CHINDIA TÂRGOVIŞTE A TRANSFERAT UN JUCĂTOR DIN BUNDESLIGA

Chindia Târgovişte a făcut un nou transfer, chiar dacă perioada de mercato este închisă. Este vorba despre un fost internaţional de tineret, rămas liber de contract. Fundaşul a fost ultima oară legitimat la o echipă din Bundesliga.

Chindia Târgovişte a anunţat vineri, prin intermediul reţelelor de socializare, legitimarea fotbalistului Alex Negrea (21 de ani). Născut la Satu Mare, Negrea a fost legitimat ultima oară la FC Augsburg.

De altfel, fostul internaţional sub 19 ani (două meciuri, niciun gol) a jucat toată cariera la clubul bavarez. Şi-a început cariera în 2014, la juniorii lui Augsburg şi a fost promovat, pe rând, la echipele sub 17, respectiv sub 19 ani. Din 2017 până în vara acestui an, el a jucat pentru echipa a doua a clubului, dar nu a reuşit să facă pasul la prima echipă şi să debuteze în Bundesliga.

Negrea evoluează pe postul de fundaş stânga şi este cotat în acest moment la 25.000 de euro.