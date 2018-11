CHINDIA JOACĂ TREI MECIURI ÎN MAI PUŢIN DE DOUĂ SĂPTĂMÂNI

Share This





















Trei etape de Liga 2 au mai rămas programate în acest an, iar două dintre ele sunt stabilite să se joace în această săptămână. Duminică s-a încheiat etapa a 18-a a Ligii 2, după meciul dintre „U” Cluj şi CS Baloteşti, luni e zi liberă, iar de marţi începe nebunia. Petrolul e din nou în centrul atenţiei în derby-ul de clasament al rundei a 19-a, prahovenii urmând să joace la Academica Clinceni, de la ora 14:00.

Miercuri sunt programate să se desfăşoare majoritatea jocurilor. CS Baloteşti – Aerostar e singura care începe de la ora 11:00, alte şase partide urmând a începe de la ora 14:00. Apoi, de la ora 17:00, la Timişoara are loc partida dintre Ripensia şi SSC Farul.

Etapa intermediară se încheie joi, când, de la ora 14:00, îşi are startul Chindia – Energeticianul.

În weekend, sâmbătă, de la ora 11:00, sunt programate cinci meciuri, la Târgu Jiu, Baloteşti, Clinceni, Arad şi Timişoara (Ciarda Roşie). Tot de ziua naţională, pe 1 decembrie, se joacă şi de la ora 12:00, la Ghermăneşti, şi 14:00, la Timişoara (Electrica). Duminică, au loc alte trei jocuri. De la ora 11:00 încep Luceafărul – Energeticianul şi Metaloglobus – „U” Cluj, iar de la ora 14:00 se dispută Chindia – ASU Politehnica.

Meciul dintre Metaloglobus şi „U” fusese iniţial programat de la ora 12:00, însă acum a fost mutat de la 11:00, scrie liga2.ro.

In fine, ultima rundă a Ligii 2 în acest an, a 21-a, începe vineri, 7 decembrie, cu două jocuri, şi se încheie duminică, după partida FC Argeş -Pandurii.

Programul etapei a 19-a: marţi, 27 noiembrie, ora 14:00

Academica Clinceni – Petrolul Ploieşti -DigiSport 1, TelekomSport 1, Look TV miercuri, 28 noiembrie, ora 11:00 CS Baloteşti – Aerostar Bacău miercuri, 28 noiembrie, ora 14:00 Dacia Unirea Brăila – Luceafărul Oradea ACS Poli Timişoara – Daco-Getica Bucureşti

UTA Arad – CS Mioveni Sportul Snagov – FC Argeş – DigiSport 1,

TelekomSport 1, Look TV

Pandurii Târgu Jiu – Universitatea Cluj

Metaloglobus Bucureşti – ASU Politehnica

Timişoara

miercuri, 28 noiembrie, ora 17:00

Ripensia Timişoara – SSC Farul Constanţa

– DigiSport 1, TelekomSport 1, Look TV joi, 29 noiembrie, ora 14:00

Chindia Târgovişte – Energeticianul -DigiSport 1, TelekomSport 1, Look TV

Programul etapei a 20-a: sâmbătă, 1 decembrie, ora 11:00

Pandurii Târgu Jiu – Aerostar Bacău CS Baloteşti – FC Argeş Academica Clinceni – CS Mioveni UTA Arad – Daco-Getica Bucureşti Ripensia Timişoara – Dacia Unirea Brăila sâmbătă, 1 decembrie, ora 12:00 Sportul Snagov – Petrolul Ploieşti -DigiSport 1, TelekomSport 1, Look TV sâmbătă, 1 decembrie, ora 14:00 ACS Poli Timişoara – SSC Farul Constanţa

– DigiSport 2, TelekomSport 2, Look TV duminică, 2 decembrie, ora 11:00 Luceafărul Oradea – Energeticianul Metaloglobus Bucureşti – Universitatea Cluj – DigiSport 1, TelekomSport 1, Look

TV

duminică, 2 decembrie, ora 14:00 Chindia Târgovişte – ASU Politehnica Timişoara – DigiSport 1, TelekomSport 1,

Look TV

Programul etapei a 21-a: vineri, 7 decembrie, ora 17:30

Petrolul Ploieşti – CS Baloteşti – DigiSport 1, TelekomSport 1, Look TV vineri, 7 decembrie, ora 19:30 Universitatea Cluj – Chindia Târgovişte -DigiSport 1, TelekomSport 1, Look TV sâmbătă, 8 decembrie, ora 11:00 Ripensia Timişoara – Luceafărul Oradea Dacia Unirea Brăila – ACS Poli Timişoara Daco-Getica Bucureşti – Academica Clinceni

CS Mioveni – Sportul Snagov

Aerostar Bacău – Metaloglobus Bucureşti

ASU Politehnica Timişoara –

Energeticianul

sâmbătă, 8 decembrie, ora 11:30

SSC Farul Constanţa – UTA Arad -DigiSport 1, TelekomSport 1, Look TV duminică, 9 decembrie, ora 12:00

FC Argeş – Pandurii Târgu Jiu – DigiSport 1, TelekomSport 1, Look TV