CHINDIA RESPIRĂ! Chindia Târgovişte – SSC Farul Constanţa 5-1 (2-1)

Share This





















Stadion: Eugen Popescu. Spectatori: 1300 Au marcat: Şerban (5), Dudea (21), Cherchez (51-pen, 58), Neguţ (89) / Diakite (19)

Chindia: Aioani – Martac, Dudea, C. Dinu (Vătavu 73′), D. Dumitraşcu – D. Novac, Andr. Lungu – Andr. Şerban (Mihaiu 72′), Liv. Mihai, Cherchez (cpt.) (Cr. Neguţ 78′) -D. Florea

Rezerve neutilizate: lus. Popescu -Rogoveanu, Crinel Stoica, Alin Manea Antrenor: Viorel Moldovan SSC Farul: Raclău – Sabangeanu, Diakite, K. Twumasi (Al. Moise 56′), Zamfir -Doumbia, Tudorică – Al. Grigoraş (cpt.), Fotescu, Licu (Bg. Petrescu 46′) – Jallow (M. Dumitraşcu 83′)

Rezerve neutilizate: Stavrev – Dombrovschi, Roumadi, Apostolache Antrenor: PetreGrigoraş

– Min 90+3 Contra atac al Farului, Alexandru Moise primeşte şi scapă central, trage pe jos, mingea şterge bara din dreapta şi iese în lateral

– Min 90+2 Pasă pe culoar, Daniel Florea preia şi trimite lobat peste Raclău, ieşit din poartă, însă mingea trece puţine pe lângă bara din dreapta

– Min 88 5-1 Martac pasează pe jos din dreapta careului, Cristian Neguţ preia la 9 metri, în dreapta, îl întoarce pe Doumbia şi şutează ca din tun direct sub transversală, nedându-i nicio şansă lui Raclău. Diakite a venit şi el să-l blocheze pe Neguţ, însă a ajuns fix înainte de şut

– Min 88 Chindia pune presiune. Novac preia la limita careului şi trage puternic, dar Zamfir respinge cu corpul şi balonul se duce pe lângă. Raclău era pe direcţie – Min 87 Florea pasează în spate pentru Mihaiu, care, nemarcat la 10 metri lateral stânga, trimite plasat spre vinclul din dreapta, dar mingea se duce puţin pe lângă

– Min 84 Andreas Mihaiu scapă singur înspre careul lui Raclău, uşor lateral stânga, pătrunde şi fix în momentul în care se pregăteşte să şuteze din 12 metri este blocat de Dumitraşcu, nou-intratul constănţenilor

– Min 75 Cherchez centrează excelent, din cădere, din stânga careului, Florea reia cu capul din 7 metri, dar slab, iar Raclău reţine fără probleme

– Chindia are doar două zile la dispoziţie să pregătească meciul cu CFR Cluj din 16-imile Cupei României. în următoarele şase zile, târgoviştenii vor avea două jocuri, cu CFR miercuri, de la ora 21:30, la Mioveni, iar sâmbătă, de la ora 11:00, la Brăila, cu Dacia Unirea, în etapa a 9-a. Suporterii Chindiei le cer conducătorilor să asigure transportul până la Mioveni, în condiţiile în care echipa nu poate organiza meciul de pe teren propriu la Târgovişte. De exemplu, cei de la Sportul Snagov au transmis că îşi duc gratis suporterii la Craiova, acolo unde au ales să joace cu Universitatea

– Min 72 Alexandru Grigoraş prinde un şut bun de la 23 de metri uşor lateral stânga şi Aioani scoate cu o mână în corner. Balonul ar fi lovit transversala

– Min 62 Florea trage din marginea careului printre trei farişti, însă pe direcţia lui Raclău, care prinde în doi timpi

– Min 58 4-1 Fază ca la antrenament. Contra atac Chindia, Liviu Mihai se uită în dreapta şi pasează în stânga pentru Cristian Cherchez, care scapă singur în careu, pătrunde până la 12 metri, iar de acolo îl execută cu sânge rece pe Raclău, sub transversală, după ce l-a culcat în stânga pe portar

– Min 53 Liviu Mihai avansează cu mingea la picior până în faţa careului, şutează cu şpiţul, iar mingea se duce puţin peste transversală

– Min 51 3-1 Cristian Cherchez bate cu mult calm penalty-ul, în dreapta, aproape de bară, şi înscrie. Raclău a sărit în partea opusă

– Min 50 Florea obţine o lovitură liberă în faţa careului. Arbitrul discută cu fariştii şi uită să arate fluierul. Liviu Mihai speculează şi trimite în faţă pentru Daniel Novac, iar acesta este ciupit din spate de Diakite, iar arbitrul dictează penalty

– Min 45+1 Grigoraş respinge de la prima bară o minge centrată dintr-un corner de pe dreapta de Şerban

– Min 43 Cherchez preia în faţa careului, uşor lateral stânga, trimite plasat cu latul la bara a doua, acolo de unde Raclău respinge în lateral

– Min 27 2-1 Cherchez încearcă o schemă dintr-o lovitură liberă razantă cu linia careului, în dreapta, trimite pe jos către punctul cu var, însă de acolo respinge un farist. Mingea ajunge la 40 de metri lateral dreapta, la Martac, care centrează lung în careu, Raclău iese prost să boxeze şi se izbeşte de Diakite şi Florea, ratează intervenţia, mingea ajunge în stânga la Lungu, care aşează cu capul în apoi pentru Alin Dudea, iar acesta şutează puternic pe jos pe lângă portar şi printre picioarele lui Diakite, retras pe linie pentru a încerca să blocheze

– Min 22 Şerban bate un corner de pe dreapta, mingea ajunge la bara a doua, acolo unde Andrei Lungu, liber la 6 metri, pune capul şi trimite incredibil pe lângă bară

– Min 19 1-1 Centrare dintr-un corner de pe dreapta, Dumitraşcu respinge cu capul în faţă de la colţul scurt, iar Lamine Diakite, nemarcat la 16 metri, reia din prima din drop şi trimite peste Novac în vinclul din dreapta lui Aioani, care a plonjat, însă nu a ajuns la minge

– Min 15 Farul încearcă să revină în meci. Are două lovituri de colţ consecutive, însă niciuna nu aduce vreun rezultat la poarta lui Aioani

– Min 5 1-0 Aruncare de la margine din stânga careului, Liviu Mihai se demarcă bine, preia şi centrează la bara a doua, prin faţa porţii, pentru Andrei Şerban, care pune latul din 6 metri şi trimite printre picioarele lui Raclău