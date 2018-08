CHINDIA, PAS GREŞIT IN CURSA PENTRU PROMOVARE

Share This





















Chindia: Aioani – Martac, Vătavu, Gîsă, Dumi-traşcu – Mihaiu (Mihalache 83′), C. Novac (Andr. Lungu 76′), Liv. Mihai, Crinel Stoica (Cr. Neguţ 76′) – D. Florea, Cherchez Rezerve neutilizate: Ius. Popescu – C. Dinu, Bg. Vasile, Şerban Antrenor: Viorel Moldovan

FC Argeş: Ureche – Turda, Gugu, Hreniuc -Şerbănică, R. Costin (Tăbăcariu 85′), Andr. Panait, I. Şerban – D. Oancea (I. Năstăsie 66′), Buleică, Buhăescu (Nilă 89′) Rezerve neutilizate: N. Grecu – Bg. Barbu, Vişa, Tofan

Antrenor: Emil Săndoi

Min 83 Fază incredibilă în dreptul băncii de rezerve a piteştenilor. Cristian Neguţ preia mingea şi avansează în flancul drept, dar e faultat de… Emil Săndoi, antrenorul Argeşului. Săndoi i-a pus piciorul în faţă şi a respins mingea, oprind astfel acţiunea târgovişteanului. Săndoi s-a scuzat că uitase unde se află şi motiva că era în spaţiul său, însă pătrunsese pe teren pentru a-i respinge mingea lui Neguţ. După câteva discuţii, Emil Săndoi a fost eliminat şi trimis în tribună

Min 74 Năstăsie centrează şi Buleică reia cu capul din 6 metri în transversală, apoi mingea revine în faţa porţii. Ocazie imensă pentru piteşteni

Min 71 1-1 Vasile Buhăescu primeşte o pasă lungă în careul Chindiei, câştigă duelul aerian cu Gîsă, ridică mingea peste Vătavu, trimite in extremis pe lângă Aioani şi apoi împinge mingea de lângă Vătavu, repliat în disperare de cauză Min 65 Şerban trage în forţă din stânga, de la 22 de metri, însă pe lângă poarta lui Aioani Min 61 Ureche respinge în lateral şi evită un gol spectaculos al lui Liviu Mihai, care a încercat un lob peste portarul ieşit în faţă Min 58 Turda respinge în corner şi opreşte o fază periculoasă la poarta lui Ureche Min 50 1-0 lonuţ Şerban respinge slab în faţă o minge centrată de pe stânga de Mihaiu, Liviu Mihai preia şi aşează în stânga pentru Cristian Cherchez, iar atacantul Chindiei trimite cu latul din 14 metri. Ureche e pe direcţie, însă mingea îi dă palmele pe spate şi primeşte gol Min 50 Chindia scapă cu bine după o fază frumoasă a piteştenilor. După o combinaţie în dreapta şi o centrare în careul mic, Vătavu a respins cu capul în faţă Min 46 Buhăescu încearcă şutul de la 30 de metri central, însă trimite peste poartă Min 42 Panait încearcă un şut de la distanţă, însă a trimis mult peste poartă Min 38 Spectatorii vor mai mult şi încep să le reproşeze antrenorilor jocul prestat astăzi de cele două echipe. Lui Viorel Moldovan i s-a strigat, de exemplu, că nu joacă nimic Min 34 Cele două echipe fac schimb de posesie, însă niciuna dintre ele nu a reuşit să pună în pericol poarta adversă Min 27 Târgoviştenii combină frumos, Mihaiu primeşte după un triunghi de pase, e blocat chiar în marginea careului, însă asistentul ridicase eronat fanionul pentru offside Min 26 Pauză de hidratare Min 22 Buhăescu trage din careu, mingea e deviată şi de duce în corner. Faza fixă rămâne fără rezultat

Min 18 Florea trage de la 20 de metri, însă mingea este blocată de un fundaş piteştean Min 17 Ureche prinde în faţa careului mic o minge centrată cu efect din corner de Cherchez

Min 12 Florea este surprins în offside. Până acum s-a jucat mai mult la mijlocul terenului