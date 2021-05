CHINDIA ÎŞI CONSOLIDEAZĂ LOCUL DE LIDERĂ A PLAY-OUT-ULUI

In primul meci sub comanda antrenorului Liviu Ciobotariu (50 de ani), FC Voluntari a remizat cu Chindia Târgovişte, 0-0.

Prima fază aprinsă a meciului a avut loc în minutul 10. Gazdele au cerut penalty când mingea l-a lovit în mână pe Vadim Raţă, dar „centralul” lonuţ Coza a lăsat jocul să curgă. Raţă încercase să respingă mingea cu capul, dar balonul l-a lovit apoi în braţul aflat la mică distanţă de corp.

În minutul 24 a venit prima ocazie a meciului, la poarta lui Rimmceanu. Dumitraşcu a trimis cu capul pe lângă, din doar câţiva metri.

Gazdele au dat replica în minutul 31, când Gabi Tamaş a avut o şansă bună de gol. Veteranul din defensivă a executat o lovitură liberă pe sub zid, dar Moldovan a respins.

Patru minute mai târziu a venit cea mai mare ocazie a primei reprize. Aflat în careu, între mai mulţi adversari, Betancor şi-a ridicat mingea elegant şi a şutat din întoarcere, dar balonul a lovit bara transversală!

În a doua parte, Chindia a început mai bine, dar prima ocazie importantă le-a aparţinut tot gazdelor. În minutul 55, Briceag a depăşit doi adversari, a intrat în careu şi a şutat puţin pe lângă poartă.

Până la final, ambele echipe s-au aflat în căutarea golului izbăvitor, care nu a venit în cele din urmă. Voluntari a mai avut o şansă imensă în prelungiri, când Angelov a şutat din 6 metri, execuţia sa fiind blocată de Dinu Moldovan.

S-a terminat 0-0, iar FC Voluntari rămâne pe 8 în play-out, loc de baraj, în timp ce Chindia îşi majorează avansul în fruntea grupei la 4 puncte.

Clasamentul play-out-ului: