CHINDIA ȘI-A RELUAT ANTRENAMENTELE

La începutul acestei săptămâni, jucătorii Chindiei Târgoviște au reluat antrenamentele la Aninoasa. Antrenorul Emil Săndoi a oferit un interviu pentru site-ul oficial al clubului dâmbovițean.

– Domnule profesor, înapoi la treabă, e abia 3 ianuarie, cu ce gânduri începeți pregătirile?

– A trecut foarte repede vacanța, poate una nu atât de scurtă precum cea de anul trecut, dar oricum a trecut foarte repede. Mă bucur că ne-am văzut cu băieții, ne era dor de ei, în timpul campionatului aproape tot timpul îl petrecem împreună și asta lasă o afinitate pentru partenerul de antrenament, pentru antrenor… Cred că noi am reușit, într-un an și jumătate, de când suntem aici, să formăm o familie.

– Care este programul de pregătire până la reluarea campionatului, pe 22 ianuarie?

– După primul antrenament, cel de astăzi, vom avea marți vizita medicală, apoi miercuri vom pleca în Antalya, pentru un stagiu de pregătire de zece zile. Vom avea câteva meciuri de amicale în care vom încerca să cristalizăm primul 11 pentru primele jocuri oficiale din 2022. I-am văzut și pe băieți că sunt bucuroși de reunire, sunt dornici să se autodepășească. A mai trecut un an peste noi, trebuie să fie mai maturi în 2022. Îmi doresc o primă parte a anului care să fie cel puțin la fel ca cea din anul trecut.

– Care sunt noutățile, la acest moment?

– La capitolul veniri, nu îl avem decât pe Pițian deocamdată. Sper să mai aducem 3-4 jucători, câte unul în fiecare compartiment. Este necesar să facem aceste mutări. Ne așteaptă o serie de jocuri cu încărcătură deosebită. Nu avem un lot stufos, așa cum am spus și pe parcursul primei părți a sezonului. Avem opt jucători sub 21 de ani în lot. Va trebui să completăm lotul.

– La capitolul plecări?

– Adrian Stoian și Sergiu Suciu nu vor mai fi cu noi. Erau doi jucători valoroși, dar în ultima perioadă au trecut prin anumite probleme, accidentări care i-au ținut departe de gazon, în plus cred că ar fi avut nevoie de mai mult timp să se acomodeze și să se exprime așa cum ne așteptam.

– Ce le transmiteți suporterilor, la început de an nou?

– Îmi doresc din suflet să fie aproape de noi, așa cum au fost de fiecare dată. Îmi doresc mult să jucăm meciuri pe terenul nostru în acest an, ar conta foarte mult, pentru noi, ca grup. Să fie ferm convinși că nu le vom înțela așteptările”.