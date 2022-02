Partidele vor fi transmise în direct de LOOK Sport, DIGI Sport și TELEKOM Sport.

Presedintele FRB, Emilia-Carmen Tocala, anunta ca, incepanad cu data de 1 martie 2022, Federatia Romana de Baschet va demara o ampla actiune de omologare si clasificare a salilor de sport in care se joaca baschet in intreaga tara. Actiunea FRB are ca principal scop realizarea unei baze de date actualizate […]