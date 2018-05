CHINDIA MERGE LA BARAJ! Chindia Târgovişte – ACS Hermannstadt 1-1 (1-1)

Share This





















Au marcat: Cherchez (min. 42) – Lupu (min.5)

Stadion: „Eugen Popescu” (Târgovişte – Dâmboviţa); Spectatori: 5000

Chindia: Aioani – Martac, Vătavu, D. Ciobotariu, D. Dumitraşcu – Pencea (Nisipeanu 74′), L. Mihai, Rogoveanu, Crinel

Stoica (Licu 89′) – D. Florea,

Cherchez (cpt.)

Rezerve: Meilă – Neicuţescu,

Ad. loniţă, Acasandrei, Jurj Antrenor: Nicolae Croitoru Hermannstadt: Niga – Mih.

Stancu, R. Crişan, Ct.

Pîrvulescu, D. Tătar (cpt.) – Danci (Bg. Rusu 31′), Dumitriu – S. Lupu (P. Petrescu 83′), C. Neagu (Boboc 55′), Curtean – Şt. Blănaru

Rezerve neutilizate: Căbuz -Monea, Dâlbea, I. Stoica

Antrenor: Alexandru Pelici

Arbitru: Cătălin Buşi (Râmnicu Vâlcea); Asistenţi: Florin Păunescu (Râmnicu Vâlcea) şi Stelian Slabu (Braşov).

Min 58 Dumitriu trage de la 35 de metri, Aioani vrea să prindă mingea, însă o scapă, dar are noroc, fiindcă se duce pe lângă bara din dreapta sa

Min 53 Cherchez centrează dintr-un corner de pe stânga, Ciobotariu sare în 6 metri şi deviază cu capul la bara a doua, iar acolo Florea nu ajunge la minge din plonjon

Min 42 1-1 Liviu Mihai centrează în careu, Radu Crişan nu reuşeşte decât să şteargă mingea cu capul, iar Cristian Cherchez reia în plasă de la 10 metri

Min 37 Contraatac Hermannstadt, Rusu avansează în flancul drept, pătrunde şi aşează în faţa careului pentru Cosmin Neagu, care vine din stânga şi şutează din alergare mult peste poată, chiar dacă era singur cu portarul şi se afla într-o poziţie ideală

Min 36 Rogoveanu şutează pe jos de la 25 de metri central, puţin pe lângă bara din stânga lui Niga

Min 35 Curtean trimite din voleu de la 20 de metri lateral stânga pe lângă colţul lung

Min 30 Aioani reţine la bara a doua o minge centrată dintr-un corner de pe stânga de Neagu

Min 27 Cherchez face ce vrea din Pîrvulescu în stânga careului, la 12 metri, căpitanul Chindiei şutează pe lângă Niga, dar Crişan respinge de pe linie direct printre picioarele lui Pencea, care îşi pune mâinile în cap după ce îşi dă seama pe lângă ce şansă de egalare a trecut

Min 25 Se joacă la trecerea timpului la Târgovişte şi e abia începutul jocului. Sibienii pasează între ei în propria jumătate şi aşteaptă ca jucătorii lui Croitoru să facă pressing. Chindia aşteapsă însă greşeala asversarilor pentru a contraataca

Min 15 Liviu Mihai pasează printre pentru contraatacul lui Cherchez, acesta pătrunde în careu pe dreapta, avansează până la 8 metri şi încearcă să trimită printre picioarele portarului, dar Niga respinge cu un picior şi apoi Crişan degajează

Min 11 Cherchez bate o lovitură liberă de la 30 de metri lateral stânga, Niga iese în 7 metri şi reţine

Min 5 0-1 Sabin Lupu reia cu călcâiul în plasă, după o centrare a lui Curtean. Sibienii au nevoie de doar un punct pentru a promova matematic, dar acum conduc

FC Hermannstadt a promovat din punct de vedere matematic în Liga 1, duminică, după rezultatul de egalitate reuşit la Târgovişte, 1-1 cu echipa locală Chindia, în etapa a 34-a a eşalonului secund. De asemenea, Chindia şi-a asigurat prezenţa în barajul pentru promovare în Liga 1. Dunărea Călăraşi este o altă echipă din Liga 2 care a obţinut promovarea încă din runda trecută.

La mai puţin de trei ani de existenţă, Hermannstadt este promovată în Liga 1. În deplasarea cu Chindia, echipa lui Alexandru Pelici a deschis scorul după doar patru minute, şi, deşi a fost egalată, a obţinut punctul de care avea nevoie să-şi asigure, matematic, prezenţa în primul eşalon. S-a terminat 1-1, primul egal pentru Hermannstadt după o serie de zece victorii. Şi Chindia are şanse de promovare pentru că are asigurată prezenţa la baraj.