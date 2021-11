CHINDIA, PRINTRE ULTIMELE OPT ECHIPE ALE CUPEI ROMÂNIEI

O echipă din L3, ACSO Filiași, două din L2, FC Buzău și Politehnica Timișoara, și alte 5 din prima divizie vor juca în sferturile de finală, programate în perioada 30 noiembrie – 2 decembrie 2021.

Universitatea Craiova, Sepsi, Chindia și FC Argeș sunt echipele din Liga 1 care au obținut pe teren calificarea în următoarea fază a competiției. O decizie în privința partidei FC Voluntari – FCSB, nedisputată ca urmare a informării clubului oaspete că se află în imposibilitatea de a se prezenta la joc, va fi oferită de Comisia de Disciplină a FRF.

Joi, 28 octombrie

FC Buzău – Dunărea Călărași 3-0

Au marcat: Pablo Gaitán 39, Cr. Ciobanu 51, Kanda 79

În duelul echipelor de Liga 2 din optimile Cupei, FC Buzău a reușit să se impună cu același scor ca și în etapa 4 din campionat, 3-0, de această dată pe teren propriu.

Buzoienii au arătat încă din startul partidei de ce se află 13 poziții mai sus decât adversarii, însă primul gol a venit târziu în prima parte, în minutul 39, atunci când Gaitan a șutat din prima la vinclu din marginea careului.

Ciobanu, în minutul 51, cu o acțiune personală în care a driblat mai mulţi apărători ai Dunării finalizată cu un șut la colțul lung a dublat avantajul înainte ca scorul final să fie stabilit de Kanda, pe final.

U Craiova 1948 SA -Sepsi OSK Sf. Gheorghe 0-1

A marcat: Gajic 38 (autogol)

Craiova nu va avea două reprezentante în sferturile de finală după ce Sepsi s-a impus la limită în partida contra trupei lui Flavius Stoican disputată pe „Municipalul” din Drobeta Turnu Severin.

Unicul gol al meciului a venit după execuția lui Achahbar din minutul 38, șut de la 20 metri lateral stânga deviat în propria poartă de Gajic.

Ambele echipe au ratat ocazia de a mai înscrie înaintea finalului tensionat în care arbitrul a eliminat trei jucători, pe Niczuly de la Sepsi, pe Kovacic și Hugo Vieira de la U Craiova 1948 SA. Fără posibilitatea de a introduce portarul de rezervă, covăsnenii au disputat ultimele minute cu Aganovic în poartă, însă au reușit să mențină avantajul de pe tabelă și să își asigure locul în faza următoare.

Politehnica Timișoara -FC Rapid 1923 2-0

Au marcat: Gerbi 21, Oct. Ursu 70

Fără mai mulți titulari, menajați, Rapid nu a avut forța de a depăși o apărare foarte bine organizată a Politehnicii Timișoara. Echipa aflată pe locul 15 în Liga 2 a produs surpriza!

Cedând posesia giuleștenilor, Timișoara a lovit fulgerător pe contraatac. Mai întâi, în prima repriză, italianul împrumutat de la Sampdoria, Erik Gerbi, a finalizat în situație de unu contra unu cu portarul Drăghia.

După pauză, o nouă minge pasată în spatele apărării rapidite l-a găsit pe Ursu, care a înscris cu un șut plasat la colțul lung.

Formația din prima ligă a fost cel mai aproape de gol când Stahl a lovit bara, după un corner, în minutul 43. Prea puțin pentru a avansa în competiție.

Miercuri, 27 octombrie

Minaur Baia Mare -Universitatea Craiova 0-4

Au marcat: Gustavo 9, M. Constantin 15 (pen.), Bălașa 54, Koljic 56.

Minaur nu a reușit să devină a doua echipă de L3 în sferturile de finală, după cea din Filiași. Oltenii au început în forță și au marcat încă din minutul 9 prin Gustavo, iar prin penalty-ul transformat de M. Constantin (15) s-au detașat deja din favoriți în aproape calificați, după doar un sfert de oră de joc.

Abordând extrem de serios competiția, după cum anunțaseră deja, craiovenii au mai punctat de două ori după pauză, prin Bălașa (54) și Koljic (56), deținătoarea trofeului devenind, dacă nu era deja, o favorită clară la câștigarea competiției și în acest an!

După două zile de sferturi, avem 3 echipe de L1 și una de L3 calificate mai departe!

Marți, 26 octombrie

ACSO Filiași – AFC Hermannstadt 1-1, 2-2 după prel., 4-3 la pen.

Au marcat: Rogoveanu 44, Crețu 118 / Sîntean 3, C. Popescu 107

Oltenii din Liga 3 continuă să scrie istorie și au reușit încă un rezultat fabulos! După ce runda precedentă eliminaseră UTA Arad (L1), acum au trecut de una din cele mai bune echipe din L2, FC Hermannstadt!

A fost un meci cu adevărat de pus pe efigia Cupei României! 0-1 din minutul 3 pentru oaspeți, gol cu capul Sîntean, dar 1-1 la pauză, după ce Rogoveanu a executat perfect o lovitură liberă în minutul 44. Repriza secundă a fost mai calmă, dar meciul s-a dezlănțuit din nou în prelungiri.

Sibienii au preluat din nou conducerea în minutul 107, gol Călin Popescu, iar Filiași a punctat miraculos cu două minute înainte de finalul celor 120, prin nou-intratul Ion Crețu! La lovituri de departajare, au ratat doi jucători ai gazdelor și trei de la oaspeți! În final, 4-3 și o nouă pagină de istorie la Filiași!

Gaz Metan Mediaș -Chindia Târgoviște 0-1

A marcat: Morar 30 (autogol)

Un meci strâns se anunța duelul dintre cele două echipe de Liga 1 care în precedentele patru confruntări scriseseră două remize și câte o victorie fiecare, cu 1-0. Iar pe tabelă așa a și fost.

Cu un singur șut pe poartă în prima repriză, Chindia a reușit totuși să intre în avantaj la pauză, după ce Răzvan Matiș împrumutat de la Farul a centrat iar Morar a reluat în proprie poartă. Cunoscută ca o echipă incomodă și ermetică, reprezentanta Dâmboviței a făcut la reluare ceea ce știe mai bine sub bagheta lui Săndoi. S-a apărat atent și a lăsat jocul la conducerea Mediașului, care însă nu a reușit egalarea.

Astfel, Chindia se califică în sferturile de finală cu același scor cu care trecuse și de runda precedentă, în deplasarea de la Csikszereda (L2).

Dinamo – Fotbal Club Argeș 1-2

Au marcat: Țîră 49 / Ișfan 77, Cr. Dumitru 90+3

La capătul unei prime reprize relativ echilibrate și fără prea multe faze de poartă, în care s-a evidențiat mai mult înlocuirea lui St. Filip în minutul 24 după o accidentare, alb-roșii au intrat la cabine cu 0-0 pe tabelă în fața Argeșului.

Aproape imediat după revenirea pe teren, Țîră a punctat pentru prima oară în tricoul lui Dinamo, minutul 49, după o pasă excelentă a lui Torje. Jocul s-a animat, după cum era de așteptat, iar oaspeții au forțat egalarea. Au reușit asta prin Ișfan, după un contraatac eficient (minutul 78).

Când ambele echipe păreau gata de prelungiri, Cr. Dumitru a profitat de o respingere a lui Eșanu și a șutat pentru golul calificării în minutul 90+4!