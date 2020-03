CHINDIA PIERDE PRIMUL MECI DIN PLAY OUT FC Hermannstadt – Chindia Târgovişte 1-0 (1-0)

Share This





















A marcat: Debeljuh (min.4)

FC Hermannstadt: Cristiano – Almeida, Viera,

Stoica, Opruţ – Romario, Dâlbea – Petrescu

(Joalisson ’84), Yazalde (Dumitriu ’75), Cordea

(Busu ’60)- Debeljuh. Antrenor: Vasile

Miriuţă

Chindia Târgovişte: Moldovan – Corbu, Diallo, Benga, Martac (Dumitraşcu ’83) – Neguţ. Novac, Bic, Şerban – Berisha (Cherchez ’75), C. Barbu (Dangubic ’46). Antrenor: Viorel Moldovan

Cartonaşe galbene: Opruţ ’63, ’72, Debeljuh ’81 / Neguţ ’71, ’72

Cartonaşe roşii: Opruţ ’72 / Neguţ ’72

Meciul a fost arbitrat de Horia

Mladinovici, ajutat de asistenţii Daniel Mitruţi şi

Ferencz Tunyogi şi de rezerva lonuţ Coza.

Observatori au fost Marian Dorobanţu

şi Viorel llinca

– 90:00 Chindia Târgovişte bate un aut în jumătatea proprie.

– 90:00 Chindia Târgovişte atacă prin Cristian Cherchez. Totuşi, finalizarea acestuia nu schimbă tabela.

– 90:00 AFC Hermannstadt repune mingea în joc.

– 90:00 Chindia Târgovişte are o lovitură liberă interesantă, AFC Hermannstadt e sub presiune.

– 90:00 Repriza va fi prelungită cu 3 minute

– 89:37 Chindia Târgovişte primeşte o aruncare de la margine în jumătatea proprie.

– 88:58 Aut AFC Hermannstadt.

– 88:35 Galben pentru Cristiano Pereira!

– 87:50 AFC Hermannstadt repune din 6 metri.

– 86:19 Aruncare pentru Chindia Târgovişte în jumătatea proprie.

– 86:01 Arbitrul Horia Gabriel Mladinovici semnalizează aut de margine pentru AFC Hermannstadt în jumătatea celor de la Chindia Târgovişte.

– 85:42 AFC Hermannstadt bate un aut în jumătatea proprie.

– 85:22 Aut de margine pentru Chindia Târgovişte.

– 84:36 Gabriel Debeljuh (AFC Hermannstadt) ia cartonaş galben. Trebuie să fie atent de-acum înainte, poate fi trimis mai devreme la vestiare!

– 84:22 Chindia Târgovişte primeşte o lovitură liberă.

– 83:58 Joalisson îl înlocuieşte pe lonuţ Petrescu la AFC Hermannstadt.

– 83:13 Jocul se reia pe Municipal Sibiu cu repunerea celor de la gazde.

– 82:49 Lovitură de colţ pentru Chindia Târgovişte.

– 82:35 Chindia Târgovişte face o schimbare: Denis Dumitraşcu în locul lui Marius Mârtac.

– 81:29 lonuţ Petrescu (AFC Hermannstadt) execută un corner.

– 81:08 Lucian Mihai Dumitriu (AFC Hermannstadt) şutează pe poartă, dar intervine portarul.

– 80:20 AFC Hermannstadt primeşte o aruncare de la margine în jumătatea proprie.

– 79:28 Arbitrul Horia Gabriel Mladinovici indică aut de margine pentru oaspeţi.

– 78:49 Gabriel Debeljuh de la gazde este oprit pentru ofsaid.

– 77:59 Fază periculoasă! E lovitură liberă pentru AFC Hermannstadt în apropierea careului. – 77:28 Arbitrul Horia Gabriel Mladinovici dă un aut pentru AFC Hermannstadt aproape de careul celor de la Chindia Târgovişte.

– 76:36 Aruncare de la margine Chindia Târgovişte.

– 75:51 Arbitrul Horia Gabriel Mladinovici acordă o lovitură liberă pentru AFC Hermannstadt în jumătatea proprie.

– 74:44 Iese Yazalde, întră Lucian Mihai Dumitriu.

– 74:34 Cristian Cherchez întră în locul lui Valmir Berisha.

– 74:17 Lovitură liberă în jumătatea adversă pentru Chindia Târgovişte.

– 71:37 Roşu! Raul Opruţ pleacă spre vestiare după ce primeşte al doilea avertisment în acest meci!

– 71:14 Cristian Neguţ primeşte al doilea cartonaş galben şi este eliminat!

– 70:37 Horia Gabriel Mladinovici îi arătă galben lui Cristian Neguţ!

– 70:31 Lovitură liberă AFC Hermannstadt în propria jumătate.

– 69:56 Trage Daniel lonuţ Novac dar balonul trece pe lângă poartă.

– 69:56 AFC Hermannstadt au repunerea în joc.

– 69:12 AFC Hermannstadt aruncă de la margine.

– 68:37 Gabriel Debeljuh (AFC Hermannstadt) trimite la poartă, fără rezultat însă.

– 68:03 Lovitură liberă pentru AFC Hermannstadt în jumătatea adversă.

– 67:42 lonuţ Petrescu (AFC Hermannstadt) bate un corner.

– 66:51 Arbitrul Horia Gabriel Mladinovici a acordat o lovitură de la colţ pentru AFC Hermannstadt. Execută lonuţ Petrescu.

– 66:29 AFC Hermannstadt are un corner, lonuţ Petrescu se pregăteşte să îl execute.

– 64:50 Aut Chindia Târgovişte în terenul advers.

– 64:08 S-a acordat o lovitură liberă pentru oaspeţi.

– 63:37 Şutează Yazalde, dar nu nimereşte poarta.

– 63:37 Repunere din 6 metri pentru Chindia Târgovişte.

– 62:55 Raul Opruţ, de la gazde, vede cartonaşul galben.

– 62:49 Lovitură liberă pentru Chindia Târgovişte.

– 61:49 lonuţ Petrescu (AFC Hermannstadt) prinde un şut, dar ratează ţinta.

– 61:49 Repunere din 6 metri pentru Chindia Târgovişte.

– 60:52 Lovitură liberă pentru AFC Hermannstadt în jumatătea proprie.

– 60:20 Chindia Târgovişte are un aut în jumătatea celor de la AFC Hermannstadt.

– 59:09 Vasile Miriuţă (AFC Hermannstadt) face schimbare: Buşu Sorin îl înlocuieşte pe Andrei Cordea.

– 58:43 Aut AFC Hermannstadt.

– 58:10 Aut Chindia Târgovişte.

– 57:00 Aut Chindia Târgovişte.

– 56:20 Cristian Neguţ şi-a revenit.

– 55:29 Jocul e întrerupt din cauza accidentării lui Cristian Neguţ.

– 55:21 Aut de margine pentru Chindia Târgovişte.

– 54:47 Aruncare pentru gazde în jumătatea echipei adverse.

– 53:59 Aruncare pentru Chindia Târgovişte în jumătatea proprie.

– 53:32 AFC Hermannstadt repune din 6 metri.

– 53:06 Pericol pentru AFC Hermannstadt, Chindia Târgovişte are un aut dintr-o zonă periculoasă.

– 52:47 Aut Chindia Târgovişte în apropierea careului.

– 52:32 Aut Chindia Târgovişte în terenul advers.

– 52:19 Aut de margine pentru Chindia Târgovişte în jumătatea adversă.

– 51:55 Arbitrul Horia Gabriel Mladinovici fluieră o poziţie de ofsaid la Gabriel Debeljuh (AFC Hermannstadt).

– 51:09 Yazalde (AFC Hermannstadt) trimite pe lângă poartă.

– 51:09 Lovitură de poartă Chindia Târgovişte.

– 49:57 Lovitură liberă pentru AFC Hermannstadt.

– 49:36 Aruncare pentru AFC Hermannstadt într-o zonă periculoasă.

– 49:07 AFC Hermannstadt are un aut în jumătatea celor de la Chindia Târgovişte.

– 47:23 Lovitură liberă pentru Chindia Târgovişte.

– 46:57 Lovitură liberă pentru Chindia Târgovişte în jumatătea proprie.

– 46:40 Arbitrul Horia Gabriel Mladinovici semnalizează aut de margine pentru AFC Hermannstadt în jumătatea celor de la Chindia Târgovişte.

– 46:15 AFC Hermannstadt are aut.

– 45:29 Aut pentru AFC Hermannstadt în apropierea careului advers.

– 19:06:20 A început repriza a doua

– 45:00 Filip Dangubic îi ia locul lui Cătălin Barbu.

– 18:49:29 Sfârşitul reprizei

– 44:42 Chindia Târgovişte primeşte o aruncare de la margine în jumătatea proprie.

– 43:49 Arbitrul Horia Gabriel Mladinovici indică aut de margine pentru gazde.

– 43:05 Chindia Târgovişte aruncă de la margine.

– 42:40 Aruncare de la margine AFC Hermannstadt.

– 42:07 Chindia Târgovişte bate un aut în jumătatea proprie.

– 40:40 Jocul se reia pe Municipal Sibiu cu repunerea celor de la oaspeţi.

– 40:19 Horia Gabriel Mladinovici acordă corner pentru AFC Hermannstadt.

– 39:45 Romario trimite spre poartă, dar scorul nu se schimbă pe Municipal Sibiu.

– 39:02 Arbitrul Horia Gabriel Mladinovici fluieră lovitură liberă pentru AFC Hermannstadt.

– 38:26 Aut de margine pentru Chindia Târgovişte în jumătatea adversă.

– 37:54 Aut Chindia Târgovişte.

– 37:16 Mingea e iar în joc după repunerea din colţul careului mic a celor de la AFC Hermannstadt.

– 37:08 Horia Gabriel Mladinovici acordă corner pentru Chindia Târgovişte.

– 35:32 Arbitrul Horia Gabriel Mladinovici acordă o lovitură liberă pentru AFC Hermannstadt în jumătatea proprie.

– 34:33 Lovitură liberă Chindia Târgovişte în propria jumătate.

– 34:23 AFC Hermannstadt în atac, Tiago Almeida trage, dar scorul rămâne acelaşi.

– 33:47 AFC Hermannstadt are aut.

– 33:12 AFC Hermannstadt primeşte o aruncare de la margine în jumătatea proprie.

– 33:04 Chindia Târgovişte are un corner, Ovidiu Alexandru Bic se pregăteşte să îl execute.

– 32:24 Aruncare periculoasă pentru Chindia Târgovişte.

– 32:03 Aut Chindia Târgovişte în apropierea careului de 16 metri advers.

– 31:53 Arbitrul Horia Gabriel Mladinovici semnalizează aut de margine pentru Chindia Târgovişte în jumătatea celor de la AFC Hermannstadt.

– 31:05 Chindia Târgovişte are un aut în jumătatea celor de la AFC Hermannstadt.

– 28:52 AFC Hermannstadt repune mingea în joc.

– 28:13 Andrei Cordea (AFC Hermannstadt) şutează, dar ratează ţinta.

– 28:13 Chindia Târgovişte au repunerea în joc. – 27:49 Andrei Cordea (AFC Hermannstadt) bate un corner.

– 27:42 Andrei Cordea trage pe poartă dar nu reuşeşte să înscrie pentru AFC Hermannstadt.

– 26:46 Lovitură liberă în jumătatea adversă pentru AFC Hermannstadt.

– 26:25 Aruncare pentru gazde în jumătatea echipei adverse.

– 26:11 Aut Chindia Târgovişte în terenul advers.

– 25:53 Chindia Târgovişte bate un aut în jumătatea proprie.

– 25:31 Aruncare pentru AFC Hermannstadt în jumătatea proprie.

– 24:34 Arbitrul Horia Gabriel Mladinovici indică aut de margine pentru gazde.

– 23:02 AFC Hermannstadt primeşte o lovitură liberă.

– 22:20 Chindia Târgovişte aruncă de la margine.

– 21:47 Aut Chindia Târgovişte.

– 21:23 Repunere din 6 metri pentru Chindia Târgovişte.

– 21:23 Ousmane Viera urcă periculos în atac, dar lovitura de cap a lui Ousmane Viera nu-şi atinge ţinta.

– 21:11 Arbitrul Horia Gabriel Mladinovici a acordat o lovitură de la colţ pentru AFC Hermannstadt. Execută Andrei Cordea.

– 20:27 Aut AFC Hermannstadt.

– 19:34 Aruncare de la margine Chindia Târgovişte.

– 19:02 Arbitrul Horia Gabriel Mladinovici semnalizează aut de margine pentru AFC Hermannstadt în jumătatea celor de la Chindia Târgovişte.

– 17:55 Şansă bună pentru Chindia Târgovişte, e lovitură liberă.

– 17:35 Chindia Târgovişte are aut.

– 16:40 Jocul se reia pe Municipal Sibiu cu repunerea celor de la oaspeţi.

– 16:09 Lovitură liberă AFC Hermannstadt în jumătatea adversă.

– 15:46 Aut de margine pentru AFC Hermannstadt.

– 15:17 Horia Gabriel Mladinovici fluieră ofsaid la Yazalde.

– 14:53 AFC Hermannstadt are un aut în jumătatea celor de la Chindia Târgovişte.

– 14:20 AFC Hermannstadt repune din 6 metri.

– 13:36 Chindia Târgovişte au repunerea în joc.

– 13:36 AFC Hermannstadt presează în atac, însă şutul lui Yazalde nu găseşte poarta.

– 12:23 Cătălin Barbu de la Chindia Târgovişte este fluierat în poziţie de ofsaid.

– 11:37 Aut de margine pentru AFC Hermannstadt în jumătatea adversă.

– 11:17 Arbitrul Horia Gabriel Mladinovici indică aut de margine pentru oaspeţi.

– 10:52 Lovitură de poartă Chindia Târgovişte.

– 10:34 Lovitură de colţ pentru AFC Hermannstadt.

– 9:42 Chindia Târgovişte aruncă de la margine.

– 9:10 AFC Hermannstadt repune mingea în joc.

– 7:53 Aut AFC Hermannstadt în terenul advers.

– 7:29 Aut AFC Hermannstadt.

– 7:00 Aruncare pentru Chindia Târgovişte în jumătatea proprie.

– 6:35 Mingea e iar în joc după repunerea din colţul careului mic a celor de la AFC Hermannstadt.

– 5:15 Aut Chindia Târgovişte.

– 4:52 Aruncare de la margine AFC Hermannstadt.

– 3:19 Gooool! Gabriel Debeljuh punctează şi aduce AFC Hermannstadt în avantaj, 1-0!

– 3:19 Excelent assist a lui Raul Opruţ!

– 2:57 Andrei Şerban (Chindia Târgovişte) execută un corner.

– 2:04 Aruncare pentru oaspeţi în jumătatea echipei adverse.

– 1:31 Yazalde e semnalizat în ofsaid de către Horia Gabriel Mladinovici.

– 1:08 AFC Hermannstadt primeşte o aruncare de la margine în jumătatea proprie.

– 0:52 Aut de margine pentru Chindia Târgovişte.

– 0:22 Chindia Târgovişte bate un aut în jumătatea proprie.

– Repriza 1.