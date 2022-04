CHINDIA NU VA JUCA ACASĂ NICI ÎN ACEST SEZON

1 0

Sub spectrul participării la al doilea baraj în trei sezoane petrecute în Liga 1, Chindia a mai primit o veste proastă, chiar înainte de meciul cu Dinamo, pierdut cu 0-2 la Ploiești.

Stadionul ”Eugen Popescu”, gazda echipei târgoviștene până la promovarea pe prima scenă, în vara anului 2019, nu va fi reabilitat complet nici în acest an, după toate probabilitățile. Ultimul termen avansat, la nivel oficial, pentru finalizarea lucrărilor este luna septembrie, potrivit unei postări pe Facebook a Primarului Municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan.

Trebuie menționat totuși că, de la momentul în care reabilitarea ar fi încheiată în șantier, vor putea trece alte luni bune până la obținerea avizelor ISU etc, precum și a omologării de către FRF, LPF și deținătorii de drepturi tv, vezi cazul stadionului din Giulești, construit de la zero, unde formalitățile au durat aproape o jumătate de an.

În aceste condiții, cu o promisiune pentru mijlocul campionatului regular următor – așa cum au fost multe altele, inclusiv că echipa va juca acasă un meci din acest sezon – fanii au tot dreptul să fie nemulțumiți și revoltați, existând circumstanțe reale pentru o premieră incredibilă la nivelul fotbalului românesc: ca o echipă să retrogradeze după trei sezoane în Liga 1, fără să fi jucat vreun meci în propriul fief. Asta cu toate că regulamentul FRF spune că o echipă nu poate juca în Liga 1 mai mult de un sezon pe un alt stadion decât cel din orașul propriu, anunță prosport.ro.

Chindia a promovat în prima ligă pe 25 mai 2019, după 4-1 cu Luceafărul Oradea pe teren propriu, practic ultimul meci jucat pe ”Eugen Popescu” până la momentul redactării acestui articol.

În iulie 2019 a început demolarea unei tribune întregi a vechii arene, iar reconstrucția, care a debutat în acea toamnă, a fost blocată deseori de problemele cu proiectantul, lipsa banilor și lipsa unei strategii clare pentru revenirea Chindiei acasă. Inițial s-a avansat ca și termen de finalizare a lucrărilor luna mai a anului 2020, cu o tribună complet nouă, gazon și nocturnă, plus renovarea vechii tribune, dinspre Casa Armatei. Termenul nu a fost respectat, ba mai mult, în 2021 s-a schimbat total optica, vorbindu-se despre o omologare provizorie cu vechea tribună, vestiare în module tip container și alte încăperi improvizate, despre care FRF nu a vrut să audă.

Astăzi, tribuna veche este gata în proporție de 60-70 la sută (doar o treime din scaune montate, încăperile nu sunt tencuite, despre finisaje nu poate fi vorba, cabinele TV și Centru de Comandă sunt în lucru, balustradele, gardurile nu au fost montate etc). La cea nouă, ar fi finalizată structura metalică, placa de jos și cea de la etaj, câteva rânduri de scări și cam atât. De asemenea, clădirea care va adăposti vestiarele, sala de conferință de presă, cabinele arbitrilor și observatorilor, precum și alte birouri, este la stadiul de structură metalică finalizată, mai informează prosport.ro.