CHINDIA, MISIUNE GREA PENTRU PLAYOFF

Astra s-a impus la Buzau în faţa Chindiei cu 1-0. Singurul gol al jocului a fost marcat de Raspopobic în minutul 74.

Victoria în faţa echipei din Târgovişte o duce pe Astra pe poziţia a 7-a, la numai două lungimi de Clinceni şi Botosani.

Până la finalul sezonului regulat, Astra mai are 3 jocuri: cu Botoşani, acasă, apoi la Mediaş şi, în final, cu Uta, pe teren propriu. Programul e abordabil, mai ales că întâlnirea cu o rivală directă, Botoşani, are loc la Giurgiu. Practic, î acest moment, lupta între ultimele două locuri de playoff se dă între Astra, UTA, FC Argeş, Chindia – aflate acum sub locul 6 -Academica Clinceni şi Botoşani. Sepsi, cu 40 de puncte, pare exclusă din calcule, scrie www.sport.ro.

Cu cine mai au de jucat….

…Sepsi: Botoşani (d), Gaz Metan (a), UTA (d) şi FCSB (a)

…Botoşani: Sepsi (a), Astra (d), Viitorul (a), Voluntari (d)

…Clinceni: FC Argeş (d), Poli Iaşi (a), Dinamo

(d)

…Astra: Botoşani (a), Gaz Metan (d), UTA (d) …Chindia: Viitorul (d), Voluntari (a), FC Argeş

(d)

…FC Argeş: Dinamo (d), Clinceni (a), Hermannstadt (d), Chindia (a) …UTA: Craiova (d), Sepsi (a), Astra (d)