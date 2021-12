CHINDIA, PRINTRE CELE MAI SANCȚIONATE ECHIPE DIN PRIMELE DOUĂ EȘALOANE

Dincolo de puncte și de lupta pentru atingerea obiectivelor, un top al echipelor cu cele mai puține avertismente încasate oferă o perspectivă necesară și inedită asupra fotbalului din primele două eșaloane.

Pentru o analiză corectă, au fost luate în calcul prestațiile tuturor echipelor din Liga 1 și Liga 2 din ediția actuală de campionat în primele 16 etape scurse din ambele competiții. Așadar, toate etapele din 2021 pentru Liga 2 și primele 16 etape din Liga 1 ale actualului sezon.

Punctele de sancțiune au fost calculate cu 1p pentru fiecare cartonaș galben și 5p pentru cartonaș roșu.

Farul, lider absolut! Dunărea, nr. 1 în L2!

Deschidem clasamentul celor 36 de cluburi angrenate în primele două eșaloane cu top 5 fair-play, unde Farul Constanța este lider incontestabil. Cu un singur cartonaș roșu primit și doar 23 de galbene în primele 16 etape ale sezonului! In urma Farului, colege de competiție sunt Sepsi și CFR Cluj.

Interesant este că în top 5 cele mai mici punctaje de sancțiuni se află 8 echipe, împărțite egal, câte 4 pentru fiecare competiție, Liga 1 și Liga 2. În ciuda sezonului slab, Dunărea Călărași e liderul până acum la jocul curat pe teren pentru eșalonul secund, urmată îndeaproape de două nou-pro-movate, Unirea Dej și CSA Steaua.

28p – Farul Constanța

32p – Sepsi OSK Sf. Gheorghe 34p – CFR Cluj, Dunărea Călărași

35p – Unirea Dej, CSA Steaua București 36p – UTA Arad, Petrolul Ploiești

Punctele nu influențează jocul curat și invers!

Imediat sub top 5 regăsim trei cluburi din Liga 1 cu performanțe bune în acest start de sezon, FCSB, Argeș și Craiova. E practic, imediat sub poziționarea oltenilor, linia care separă ierarhia generală în dreptul a 40 de puncte de sancțiune.

Urmează un calup masiv de echipe între 40 și 49 de puncte încasate, cu zona Capitalei și a județelor din jur încheind spre punctul fierbinte, unde se înmulțesc avertismentele. Punctele obținute pe teren nu sunt un factor decisiv în ierarhia fair-play, lucru demonstrat și de analiza sumară a careului de final: Voluntari și Chiajna, cu prestații bune în L1, respectiv L2, alături de Dinamo și Astra, în degringoladă.

38p – FCSB, FC Argeș

39p – Universitatea Craiova

40p – FC Brașov

41p – FC Botoșani, Dacia Unirea Brăila

42p – CS Mioveni, Poli Timișoara

44p – FCU Craiova 1948, Academica Clinceni, Unirea Slobozia

45p – CSC Șelimbăr

46p – Csikszereda Miercurea Ciuc

47p – Unirea Constanța

48p – Ripensia Timișoara

49p – fC Hermannstadt, U Cluj, Viitorul Pandurii Tg. Jiu 50p – FC Voluntari

51p – Concordia Chiajna

53p – Dinamo București

55p – Astra Giurgiu

Campionii cartonașelor încasate

Pe ultimele 5 poziții ca punctaj regăsim 6 echipe, dintre care 3 de L1 și 3 de L2, semn că nici eșalonul nu influențează statistica, deci nu se poate vorbi de o competiție mai dură ca alta sau de o dublă măsură a arbitrilor funcție de eșalon.

La extremitate se află Fotbal Club Rapid, nou-promovata din Liga 1, alături de liderul absolut la cartonașe încasate, Metaloglobus București. Trupa din L2 are 45 de cartonașe galbene și 5 roșii primite în doar 16 etape!

57p – Gaz Metan Mediaș, Chindia Târgoviște 58p – Poli Iași 60p – FC Buzău

65p – Fotbal Club Rapid

70p – Metaloglobus București.