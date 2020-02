CHINDIA SE APROPIE DE LOCURILE RETROGRADABILE Chindia Târgovişte – FC Voluntari 1-2 (0-1)

Share This





















Stadion: Ilie Oană (Ploieşti) Au marcat: A. loniţă (min. 83)/ I. Gheorghe (min. 8), C. Ţâră (min. 90) Chindia Târgovişte (4-4-2): Alexandru Benga, Alex Negrea, Blaise Yameogo, Vadim Raţă, Valmir Berisha, Alexandru Piftor, Dinu Moldovan, Marius Martac, Josip Ivancic, Bradley Diallo, Ovidiu Alexandru Bic

Rezerve: Iustin Alin Popescu, Adrian Ioniţă, Filip Dangubic, Cristian Neguţ, Daniel Ionuţ Novac, Andrei Piţian

FC Voluntari (4-4-2): Cosmin Florin Achim, Milan Kocic, Andraz Struna, Mihai Căpăţână, Alexandru Paşcanu, Marko Simonovski, Nicolas Gorobsov, Ion Gheorghe, Eric De Oliveira Pereira, Pablo De Lucas, Valentin Cojocaru Rezerve:Victor Ramniceanu, Igor Armas, Claudiu Belu, Aissa Laidouni, Moussa Sanoh, Cătălin Ţîră, Alexandru Tudorie

– 90:00 Lovitură de poartă FC Voluntari.

– 90:00 Goooool! FC Voluntari face 1-2 datorită golului marcat de Cătălin Ţîră!

– 90:00 Arbitrul Lucian Rusandu fluieră lovitură liberă pentru FC Voluntari.

– 90:00 Aut FC Voluntari în terenul advers.

– 90:00 Arbitrul Lucian Rusandu a acordat o lovitură de la colţ pentru FC Voluntari. Execută Nicolas Gorobsov.

– 90:00 Arbitrul Lucian Rusandu indică aut de margine pentru oaspeţi.

– 90:00 Repriza va fi prelungită cu 3 minute.

– 87:52 Lovitură liberă în jumătatea adversă pentru FC Voluntari.

– 86:49 Arbitrul Lucian Rusandu acordă o lovitură liberă pentru Chindia Târgovişte în jumătatea proprie.

– 86:21 Lovitură liberă FC Voluntari în jumătatea adversă.

– 85:19 Aut de margine pentru FC Voluntari.

– 84:29 Lovitură liberă FC Voluntari în propria jumătate.

– 84:08 Aut de margine pentru Chindia Târgovişte în jumătatea adversă.

– 83:32 Chindia Târgovişte are aut în apropierea careului.

– 82:22 Gooool! Scorul este egalat printr-o lovitură de cap a lui Adrian Ioniţă, 1-1!

– 82:22 Vadim Raţă a pasat decisiv la gol.

– 82:15 Vadim Raţă (Chindia Târgovişte) execută un corner.

– 81:49 Şut bun al lui Ovidiu Alexandru Bic, dar fără rezultat.

– 81:27 Lovitură liberă pentru Chindia Târgovişte.

– 80:43 Aruncare pentru FC Voluntari în jumătatea proprie.

– 79:34 S-a acordat o lovitură liberă pentru gazde.

– 79:11 Nicolas Gorobsov (FC Voluntari) reuşeşte să tragă, dar şutul nu prinde spaţiul porţii.

– 79:11 Chindia Târgovişte au repunerea în joc.

– 77:57 Arbitrul Lucian Rusandu acordă o lovitură liberă pentru FC Voluntari.

– 77:50 Bradley Diallo (Chindia Târgovişte) a fost avertizat de către arbitrul Lucian Rusandu cu primul cartonaş galben.

– 77:09 Aruncare periculoasă pentru FC Voluntari.

– 76:14 FC Voluntari primeşte o aruncare de la margine în jumătatea proprie.

– 75:49 FC Voluntari are aut.

– 75:12 Arbitrul Lucian Rusandu acordă o lovitură liberă pentru FC Voluntari în jumătatea proprie.

– 74:29 Lovitură liberă dintr-o poziţie bună pentru Chindia Târgovişte!

– 73:54 Aut FC Voluntari.

– 72:21 FC Voluntari primeşte o lovitură liberă.

– 71:36 Chindia Târgovişte primeşte o aruncare de la margine în jumătatea proprie.

– 70:14 Lovitură liberă pentru FC Voluntari în jumatătea proprie.

– 68:54 Arbitrul Lucian Rusandu indică aut de margine pentru gazde.

– 68:33 Aruncare pentru gazde în jumătatea echipei adverse.

– 66:57 Moussa Sanoh intră în locul lui Ion Gheorghe.

– 66:36 Aruncare pentru FC Voluntari într-o zonă periculoasă.

– 65:27 Chindia Târgovişte aruncă de la margine.

– 65:07 Adrian Ioniţă îi ia locul lui Alexandru Piftor.

– 64:36 Ovidiu Alexandru Bic (Chindia Târgovişte) şutează, dar ratează ţinta.

– 64:36 Jocul se reia pe Stadionul Ilie Oană cu repunerea celor de la oaspeţi.

– 63:44 Arbitrul Lucian Rusandu fluieră lovitură liberă pentru Chindia Târgovişte.

– 63:22 Lovitură liberă pentru Chindia Târgovişte în jumătatea adversă.

– 61:51 Mingea e iar în joc după repunerea din colţul careului mic a celor de la Chindia Târgovişte.

– 61:24 Aruncare de la margine FC Voluntari.

– 60:57 Viorel Moldovan (Chindia Târgovişte) face schimbare: Filip Dangubic îl înlocuieşte pe Valmir Berisha.

– 60:47 Aruncare pentru Chindia Târgov-iste în jumătatea proprie.

– 60:06 Aut FC Voluntari în apropierea careului.

– 59:15 Lovitură liberă pentru FC Voluntari.

– 58:15 Pericol pentru FC Voluntari, Chindia Târgovişte are un aut dintr-o zonă periculoasă.

– 57:46 Chindia Târgovişte are un aut în jumătatea celor de la FC Voluntari.

– 57:11 Josip Ivancic trimite cu capul, dar nu nimereşte poarta.

– 57:11 FC Voluntari au repunerea în joc.

– 56:24 Lovitură liberă periculoasă pentru Chindia Târgovişte!

– 56:17 Mihai Căpăţână, de la oaspeţi, vede cartonaşul galben.

– 55:42 Lovitură liberă în jumătatea adversă pentru Chindia Târgovişte.

– 55:31 Aut Chindia Târgovişte.

– 54:58 Valmir Berisha (Chindia Târgovişte) se înalţă pentru lovitura de cap, dar nu reuşeşte să puncteze.

– 54:58 Jocul se reia pe Stadionul Ilie Oană cu repunerea celor de la oaspeţi.

– 54:05 Mihai Teja îl introduce pe Aissa Laidouni în locul lui Eric De Oliveira Pereira.

– 53:35 FC Voluntari bate un aut în jumătatea proprie.

– 52:47 Chindia Târgovişte primeşte o lovitură liberă. – 52:08 Aruncare pentru Chindia Târgovişte într-o zonă periculoasă.

– 51:56 Chindia Târgovişte are un corner, Vadim Ratase pregăteşte să îl execute.

– 51:25 Pericol pentru FC Voluntari, Chindia Târgovişte are un aut dintr-o zonă periculoasă.

– 50:51 Arbitrul Lucian Rusandu semnalizează aut de margine pentru Chindia Târgovişte în jumătatea celor de la FC Voluntari.

– 49:14 S-a acordat o lovitură liberă pentru gazde.

– 49:01 Andraz Struna (FC Voluntari) este avertizat de arbitru.

– 48:28 Lovitură liberă FC Voluntari în propria jumătate.

– 47:48 Mingea e iar în joc după repunerea din colţul careului mic a celor de la Chindia Târgovişte.

– 46:32 Aruncare pentru gazde în jumătatea echipei adverse.

– 45:37 Lovitură liberă pentru FC Voluntari.

– 45:27 Lucian Rusandu fluieră ofsaid la Valmir Berisha.

– 18:35:07 A început repriza a doua

– 45:00 Cătălin Ţîră îi ia locul lui Marko Simonovski pentru FC Voluntari.

– 45:00 Viorel Moldovan face o schimbare, Cristian Neguţ îl înlocuieşte pe Alex Negrea.

– 18:18:37 Sfârşitul reprizei

– 44:59 Repriza va fi prelungită cu un minut

– 42:44 Josip Ivancic (Chindia Târgovişte) trimite pe lângă poartă.

– 42:44 FC Voluntari repune mingea în joc.

– 42:36 Vadim Raţă (Chindia Târgovişte) bate un corner.

– 41:42 Aut de margine pentru Chindia Târgovişte.

– 41:16 Arbitrul Lucian Rusandu semnalizează aut de margine pentru Chindia Târgovişte în jumătatea celor de la FC Voluntari.

– 40:18 Josip Ivancic(Chindia Târgovişte) trimite o minge cu capul, dar ratează.

– 40:18 Repunere din 6 metri pentru FC Voluntari.

– 39:16 Aruncare pentru FC Voluntari în jumătatea proprie.

– 38:19 Arbitrul Lucian Rusandu acordă o lovitură liberă pentru FC Voluntari în jumătatea proprie.

– 37:34 Valmir Berisha este în ofsaid.

– 36:16 Lovitură liberă pentru FC Voluntari în jumatătea proprie.

– 35:23 Chindia Târgovişte primeşte o aruncare de la margine în jumătatea proprie.

– 34:52 Aruncare de la margine Chindia Târgovişte.

– 34:10 Arbitrul Lucian Rusandu dă un aut pentru FC Voluntari aproape de careul celor de la Chindia Târgovişte.

– 33:49 Aruncare periculoasă pentru FC Voluntari.

– 29:55 Lovitură liberă pentru Chindia Târgovişte în jumătatea adversă.

– 29:19 Încearcă Alexandru Piftor dar nu nimereşte poarta.

– 29:19 FC Voluntari repune din 6 metri.

– 28:04 FC Voluntari aruncă de la margine.

– 26:46 Aut Chindia Târgovişte în terenul advers.

– 26:05 Arbitrul Lucian Rusandu fluieră lovitură liberă pentru Chindia Târgovişte.

– 25:28 Lovitură de poartă Chindia Târgovişte.

– 23:50 Cartonaş galben pentru Marko Simonovski.

– 23:42 Arbitrul Lucian Rusandu acordă o lovitură liberă pentru Chindia Târgovişte în jumătatea proprie.

– 23:19 Lovitură liberă Chindia Târgovişte în propria jumătate.

– 22:22 Lovitură liberă Chindia Târgovişte în jumătatea adversă.

– 21:34 Lovitură liberă pentru Chindia Târgovişte în jumatătea proprie.

– 21:17 Şutează Blaise Yameogo, dar nu nimereşte poarta.

– 21:17 Repunere din 6 metri pentru FC Voluntari.

– 21:10 Chindia Târgovişte în atac, Ovidiu Alexandru Bic trage, dar scorul rămâne acelaşi.

– 20:13 Lovitură liberă pentru Chindia Târgovişte.

– 19:37 Aut FC Voluntari.

– 19:17 Alex Negrea (Chindia Târgovişte) prinde un şut, dar ratează ţinta.

– 19:17 FC Voluntari au repunerea în joc.

– 18:24 Şansă bună pentru Chindia Târgovişte, e lovitură liberă.

– 18:04 Aut Chindia Târgovişte în apropierea careului de 16 metri advers.

– 16:47 Cap Marko Simonovski dar balonul trece pe lângă poartă.

– 16:47 Mingea e iar în joc după repunerea din colţul careului mic a celor de la Chindia Târgovişte.

– 16:28 Lucian Rusandu acordă corner pentru FC Voluntari.

– 16:01 Ion Gheorghe (FC Voluntari) şutează pe poartă, dar intervine portarul.

– 14:11 Chindia Târgovişte are un aut în jumătatea celor de la FC Voluntari.

– 13:35 Chindia Târgovişte are aut.

– 13:13 Chindia Târgovişte primeşte o lovitură liberă.

– 12:19 Aut Chindia Târgovişte.

– 11:49 Lovitură liberă pentru FC Voluntari.

– 11:11 Aut de margine pentru FC Voluntari în jumătatea adversă.

– 10:24 FC Voluntari repune mingea în joc.

– 7:38 Gol! FC Voluntari în avantaj, 0-1!

– 7:09 Aut pentru Chindia Târgovişte în apropierea careului advers.

– 5:24 Aut de margine pentru Chindia Târgovişte.

– 4:57 FC Voluntari repune din 6 metri.

– 4:33 Arbitrul Lucian Rusandu indică aut de margine pentru gazde.

– 4:03 Lovitură de poartă FC Voluntari.

– 3:46 Chindia Târgovişte are aut în apropierea careului.

– 3:44 Valmir Berisha (Chindia Târgovişte) şutează, dar nu, nu e gol.

– 3:14 Jocul se reia pe Stadionul Ilie Oană cu repunerea celor de la oaspeţi.

– 2:54 Lovitură de colţ pentru Chindia Târgovişte.

– 2:10 Aut Chindia Târgovişte în apropierea careului.

– 1:05 FC Voluntari bate un aut în jumătatea proprie.

– 0:38 FC Voluntari încearcă un atac, dar se fluieră ofsaid.