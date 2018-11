CHINDIA RĂMÂNE ÎN FRUNTE, DAR A FOST EGALATĂ DE SNAGOV

Share This





















Jocul rezultatelor din meciurile disputate a complicat situaţia în lupta pentru promovare. Balul a fost deschis de egalul Petrolului în meciul de joi cu UTA Arad, rezultat care i-a urcat temporar pe prahoveni pe locul 1. Vineri, Academica Clinceni a avut ocazia de a-i detrona la golaveraj, dar victoria care le-ar fi permis acest lucru nu a venit, ilfovenii pierzând la limită meciul cu Fotbal Club Argeş. Succesul piteştenilor i-a urcat pe aceştia pe locul secund în clasament, la egalitate cu Chindia, dar cu golaveraj mai bun şi un meci în plus jucat.

Chindia a rămas lider, dar a ajuns la al doilea egal nul consecutiv

Ziua de sâmbătă a început cu dreptul pentru Sportul Snagov, o altă echipă implicată în lupta pentru promovare, aceasta deschizând scorul la Bacău încă din minutul 5, prin Alexandru loniţă. În cele din urmă, ilfovenii au mai punctat o dată, prin Huiban, cu 19 minute înainte de final, acumulând 40 de puncte, cu unul mai mult decât FC Petrolul Ploieşti, liderul provizoriu după meciurile de joi şi vineri.

Situaţie în care centrul de atenţie al zilei a devenit meciul de la Sânmartin, început de la ora 12:00, acolo unde Luceafărul Oradea a primit vizita Chindiei, echipă care a preluat fotoliul de lider din etapa a 14-a. Dâmboviţenii ar fi avut nevoie de cel puţin un egal pentru a rămâne pe locul 1 şi după această rundă, altfel Sportul Snagov ar fi devenit noul lider.

Chindia a reuşit doar un egal alb, al doilea rând după cel cu Metaloglobus din runda precedentă, după ce au ratat un penalty prin căpitanul Cherchez, în minutul 52. Punctul obţinut a fost de ajuns pentru ca echipa antrenată de Viorel Moldovan să mai stea o etapă pe locul 1.

Timişorenii, 1-1 pe linie

După ce ACS Poli a obţinut un egal pe terenul Mioveniului, scor 1-1, celelalte două reprezentante ale Timişoarei au obţinut acelaşi rezultat. Atât Ripensia, cât şi ASU Poli au fost conduse cu 1-0, dar au egalat până la pauză în partidele cu Daco-Getica, respectiv Pandurii. În celelalte două meciuri ale zilei, Energeticianul şi SSC Farul s-au impus pe teren propriu. Prima a trecut cu 2-1 de Metaloglobus, în timp ce a doua a învins cu 2-0 pe Dacia Unirea Brăila.

Etapa se va încheia duminică, după meciul dintre AS FC U Cluj şi CS Baloteşti, programat de la ora 15:30.

lată rezultatele, marcatorii şi programul etapei cu numărul 18:

22.11.2018, ora 19:30 FC Petrolul Ploieşti – AFC UTA Arad 2-2 (1-1)

Cătălin Ştefănescu (12), Sergiu Arnăutu (71 – pen.) / Ciprian Rus (36 – pen., 49)

23.11.2018, ora 17:00 CS Mioveni – ACS Poli Timişoara 1-1 (0-0)

Cosmin Năstăsie (72) / Octavian Drăghici (77)

23.11.2018, ora 17:30 Fotbal Club Argeş -Academica Clinceni 1-0 (1-0)

lonuţ Şerban (38)

24.11.2018, ora 11:00 CS Aerostar Bacău -CS Sportul Snagov SA 0-2 (0-1)

Alexandru loniţă (5), Dragoş Huiban (71) ASC Daco-Getica Bucureşti -AFC Ripensia Timişoara 1-1 (1-1) Adrian Voicu (22) / Călin Toma (6) ACS Energeticianul -FC Metaloglobus Bucureşti 2-1 (1-0) Vlad Rusu (44 – pen., 87) / Ovidiu Herea (60)

24.11.2018, ora 12:00 CS Luceafărul Oradea -AFC Chindia Târgovişte 0-0

24.11.2018, ora 13:00 ASSCS Farul Constanţa -ACS Dacia Unirea Brăila 2-0 (1-0)

Georgian Păun (10), Momodou Jallow (60)

24.11.2018, ora 14:00 ACS ASU Politehnica Timişoara -CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu 1-1 (1-1)

Alin Ignea (24) / Daniel Pîrvulescu (14)

25.11.2018, ora 15:30 AS FC Universitatea Cluj -CS Baloteşti 0-0