Chindia Târgovişte – Dunărea Călăraşi 2 – 2(2-1)

Stadion: Eugen Popescu. Spectatori: 2500

Au marcat: C. Cherchez (min. 34 – pen, min. 45-pen) – M. Mezu (min.10), Drăghiceanu (min.78)

Chindia: Popescu – Ciobotariu, Vătavu, Ispas, Martac – Pencea (84 D. Dumitraşcu), L. Mihai, Honciu, Stoica (84 Nisipeanu) -Neicuţescu, Cherchez (79 C. Neguţ). Antrenor: Nicu Croitoru.

Dunărea: Lungu – Ţenea, Şandru, Manole, Tomozei -Kanda, Puşcaş (74 Cristea), Pană, Danciu (74 Drăghiceanu) -Kouakou, V. Alexandru (66 V. Munteanu). Antrenor: Dan Alexa.

Arbitru: Cătălin Buşi (Râmnicu Vâlcea); Asistenţi: Ovidiu Arusoaiei (Piatra Neamţ) şi Ferencz Tunyogi (Zalău).

– Min 83 Contraatac Dunărea, Munteanu scapă singur spre poartă de la mijlocul terenului, pătrunde în careu cu Ciobotariu în spate şi trage incredibil de slab din 12 metri, lobat, pe lângă bară, din postură de unu la unu cu Popescu

– Min 78 2-2 Valentin Munteanu pătrunde în careu pe stânga driblează doi adversari, îi dă printre picioare lui Honciu şi trimite înapoi la Marian Drăghiceanu, care şutează de pe linia de 16 metri la colţul scurt, bară gol

– Min 63 Pasă printre a lui Honciu, Pencea scapă singur în dreapta careului, avansează greu, e presat din lateral şi trage pe slab, pe jos, la colţul scurt, iar Lungu reţine fără probleme

– Min 62 Honciu bate puţin peste vinclul colţului lung o lovitură liberă de la 25 de metri lateral stânga

– Min 51 Vali Alexandru mai „şterge” o minge cu capul din 2 metri, după o centrare a lui Tomozei

– Min 45+1 Seria evenimentelor continuă în finalul nebun de repriză de la Târgovişte. Mihai Neicuţescu face o mare greşeală şi intră în teren fără acordul arbitrului. Atacantul este avertizat cu cartonaş galben, al doilea pentru întoarcere şi l-a învins pe Iustin Popescu

Chindia a schimbat în două rânduri liderul Ligii a II a. De fiecare dată când a înfruntat echipele de pe primele două locuri ale clasamentului, rezultatele au fost nedecise, iar cei care au profitat au fost pe mereu cei de la Călăraşi.

Sâmbătă, pe o vreme mohorâtă şi în faţa unei asistenţe admirabile, elevii lui Nicu Croitoru au pierdut şansa de a se apropia de poziţia de lider. Dunărea Călăraşi, o candidată certă la promovare, a început tare şi a lăsat impresia că târ-goviştenii nu îi pot plăti poliţa insinuantului Dan Alexa. Reuşita lui Mezu a fost însă ca un fel de energizant pentru gazde, care au năvălit spre poarta târgovişteanului din poarta Dunării, Cezar Lungu.

Roş-albaştrii au ratat ocazie după ocazie, dar în cele din urmă dominaţia cvasitotală le-a adus mingea în punctul cu var, iar Cherchez nu a irosit şansa de a egala. Tot el avea să îşi aducă echipa în avantaj după o nouă lovitură de pedeapsă după un fault al lui Lungu la Neicuţescu.

Neicuţescu avea să fie protagonistul finalului de mitan şi al meciului, în cele din urmă, încasând un cartonaş roşu pentru o imprudenţă, iar la cabine se intră cu Chindia în avantaj pe tabelă şi în dezavantaj numeric.

Repriza a doua ostilităţile se schimbă. Dunărea trece la timonă, iar târgoviştenii încearcă să dea lovitura pe contraatac. Din păcate, singurii care mai găsesc drumul către gol sunt oaspeţii, care restabilesc egalitatea prin Drăghiceanu şi meciul se încheie cu o ratare monumentală a oaspeţilor şi cu dâmboviţenii ratând şansa de a se apropia de primele două clasate.