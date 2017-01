Chindia Târgovişte n-are fundaşi centrali. B. Dinu şi Ispas, puşi pe lista de transferuri

Share This





















Uitându-ne pe lotul Chindiei observăm că are doar doi fundaşi centrali, Vătavu şi C. Dinu. Alţi doi, B. Dinu şi Ispas au fost puşi pe lista de transferuri.

Stângăciile apărării târgoviştene s-au văzut în majoritatea partidelor disputate în prima parte a campionatului, în care Chindia a pierdut 8 meciuri şi a primit 19 goluri. Au greşit mult: Martac, C. Dinu, Ispas, B. Dinu, Vătavu, Pătru şi

portarul Meilă.

Chindia n-a mai fost acea echipă cu apărare beton, compactă şi îngrijită. Na mai fost acea echipă rea, agresivă, care nu se lăsa până nu anihila potenţialul ofensiv advers. Din această cauză n-a reuşit să ţină jocul sub observaţie, n-a avut explozie.

A pierdut două meciuri, cu Sepsi Sfântu Gheorghe (1-2, în deplasare) şi Olimpia Satu Mare (0-1, în deplasare), în minutele de prelungire. Divinitatea i-a întors spatele.

Uitându-ne pe lista cu jucători noi nu găsim niciun fundaş central, asta în condiţiile în care i-a pus pe lista de transferuri pe B. Dinu şi Ispas.