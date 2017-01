Chindia nu şi-a făcut bine treaba. A remizat cu Tărlungeni şi a pierdut cu Baloteşti

Share This





















Nu-mi iese din minte declaraţia antrenorului Nicu Croitoru după meciul din etapa a 16-a, cu Olimpia Satu Mare, pierdut cu 1-0 în prelungiri. Atunci tehnicianul Chindiei spunea, printre altele, că „în următoarele cinci etape, trei din tur şi două din retur, Chindia poate să câştige 15 puncte”.

„Lăncierii” târgovişteni în aceste ultime partide ale anului 2016 au strălucit printr-o evoluţie mai mult decât modestă. Au câştigat cu 5-0 (acasă) cu Dunărea Călăraşi şi cu 2-0 (acasă) cu ASU Poli Timişoara. Au remizat 1-1 (în deplasare) cu Unirea Tărlungeni şi a pierdut acasă cu 0-3 (acasă) cu UTA Bătrâna Doamnă şi 2-3 (în deplasare cu C.S. Baloteşti). E jenant să faci egal cu Unirea Tărlungeni, o echipă aflată în pragul desfiinţării şi să iei bătaie de la C.S. Baloteşti, echipă care nu mai bătuse pe nimeni pe teren propriu. Ambele echipe se află în zona retrogradabilă şi le-a bătut cine a vrut şi cine n-a vrut. Nu dă bine deloc.

Despre meciul cu UTA Bătrâna Doamnă putem spune că la scorul de 0-2 spectatorii au părăsit stadionul Eugen Popescu foarte supăraţi, iar la 0-3 bătrânul stadion era aproape gol. La acel meci, băieţii lui Nicu Croitoru au jucat fie ce-o fi, având o reprezentaţie jalnică.

Târgoviştenii şi-au pierdut din strălucire după etapa a 5-a, când au pierdut 8 meciuri: 1-3 (în deplasare) cu Foresta Suceava, 0-2 (acasă) cu C.S. Mioveni, 0-2 (în deplasare) cu F.C. Braşov, 0-2 (în deplasare) cu Luceafărul Oradea, 1-2 (în deplasare) cu Sepsi Sfântu Gheorghe, 0-1 (în deplasare) cu Olimpia Satu Mare, 0-3 (acasă) cu UTA Bătrâna Doamnă, 2-3 (în deplasare) cu C.S. Baloteşti. De asemenea a fost eliminată din Cupa României, 0-2 (la Mioveni, în nocturnă) cu A.C.S. Poli Timişoara.

Jucătorii sub 21 de ani, Aioani, Parghel, Nisipeanu, Roşciugă, Stoica au arătat un repertoriu limitat.

Golgheterii Cherchez (12 goluri) şi Neguţ (9 goluri) n-au strălucit. Au fost inconstanţi. Mijlocaşii centrali, Honciu şi L. Mihai, n-au mai practicat acel joc bun, iute şi frumos. Ultimul a dat doar un gol (!). Lângă Vătavu n-a fost un fundaş central care să nu greşească. C. Dinu, Ispas şi B. Dinu n-au evoluat la potenţialul lor. Martac a greşit mult în faza de apărare, iar Pătru simte pe umeri prezenţa anilor. Oamenii veniţi de pe bancă, în special Neagoe şi Pencea n-au ajutat echipa. Nu sunt de valoarea lui Voinea şi Anton, plecaţi în Anglia. Portarul Meilă nici n-a strălucit, dar nici n-a dezamăgit.

Remanierile promise de preşedintele Marcel Ghergu s-au limitat doar la renunţarea la Bicher şi Roşciugă. Probabil se va renunţa şi la alţi jucători. Cherchez e curtat de F.C. Braşov, iar Neguţ de UTA Bătrâna Doamnă. Au şanse mici de a pleca.

Despre noutăţi nu se ştie nimic. Dacă sunt ca cele din vară, mai bine lipsă. Antrenor principal rămâne Nicu Croitoru. Acesta va suna adunarea pe 10 ianuarie. Atunci se va reuni lotul şi se va pleca la drum cu pregătirea în vederea abordării sezonului de primăvară, care începe pe 25 februarie. În prima etapă a anului 2017 Chindia stă. Va juca în următorea etapă, a 23-a, acasă, cu Academica Clinceni.

După disputarea a 19 meciuri în 21 de etape, Chindia e pe locul 7, cu 29 de puncte şi +2 la adevăr. A învins în 8 partide, are 2 remize şi 9 înfrângeri. Are golaveraj pozitiv +5 (27-22).

Zilele acestea se aşteaptă ca acţionarii de la Chindia să se întâlnească într-o adunare generală unde se va analiza activitatea tuturor celor de la echipa din Vechea Cetate de Scaun.