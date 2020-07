CHINDIA SE DESPARTE DE VIOREL MOLDOVAN

Share This





















Eşecul pe care gruparea de lângă Turnul Chindiei l-a suferit în această etapă i-a fost de ajuns lui Viorel Moldovan.

Tehnicianul târgovişţenilor, al cărui contract expiră la finalul acestei luni, nu mai pare deloc tentat să continue. Moldovan a avut azi o discuţie cu şefii clubului, la finalul căreia fostul mare atacant a lăsat clar de înţeles că nu mai vrea să semneze prelungirea.

Diriguitorii Chindiei speră să-l mai înduplece pe Moldovan şi acesta să spună luni dimineaţă că va continua, dar, se pare, că aceste şanse sunt infime.

Chindia Târgovişte a pierdut al doilea meci consecutiv în play-out-ul Ligii 1, scor 0-2, contra celor de la Poli Iaşi, iar echipa lui Viorel Moldovan a coborât pe poziţie retrogradabilă, 13.

La finalul partidei, Moldovan s-a arătat dezamăgit de rezultatul final, spunând că echipa sa a dominat jocul disputat la Ploieşti.

Antrenorul Chindiei crede că temperatura ridicată a afectat-o pe echipa sa, căreia i-a fost greu să revină după golul înscris devreme de Poli Iaşi, prin Kevin Luckassen, în minutul 13. Scorul final a fost stabilit de Lucas Chacana, în minutul 90, la capătul unui contraatac.

„Am încercat să dezvoltăm jocul, să construim, să punem presiune pe adversar. Avem probleme noastre în treimea adversă. Am venit cu multe centrări, dar din păcate nu am reuşit să găsim un cap deştept sau să reuşim să marcăm. A fost un meci controlat de noi, dar ăsta e fotbalul. Plătim tribut unor greşeli şi e greu pe o asemenea căldură să alegi după rezultat, să construieşti, să munceşti.

Trebuie să găsim un cap bun, nişte picioare bune. Nu am ce să le reproşez băieţilor. Au muncit mult şi îmi pare rău că nu au fost recompensaţi. Imediat după ce am început, au dat acel gol, s-au retras deliberat şi ne-au prins pe contraatac. A doua repriza s-a jucat doar în jumătatea adversă. Nu mai vreau să discut sau să fac aprecieri legate de arbitraj, dar cred că am avut şi un penalty la 10 neacordat. Nu vreau să plâng, nu cer mila nimănui şi mergem mai departe”, a declarat Moldovan.

După cinci runde disputate în play-out, Chindia Târgovişte este penultima, cu 17 puncte, la egalitate cu ultima clasată, Dinamo, care are două meciuri mai puţin disputate.

În runda următoare, echipa lui Chindia va da piept cu revelaţia din play-out, FC Voluntari.