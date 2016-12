Chindia Târgovişte e departe de podium. A fost tăioasă doar pe contraatac

Share This





















După 19 meciuri disputate în 21 de etape, echipa din Curtea Domnească se clasează pe locul 7, cu 29p, +2 la adevăr şi +5 (27-22) la golaveraj.

Este la 9 puncte de echipa de pe ultima treaptă a podiumului, ocupată de F.C. Braşov (locul 3, cu 38p şi +11 la adevăr), care la sfârşitul campionatului va susţine un baraj (tur – retur) cu formaţia de pe locul 12 din Liga Întâi pentru promovare sau menţinere pe prima scenă a fotbalului românesc.

Chindia e la 16 puncte de liderul Juventus Bucureşti (locul 1, cu 45p şi + 18) şi la 10 puncte de UTA Bătrâna Doamnă, ocupanta locului 2, cu 39p şi +2 la adevăr. Echipele clasate pe primele două locuri promovează direct în Liga Întâi.

În stagiunea trecută, din seria Chindiei a promovat Gaz Metan Mediaş, care acum e în zona play-off-ului (locul 3 cu 37p) în Liga I.

Opt meciuri pierdute

Cele 29 de puncte din contul Chindiei au fost făcute din nouă victorii şi două egaluri.

Trupa antrenată de Nicu Croitoru, Vasile „Sică” Bârdeş şi Cosmin Lunescu a pierdut opt meciuri: 1-3 (în deplasare) cu Foresta Suceava, 0-2 (acasă) cu C.S. Mioveni, 0-2 (în deplasare) cu F.C. Braşov, 0-2 (în deplasare, la Sânmartin) cu Luceafărul Oradea, 1-2 (în deplasare) cu Sepsi Sfântu Gheorghe, 0-1 (în deplasare) cu Olimpia Satu Mare, 0-3 (acasă) cu UTA Bătrâna Doamnă, 2-3 (în deplasare) cu C.S. Baloteşti. În partidele cu Sepsi Sfântu Gheorghe şi Olimpia Satu Mare a pierdut în prelungiri. Cele două egaluri au fost făcute în partidele cu Juventus Bucureşti (scor 0-0, acasă) şi Unirea Tărlungeni (scor 11, în deplasare, la Ştefăneşti-Ilfov).

Doar nouă victorii

Chindia n-a practicat un joc spectaculos. A fost tăioasă pe contraatac. N-a strălucit. A jucat pragmatic, la rezultat.

A învins pe: ASU Poli Timişoara (4-3, în deplasare şi 2-0, acasă), C.S. Baloteşti (1-0, acasă), Academica Clinceni (2-0, în deplasare), C.S.M. Râmnicu Vâlcea (3-0, acasă), Dacia Unirea Brăila (2-0, acasă), Metalul Reşiţa (2-0, în deplasare, la Snagov-Ghermăneşti), C.S. Afumaţi (1-0, acasă), Dunărea Călăraşi (5-0, acasă). Unele rezultate au fost mult mai bune decât jocul.

De remarcat faptul că a mai învins cu 1-0 (în deplasare, la CN Buftea) pe A.C.S. Berceni şi 6-0 (acasă) pe Şoimii Pâncota, echipe care pe durata turului au abandonat competiţia, iar rezultatele lor au fost anulate.

Cristi Cherchez e golgheterul

echipei

Din cele 34 de goluri, 21 au fost marcate de atacanţii Cristi Cherchez (12) şi Cristi Daniel Neguţ (9). Celelalte goluri au fost înscrise de Georgian Honciu (5), Marian Vătavu (2), Liviu Mihai (1), Alin Pencea (1), Alin Nisipeanu (1), Mădălin Martac (1), Adrian Ioniţă (1) şi Niţă (Dacia Unirea Brăila, autogol).

De menţionat faptul că golurile din partidele cu Şoimii Pâncota şi A.C.S. Berceni nu s-au contabilizat în clasament, dar au rămas în conturile jucătorilor, în clasamentul golgheterilor. Astă vară, a părăsit Chindia, cu destinaţia Dinamo Bucureşti, atacantul Dani Popa, un

jucător de gura porţii, un vârf cu simţul golului.

Apărarea, mai fragilă ca niciodată

Altădată punctul forte, fiind compactă, îngrijită şi organizată, în sezonul de toamnă apărarea a avut multe fisuri. În multe meciuri a avut şi ghinion.

Greşelile individuale ale fundaşilor târgovişteni Martac, Ispas, C. Dinu, Vătavu, B. Dinu, Pătru şi ale portarului Meilă au destabilizat toată apărarea. S-au pierdut multe meciuri după aceste greşeli, uneori naive.

Defensiva echipei antrenate de Nicu Croitoru n-are în componenţă jucători cu talie superioară, excepţie făcând Vătavu şi Ispas. Ceilalţi componenţi, Pătru, C. Dinu, B. Dinu, Martac, nu-s aşa înalţi şi au fost vulnerabili la duelurie aeriene.

În multe partide pierdute, apărarea Chindiei n-a ştiu să reziste la presiune şi a clacat şi plasa porţii apărate de Meilă sau Aioani a fost scuturată. Ambii au avut mâinile şubrede. Trebuie dată mai multă încredere portarului Marian Aioani care are 17 ani. Are valoare.

Campanie modestă de transferuri în vară

În vară, oficialii Chindiei n-au dus o campanie activă pe piaţa transferurilor. I-au adus doar pe Adrian Neagoe (C.S.M. Râmnicu Vâlcea) şi Alin Pencea (Concordia 2 Chiajna). Aceştia n-au ştiut să-şi mulţumească antrenorii, conducătorii, suporterii. Adevărul este că au fost utilizaţi prea puţin. Sunt doi jucători care ştiu cu mingea, gândesc când pasează. Argumentele lor din iarbă sunt numeroase. Valorificati la maxim, pot fi utili echipei.

Pot face uitate plecările lui Gusti Voinea şi Cosmin Anton. Ultimul a revenit la echipă, dar înaintea meciului cu Juventus Bucureşti a dat bir cu fugiţii.

Cel mai mult se simte plecarea lui Dani Popa, un atacant incomod care dădea goluri şi pase de gol.

Lotul de jucători

Antrenorul Nicu Croitoru a avut la dispoziţie următorul lot de jucători: Meilă, Aioani, Bicher – Pătru, Vătavu, B. Dinu, C. Dinu, Ispas, Martac, Parghel, L. Mihai, Honciu, Stoica, Pencea, Anton, Nisipeanu, Neagoe, Grigore, Neguţ, Cherchez, Roşciugă. S-a mai apelat la juniorii: loniţă, Şerban, Niţă.

Nici la juniorii republicani rezultatele nu sunt aşa bune. La juniorii A, Chindia (antrenor Costel Badea) e pe locul 8, cu 21p în Liga Elitelor, iar juniorii B (antrenor Irinel Voicu) pe locul 13, cu 8p, tot în Liga Elitelor, seria Est.

Sunt preconizate plecări şi veniri

Chindia e în vacanţă. Aceasta va ţine până pe 11 ianuarie când se vor relua pregătirile. Sunt preconizate plecări şi veniri de jucători. Şi banca tehnică poate suferi modificări. Se vehiculează numele lui Cristi Bălaşa şi Costel Pană.