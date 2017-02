Chindia s-a pregatit bine pentru partea a doua a campionatului. A luat jucatorii care-i trebuia

Share This





















Uitându-ne peste lotul Chindiei putem spune că echipa antrenată de Nicu Croitoru e destul de puternică.

Fără întăriri spectaculoase şi într-un timp relativ scurt, echipa din Vechea Cetate de Scaun s-a întărit. E neînvinsă în amicale (patru victorii şi un egal). Aproape că s-a uitat eşecul din ultimul meci al anului 2016 (etapa a 21-a), 2-3 (în deplasare) cu C.S. Baloteşti.

Vatavu este factorul de stabilitate în apărare, iar Pencea e nelipsit de la mijloc. E omul lui Croitoru.

Honciu are formă bună şi a marcat cinci goluri în amicale. Joacă în poziţia de vârf retras, iar Neguţ pe banda stângă. L. Mihai e picătura de fantezie în angrenajul Chindiei.

Cherchez este singurul atacant care se va duela cu adversarii adverşi.

E posibil ca în apărare să apară Saftescu (pe banda dreaptă) şi Dumitraşcu (în centrul defensivei) şi să-i trimită pe banca de rezerve pe Patru şi lspas.

Dacă în sezonul de toamnă am stat slab la jucătorii U21, Parghel, Nisipeanu, Stoica şi Aioani având evoluţii modeste, acum, prin venirea lui Cabuz, Saftescu şi Dumitraşcu, acest capitol este destul de solid.

În lotul Chindiei sunt şi doi jucători de 17 ani, Şerban şi loniţa, veniţi din pepiniera proprie.

Cu un plus de rigoare şi suflu, Chindia poate urca în ierarhie.