dar deocamdată e sub contract, eu nu pot să vorbesc despre un antrenor sub contract. Nu ştiu dacă mi l-aş dori la Dinamo, dar cu un antrenor trebuie să discuţi înainte să-l numeşti, iar eu nu am discutat.

Nu pot să discut cu un antrenor sub contract, ştiţi foarte bine ce sancţiuni există în aceste situaţii. N-ar fi corect să vorbesc despre el. „Ipotetic” nu există. Există doar un regulament pe care trebuie să-l respectăm”, Florin Prunea, preşedinte Dinamo, pentru GSP.ro. CE I-A REPROŞAT CONDUCEREA CHINDIEI LUI MOLDOVAN

În discuţiile de azi pe care Moldovan le-a avut cu oficialii din conducerea Chindiei, aceştia i-au reproşat mai multe aspecte:

În cantonament a cerut condiţii de top pentru Liga 1, cum ar fi biciclete pentru tot lotul, în valoare de zeci de mii de lei, pentru a se plimba prin Poiana Braşov, cazări la cele mai bune hoteluri, cu locuri de recuperare ca la marile echipe. De asemenea, salariile sunt la zi, iar toţi jucătorii doriţi de Moldovan i-au fost aduşi.

Informaţia a fost comentată şi de Marcel Ghergu, preşedintele Chindiei, care nu a recunoscut discuţiile cu antrenorul.

„N-am ce să spun, m-am întâlnit cu Viorel Moldovan chiar astăzi. Chiar dacă ar fi fost contactat, Viorel este sub contract cu Chindia. Oferta ar fi onorantă, ne bucură faptul că de antrenorul echipei noastre s-ar fi interesat cluburi mari. Dar de aici până la a fi vreo „bombă” e departe.

Am avut şi avem o colaborare foarte bună. Am avut rezultate bune, suntem extrem de mulţumiţi de munca lui, bănuiesc că şi el e mulţumit de munca prestată şi de tot ce a găsit aici.

Nu ştiu dacă poate fi în discuţie vreo clauză de reziliere, eu chiar nu am nici cea mai mică informaţie că Viorel Moldovan şi-ar fi exprimat dorinţa de a pleca de la Târgovişte. Noi nu stăm în calea nimănui. Colaborarea noastră a fost foarte bună. Pe de altă parte, ne bucură faptul că o echipă atât de mare cum e Dinamo s-ar fi interesat de un antrenor din clubul nostru”, Marcel Gherghu, preşedinte Chindia, pentru GSP.ro.