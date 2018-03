CHINDIA PIERDE PUNCTE PE TERENUL UNEI ECHIPE MODESTE Foresta Suceava – Chindia Târgovişte 1-1 (0-0)

Share This





















Stadion: Areni (Suceava). Spectatori 700 Au marcat: Matei (min. 90+3) – D. FLorea (min.52)

Foresta: Began – Secrier, Opriş, Musea, Mate-iciuc, R. Sumanariu, Vl. Stănescu, Cerlincă, Dănilă, Renquin, M. Matei (cpt.) Rezerve: Bîlbă – Kharoubi, D. Nedelcu, Gulei, Lupşor, O. Onofraş, Makriev Antrenor: Florentin Petre

Chindia: I. Popescu – Martac, D. Ciobotariu, I. Morariu, Acasandrei, Jurj, L. Mihai, Rogov-eanu, Crinel Stoica, Cherchez (cpt.), D. Florea Rezerve: Meilă – Nisipeanu, D. Dumitraşcu, Cr. Neguţ, Neicuţescu, C. Dinu, Pencea Antrenor: Nicolae Croitoru

Arbitru: Marian Barbu (Făgăraş); Asistenţi: Adrian Vornicu (Iaşi) şi Joszef Peter (Sfântu Gheorghe).

Min. 90+4 1-1 Marius Matei execută un penalty şi aduce un punct nesperat în faţa Chindiei. Opriş a obţinut lovitura de pedeapsă. Matei l-a fentat pe portar şi a trimis în partea opusă, după ce Popescu deja sărise

Min. 89 Matei trimite din interiorul careului, dar Popescu respinge în corner

Min. 75 Neguţ şutează pe jos din interiorul careului, însă scoate Began

Min 52. 0-1 Martac are o acţiune în flancul stâng, centrează covrig, Daniel Florea reia cu latul din 14 metri, dintre fundaşii centrali, peste Began, ieşit din poartă

Min 48. Dănilă şutează de două ori din interiorul careului, prima dată mingea i-a fost scoasă de portar şi apoi a fost blocată de un fundaş

Min 29. Acţiune stânga, Secrier centrează în faţa careului, Sumanariu, venit din spate, trage pe jos de la 16 metri, dar Popescu scoate de la rădăcina barei

Min 15. Liviu Mihai şutează bine de la 16 metri, din voleu, mingea se ducea sub transversală, însă Began a scos salvator în corner

Min 9. Centrare în careu pentru Matei, aflat singur la 6 metri, însă atacantul Forestei are o execuţie complet ratată şi Chindia scapă fără

gol

Diferenţiate în clasament de multe puncte şi locuri, Foresta şi Chindia au terminat la egalitate, rezultat fixat abia la finele minutelor de prelungire ale partidei din Areni.

Deşi pornea cu prima şansă în confruntarea de sâmbătă, Chindia nu a putut păstra avantajul luat la şapte minute după reluare şi a clacat pe final, când a fost egalată dintr-un penalty transformat de Marius Matei, care a adus un punct nesperat pentru gazde.