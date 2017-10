CHINDIA ÃŽNFRUNTÄ‚ ACADEMICA CLINCENI ÃŽN 16-IMILE CUPEI ROMÃ‚NIEI

Share This





















Casa Fotbalului a găzduit miercuri, 11 octombrie, tragerea la sorţi a şai-sprezecimilor Cupei României, ediţia 2017-2018. În această fază au intrat în competiţie şi cluburilor din Liga 1.

Jocurile din cadrul şaispreze-cimilor Cupei României vor avea loc marţi/miercuri/joi 24/25/26 octombrie cu începere de la ora 14:30, cu excepţia jocurilor televizate, programul acestora urmând a fi stabilit şi comunicat ulterior pe site-ul FRF.

Partidele din şaisprezecimile Cupei României stabilite în urma tragerii la sorţi:

AFC Botoşani – CFR Cluj

Sepsi OSK – CS U Craiova

ASU Poli Timişoara – ACS Poli Timişoara

Fotbal Club Argeş – CSM Politehnica Iaşi

Concordia Chiajna – AFC Astra

Sănătatea Cluj – FCSB

CSM Şcolar Reşita – FC Viitorul

Aerostar Bacău – SC Dinamo 1948

Dacia Unirea Brăila – Juventus Bucureşti

ACS Petrolul 52 – CS Mioveni

AFC Hermannstadt – FC Voluntari

Metaloglobus Bucureşti – Gaz Metan

Mediaş

AFC Unirea 04 Slobozia – ASA 2013 Târgu Mureş

CS Afumaţi – AFC UTA Arad Academia Clinceni – Chindia Târgovişte AS FC Universitatea Cluj – Ştiinţa Miroslava Jocurile din această rundă se stabilesc prin tragere la sorţi, echipele participante fiind repartizate astfel: URNA A: echipele care au ajuns în optimile Cupei României din sezonul precedent

1. FC VIITORUL SA

2. SC FC FCSB SA

3. AFC ASTRA

4. CS U CRAIOVA

5. FC CFR 1907 CLUJ SA

6. SC DINAMO 1948 SA

7. CS GAZ METAN MEDIAŞ

8. FC VOLUNTARI

9. CSM POLITEHNICA IAŞI

10. ACS POLI TIMIŞOARA

11. ASA 2013 TÂRGU MUREŞ

12. CS MIOVENI

13. CS AFUMAŢI

14. ACS DACIA UNIREA BRăILA URNA B: celelalte echipe care s-au calificat în faza şaisprezecimilor de finală

1. AFC BOTOŞANI

2. CS CONCORDIA CHIAJNA

3. ASC JUVENTUS BUCUREŞTI

4. SEPSI OSK SFÂNTU GHEORGHE

5. AFC UTA ARAD

6. AFC CHINDIA TÂRGOVIŞTE

7. ACS FC ACADEMICA CLINCENI

8. ASU POLI TIMIŞOARA

9. FOTBAL CLUB ARGEŞ

10. AFC HERMANNSTADT

11. FC METALOGLOBUS BUCUREŞTI

12. CS ŞTIINŢA MIROSLAVA

13. CSM ŞCOLAR REŞIŢA

14. CS SăNăTATEA SERVICII PUBLICE CLUJ

15. CS AEROSTAR BACăU

16. AFC UNIREA 04 SLOBOZIA

17. AS FC UNIVERSITATEA CLUJ

18. ACS PETROLUL 52

Se grupează echipele din urna A cu echipe din urna B (14 jocuri) şi, în continuare, cele 4 echipe rămase în urna B se grupează între ele (2 jocuri). Pentru jocurile din optimi, sferturi de finală şi semifinale echipele calificate vor fi repartizate în aceleaşi urne valorice ca şi în cadrul şaisprezecimilor, cu excepţia prevederilor art. 30, alin. 5.1 din ROAF, tragerea la sorţi urmând să se efectueze în mod similar. Jocurile din şaisprezecimile, optimile şi sferturile de finală se dispută în sistem eliminatoriu, într-o singură manşă, pe terenul echipei de categorie inferioară sau mai slab clasată în campionatul precedent. În cazul în care jocurile din Cupa României urmează să fie televizate în direct şi sunt programate în nocturnă, iar clubul organizator nu dispune de un stadion dotat cu instalaţie de iluminat, jocul se va programa pe un stadion din localitatea cea mai apropiată, care îndeplineşte condiţiile regulamentare necesare disputării jocului şi televizării.

Pentru instalaţiile mobile de nocturnă este obligatorie depunerea la FRF cu 10 zile înainte de disputarea jocului a certificatului instalaţiei de nocturnă emis de constructor, prin care sa se ateste conformitatea instalatiei cu prevederile art. 40.10 din ROAF, precum şi dovada instalării acesteia. În cazul în care începând cu faza şaisprezecimilor de finală se întalnesc echipe din categorii diferite şi echipa organizatoare nu deţine instalaţie de nocturnă, la cererea echipei care deţine aceasta facilitate si cu acordul celeilalte echipejocul se poate disputa pe terenul echipei care deţine instalaţie de nocturnă.

În caz de egalitate după 90 de minute de joc, se procedează la prelungiri şi, după caz, la executarea loviturilor de departajare din punctul de pedeapsă.

În privinţa numărului maxim de jucători extracomunitari folosiţi în jocurile de din Cupa României, se aplică următoarele reguli:

a) dacă într-un joc se întâlnesc echipe din aceeaşi categorie, se aplică regulile stabilite pentru categoria respectivă;

b) dacă într-un joc se întâlnesc echipe din categorii diferite, se aplică regulile stabilite pentru categoria superioară.

În cazul jocurilor desfăşurate într-o singură manşă, pe terenul uneia dintre echipe, cheltuielile se efectuează de clubul organizator, iar după scăderea cheltuielilor de organizare, suma rămasă se va repartiza fiecărei echipe în proporţie de 50% din beneficiul net. Dacă din încasări nu rezultă beneficiu, fiecare club va suporta în mod egal acoperirea cheltuielilor. Beneficiul fiecărei echipe va fi achitat în termen de cel mult 15 zile de la data disputării jocului.

Echipele din Liga I, Liga a 2-a şi Liga a 3-a, participante la jocuri din Cupa României, sunt obligate să respecte dispoziţiile privind numărul minim de jucători sub 21 de ani, respectiv 19 ani pentru cluburile de Liga a 3-a pe tot parcursul competiţiei (condiţiile privind numărul şi vârsta jucătorilor fiind stabilite de art. 45 din prezentul regulament pentru fiecare categorie competiţională), astfel:

– Echipele din Liga I sunt obligate să respecte condiţiile mai sus menţionate în toate jocurile din cadrul Cupei României.

– Echipele de Liga 2-a şi Liga a 3-a sunt obligate să respecte regulile anterior menţionate dacă joacă cu echipe din aceeaşi categorie competiţională.

În situaţia în care cluburile de Liga a 2-a şi/sau Liga a 3-a joacă cu o echipă de nivel superior ambele echipe vor trebui să respecte regulile respective astfel cum sunt acestea prevăzute pentru clubul de categorie superioară (de ex. dacă o echipă de Liga a 3-a joacă cu una de Liga a 2-a, atunci ambele echipe vor trebui să folosească pe toată durata partidei numărul minin de jucători prevăzut pentru cluburile de Liga a 2-a).

Conform articolului 54, punctul 2 din ROAF, jocurile din Liga I, Liga 2 şi Liga 3, campionatul de fotbal feminin, precum şi cele din Cupa României (faza naţională) pot începe numai dacă la teren sunt prezenţi medicul delegat şi medicul echipei gazdă.

În conformitate cu modificarea articolul 30, punctul 11 din ROAF, aprobată în şedinţa Comitetului Executiv din 8 august 2017, în faza naţională a Cupei României, în toate jocurile se pot efectua maximum trei înlocuiri de jucători pe toată durata celor 90 de minute regulamentare de joc. Totodată, va fi permisă efectuarea unei a patra înlocuiri de jucători numai în reprizele de prelungiri şi doar în situaţia în care celelalte trei schimbări au fost efectuate pe durata celor 90 de minute regulamentare de joc.