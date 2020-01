CHINDIA SE ÎNTĂREŞTE PENTRU ULTIMA PARTE A SEZONULUI

Share This





















Echipele din România pot să efectueze transferurile de iarnă în perioada 21 ianuarie – 17 februarie 2020. Liga 1 se reia pe 31 ianuarie, cu partida CS”U” Craiova – Gaz Metan Mediaş.

1. CFR CLUJ

Antrenor: Dan Petrescu (confirmat) Veniri: Alexandru Chipciu (liber de contract / Anderlecht), Denis Ciobotariu (150.000 euro / Dinamo), Robert Tambe (împrumut expirat / Sheriff Tiraspol), Cristian Paleoca (suma necunoscută / Sticla Arieşul Turda)

Plecări:Mihai Butean (împrumutat / Gaz Metan Mediaş), Cosmin Vatca, Andrei Peteleu (contracte reziliate), Alexandru Pascanu (împrumutat / FC Voluntari), Răzvan Horj (contract reziliat / Academica Clinceni), Andrei Mureşan (contract reziliat / „U” Cluj), Emmanuel Culio (contract reziliat / Quilmes), Rareş Ispas (împrumutat / CSM Reşiţa), Sebastian Mailat (contract reziliat / „U” Cluj) Echipa probabilă: Arlauskis – CIOBOTAR-IU (U21 / Susici), Burca, Cestor (Boli), Camora – Djokovici, Bordeianu – Deac, Itu

(U21 / CHIPCIU), Omrani – Traore

(Rondon)

2. ASTRA GIURGIU

Antrenor:Bogdan Andone (confirmat) Veniri: Kehinde Fatai (liber de contract / Dinamo Minsk), Takayuki Seto (liber de contract / FK RFS), Raoul Baicu (30% dintr-un viitor transfer / CS „U” Craiova), Radu Crişan (împrumut expirat / Dunărea Călăraşi)

Plecări: Daniel Barbir (liber de contract / Kansas City II), Raul Gavirliţă (împrumutat / Metaloglobus), Florentin Matei (contract reziliat / Apollon Limassol), Miguel Santos (împrumutat / Petrolul), Paul Copaci (contract reziliat / Rapid), Victor Stina (împrumutat / Milsami Orhei), Radu Crişan (împrumutat / UTA)

Echipa probabilă: Kitanov (Lazar) – D. Bruno, Tamas, Dima (U21), Radunovici -Simion (U21 / Crepulja), SETO – Begue (Stahl U21), Budescu, Radut – Alibec (FATAI)

3. FCSB

Antrenor:Bogdan Vintilă (confirmat) Veniri: Andrei Miron (30% dintr-un viitor transfer, vine după terminarea sezonului regulat / FC Botoşani), Darius Olaru (împrumut expirat / Gaz Metan Mediaş), Andrei Tănasă (100.000 euro / Poli Iaşi), Ştefan Târnovanu (200.000 euro + 15% dintr-un viitor transfer / Poli Iaşi) Plecări: Claudiu Belu (împrumutat / FC Voluntari), Ioan Hora (contract reziliat / Gaz Metan Mediaş), Bojidar Ciorbadjinski (împrumut expirat / TSKA Sofia), Thierry Moutinho (contract reziliat / Cordoba CF), Lukasz Gikiewicz (contract reziliat / Al Faisaly Amman), Juvhel Tsoumou (contract reziliat), Ştefan Târnovanu (împrumutat / Poli Iaşi), Diogo Salomao, Alexandru Stan, Adi Popa, Cristi Manea (puşi pe lista de transferuri) Echipa probabilă: Bălgrădean – Creţu, Planici (MIRON), I. Cristea, Panţiru -Oaida (U21), Vana, Morutan (U21 / OLARU U21) – Man (U21), Fl. Tănase,

Coman (U21)

4. CS „U” CRAIOVA

Antrenor:Corneliu Papură (nou) Veniri: Dan Nistor (275.000 euro / Dinamo), Pausescu, Dobre, Juncu, Popescu, Danciu (promovaţi de la CS „U” Craiova II)

Plecări: Florin Borta (împrumutat / Concordia Chiajna), Raoul Baicu (30% dintr-un viitor transfer / Astra), Victor Piţurcă (contract reziliat / antrenor), Renato Kelici (contract reziliat), Kamer Qaka, Alexandru Ioniţă (puşi pe lista de transferuri), Goran Zakarici (împrumut expirat / Partizan Belgrad), Carlos Fortes (împrumutat / IttihadTanger) Echipa probabilă: Pigliacelli – Vladoiu (U21 / Martici), Acka, Bălaşa, Bancu -NISTOR, Mateiu, Cicaldau – Ivan, Roman (Koljici), Mihaila (U21)

5. GAZ METAN MEDIAŞ

Antrenor:Edi Iordănescu (confirmat) Veniri: Gabriel Moura (liber de contract / Dinamo), Mihai Butean (împrumutat / CFR Cluj), Pedro Campos (liber de contract / Club Necaxa), Ioan Hora (liber de contract / FCSB), Thomas Juel-Nielsen (liber de contract / SonderjyskE) Plecări: Darius Olaru (împrumut expirat / FCSB), Mite Cikarski (contract reziliat / Akademia Pandev), Moussa Sanoh (împrumutat / FC Voluntari) Echipa probabilă: Pleşca – BUTEAN (MOURA), M. Constantin, Larie, Velisar (U21) – E. Fernandes, Droppa, Draghici (U21) – HORA, Bus, Cardoso

6. VIITORUL CONSTANTA

Antrenor:Gică Hagi (confirmat) Veniri: Cristian Ganea (împrumutat / Athletic Bilbao), Malcolm Edjouma (liber de contract / Lorient), Aurelian Chiţu (liber de contract / Daejeon Citizen), Cosmin Barnoi (liber de contract / Poli Iaşi), Robert Neciu (împrumut expirat / Chindia), Szabolcs Kilyen (împrumut expirat / Sepsi)

Plecări: Najib Ammari (contract reziliat / Damac FC), Andreiaş Calcan (100.000 euro / Ujpest FC), Valentin Cojocaru (împrumutat / FC Voluntari), Steliano Filip (contract reziliat), Lyes Houri (600.000 euro / Fehervar FC), Eric de Oliveira (contract reziliat / FC Voluntari), Robert Neciu (împrumutat / „U” Cluj), Szabolcs Kilyen (împrumutat / Dinamo) Echipa probabilă: Cabuz – Boboc (U21), Tiru, Ghita (Iacob U21), GANEA (De Nooijer) – Ciobanu (U21), Artean (Achim), C. Matei – CHIŢU, Rivaldinho (Iancu), Ganea (U21)

7. FC BOTOSANI

Antrenor: Marius Croitoru (confirmat) Veniri: Realdo Fili (liber de contract / FC Luftetari), Alin Seroni (liber de contract / UTA Arad), Marko Dugandzici (liber de contract / NK Osijek), Alexandru Caia, David Croitoru, Eugen David, Bogdan Filip (promovaţi de la juniori) Plecări: George Miron (30% dintr-un viitor transfer, pleacă după terminarea sezonului regulat / FCSB), Hervin Ongenda (500.000 euro / Chievo Verona), Sofien Moussa (contract reziliat / Academica Clinceni), Nikita Kolesovs (contract reziliat), Alexandru Piftor (împrumutat / Chindia Târgovişte), Leonel Pierce (contract reziliat / Petrolul), Dragoş Penescu (împrumutat / „U” Cluj)

Echipa probabilă: Pap – Harut (U21), Chindris (U21), Miron (SERONI), Ţigănaşu – Rodriguez, Papa – M. Roman, Ofosu, Ashkovski – DUGANDZICI

8. SEPSI SF. GHEORGHE

Antrenor: Leo Grozavu (confirmat) Veniri: Anass Achahbar (liber de contract / FC Dordrecht), Andres Dumitrescu (liber de contract / FC Lugano U21), Daniel Celea (suma necunoscută / CS Mioveni), Lorand Fulop (împrumutat / Academia Pusckas), Lorant Kovacs (liber de contract / Ujpest), Andrei Dumiter (împrumut expirat / Chindia), Szabolcs Kilyen (împrumut expirat / Viitorul)

Plecări: Dylan Flores (contract reziliat / LD Alajuelense), Hugo Konongo (contract reziliat), Oumar Diakhite (contract reziliat / Desportivo Aves), Hilal Ben Moussa (contract reziliat / FC Emmen), Horaţiu Moldovan (contract reziliat / Ripensia) Echipa probabilă: Fejer (Niczuly) -Dimitrov, Tincu, Barisici (Bouhenna), Fl. Ştefan (DUMITRESCU U21) – I. Fulop, Vasvari (L. FULOP), Deaconu – Carnat

(U21 / ACHAHBAR), Safranko

(Karanovici), Ştefănescu (U21)

9. DINAMO BUCUREŞTI

Antrenor: Dusan Uhrin (confirmat) Veniri: Szabolcs Kilyen (împrumutat / Viitorul), Kristian Kostrna (împrumutat / Dunajska Streda), Valentin Lazăr (liber de contract / Umraniyespor), Lukas Skovajsa (liber de contract / Trencin), Ivan Pesici (împrumut expirat / Shakhter Karagandy), Mihai Eşanu (împrumut expirat / Daco-Getica Bucureşti), Levent Oltay (împrumut expirat / Dunărea Călăraşi), Ştefan Fara, Valentin Borcea, Ahmed Bani, Alin Lazar (promovaţi de la juniori) Plecări: Gabriel Moura (contract reziliat / Gaz Metan Mediaş), Roberto Strechie (liber de contract / Novara), Ivan Pesici (contract reziliat), Denis Ciobotariu (150.000 euro / CFR Cluj), Dan Nistor (275.000 euro / CS „U” Craiova), Linas Klimavicius (contract reziliat / Poli Iaşi) Echipa probabilă: Piscitelli – KOSTRNA (Corbu), Puljici, Grigore (U21 / Popescu), SKOVAJSA – Filip (N’Diaye) – Mihaiu (U21), Fabbrini, Mrzljak, Moldoveanu (U21 / LAZAR) – Perovici (Montini)

10. FC HERMANNSTADT

Antrenor: Vasile Miriuţă (nou) Veniri: Tiago Almeida (liber de contract / Academico Vişeu), Alin Dobrosavlevici (liber de contract / Concordia Chiajna), Adrian Bălan (liber de contract / Poli Iaşi), Vasile Miriuţă (liber de contract / antrenor / Kisvarda FC)

Plecări: Claudiu Pamfile (contract reziliat / Minaur Baia Mare), Eugen Neagoe (antrenor, contract reziliat) Echipa probabilă: Cristiano – Luchin, Viera, Rimane (DOBROSLAVEVICI), Oprut (U21) – Romario, Dumitriu (Dalbea), Caiado (Offenbacher) – P. Petrescu, Yazalde (Debeljuh), Cordea (U21)

11. POLI IAŞI

Antrenor: Mircea Rednic (nou) Veniri: Kevin Luckassen (liber de contract / Almere City), Michael Omoh (liber de contract / Orebro SK), Manuel De Iriondo (liber de contract / CA Union Santa Fe), Lucas Chacana (liber de contract / CD Moron), Răzvan Grădinaru (liber de contract / Concordia Chiajna), Kizito (împrumut expirat / Shakhter Karagandy), Mircea Rednic (antrenor / liber de contract), Teodor Axinte (împrumut expirat / Aerostar Bacău)

Plecări: Florian Loshaj (300.000 euro / MKS Cracovia), Marius Chelaru (contract reziliat / Aerostar Bacău), Mihai Teja (antrenor / contract reziliat / FC Voluntari), Andrei Tănasă (100.000 euro / FCSB), Jacob Samnik (contract reziliat / Hobro IK), Cosmin Barnoi (contract reziliat / Viitorul), Adrian Bălan (contract reziliat / FC Hermannstadt), Bradley Diallo (contract reziliat / Chindia), Didac Devesa, Narcis Badic, Alberto Cobrea, Gai Assulin, Alessio Carlone, Iuliu Haţiegan (contracte reziliate), Kizito (contract reziliat / HapoelKfar Saba) Echipa probabilă: Târnovanu (U21 / Rusu)

– Onea (U21 / Gallego), KLIMAVICIUS, Frăsinescu (Mihalache), A. Radu – IRION-DO, Breeveld (Passaglia), GRĂDINARU -Horsia (U21), Cristea, LUCKASSEN

12. CHINDIA TÂRGOVIŞTE

Antrenor: Viorel Moldovan (confirmat) Veniri: Valmir Berisha (liber de contract / Velez Mostar), Bradley Diallo (liber de contract / Poli Iaşi), Alexandru Piftor (împrumutat / FC Botoşani), Cătălin Barbu (liber de contract / SCM FC Argeş) Plecări: Stelian Cucu (contract reziliat / Concordia Chiajna), Mihai Voduţ (contract reziliat), Andrei Dumiter (împrumut expirat / Sepsi)

Echipa probabilă: Aioani (U21) – Martac, Leca (Benga), DIALLO (C. Dinu), Negrea (U21) – Neguţ, Rata (Novac), Bic, Yameogo – BERISHA (Cherchez),

BARBU (U21)

13. ACADEMICA CLINCENI

Antrenor: Ilie Poenaru (confirmat) Veniri: Sofien Moussa (liber de contract / FC Botoşani), Aristote N’Dongala (liber de contract / Cerno More Varna), David Humanes (liber de contract / Slavia Sofia), Răzvan Horj (liber de contract / CFR Cluj), Denis Ventura (liber de contract / SKF Sered), Alexandru Albu (liber de contract / Concordia Chiajna), Adrian Perenyi, Alexandru Belu, Ionuţ Tabarana, Andrei Susu, Marius Ciobanu (Academia Pro Sport Bucureşti), Ciprian Gliga (Dunărea Călăraşi)

Plecări: Laurenţiu Bus (contract reziliat / CSM Reşiţa), Bogdan Ilie (împrumutat / Pandurii Tg. Jiu), Bogdan Barbu (contract reziliat / „U” Cluj)

Echipa probabilă: Vâlceanu (U21) – G. Matei, Răuţă (HORJ), Patriche, Dobrescu

– Sut (U21), Cebotaru, VENTURA – Merloi (U21), Vojtus (MOUSSA), R. Ion (U21)

14. FC VOLUNTARI

Antrenor: Mihai Teja (nou) Veniri: Pablo de Lucas (liber de contract / AO Xanthi), Claudiu Belu (împrumutat / FCSB), Valentin Cojocaru (împrumutat / Viitorul), Eric de Oliveira (liber de contract / Viitorul), Alexandru Pascanu (împrumutat / CFR Cluj), Vlad Morar (liber de contract / Panetolikos), Moussa Sanoh (împrumutat / Gaz Metan Mediaş), Mihai Teja (antrenor / Poli Iaşi), Nicuşor Craiu (liber de contract / CD Roda), Mihai Cotolan (liber de contract / Pandurii Tg.

Jiu)

Plecări: Athanasios Papazoglou (contract reziliat / AE Larisa), Cristiano Bergodi (antrenor / contract reziliat), Constantin Nica (contract reziliat / Vojvodina Novi Sad), Martin Harrer (contract reziliat / Grazer AK), Avtandil Ebralidze (contract reziliat)

Echipa probabilă: COJOCARU – BELU (Struna), Balaur, Armas (PAŞCANU U21), Kocici (Al. Vlad) – Gorobsov, DE LUCAS (Căpăţână), Laidouni – I. Gheorghe (U21 /

SANOH), MORAR (Tira), Matan (U21 /

ERIC)