CHINDIA ÎNCEPE PERFECT PLAY-OUT-UL

Stadion: „Ilie Oană” (Ploieşti)

Au marcat: Neguţ (min. 10, 89) – C. Matei

(min.85)

Chindia: Aioani – Martac, Benga, Diallo, A. loniţă – V. Raţă, Bic – Neguţ, Dangubic, Ivancic – Berisha

Rezerve: D. Moldovan, Piţian, L. Corbu,

D. Dumitraşcu, Novac, L. Mihai,

Yameogo, D. Florea, A. Şerban

Antrenor: Viorel Moldovan

Viitorul: Tordai – Dussaut, M. Dulca, A.

lacob, R. Boboc – G. Matei, Edjouma,

Casap – Chiţu, L. Munteanu, Bîrnoi

Rezerve: Căbuz – C. Ganea, Artean, G.

Ganea, Pitu, D. Grosu, Căpuşă, Grameni,

G. Dănuleasa

Antrenor: Gheorghe Hagi

Arbitru: George Găman (Dolj) / Asistenţi:

Dragoş Iliescu (Dolj), Ionel Dumitru

(Prahova)

Min. 89 GOOOL! Chindia preia din nou conducerea pe tabelă, la scurt timp după golul egalizator al Viitorului! Neguţ reuşeşte „dubla”!

Min. 85 GOOOL! Cosmin Matei restabileşte egalitatea pe final de partidă, după o greşeală a lui Diallo, în faţa porţii. Min. 73 Ultimele două schimbări şi la Chindia: ies Raţă şi Berisha, intră Novac, respectiv Dumitraşcu. Min. 63 Viitorul epuizează schimbările: ies Chiţu, Casap şi Boboc, intră G. Ganea, Grosu şi C. Ganea.

Min. 61 Dublă schimbare la Chindia

Târgovişte: ies Dangubic şi Ivancic, intră

Florea, respectiv Tameogo.

Min. 46 S-a reluat partida! Gică Hagi face

o schimbare la pauză: intră Pitu, iese

Bîrnoi.

PAUZĂ!

Min. 38 Prima schimbare şi la Viitorul:

intră Artean, iese Edjouma.

Min. 23 Chindia Târgovişte face o primă

schimbare: intră Corbu, iese Ioniţă.

Min. 10 GOOOL! Chindia deschide scorul

în faţa Viitorului, prin reuşita lui Neguţ,

care a păcălit apărarea lui Gheorghe

Hagi!

Chindia Târgovişte a învins-o pe FC Viitorul, scor 2-1, în cadrul etapei a patra din play-out-ul Ligii 1.

Dâmboviţenii au deschis rapid scorul, în minutul 10 al partidei disputate pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploieşti, prin reuşita lui Cristian Neguţ (24 de ani), care a păcălit apărarea lui Gheorghe Hagi.

Astfel, Viorel Moldovan a obţinut trei puncte preţioase din meciul contra fostului său coleg de la echipa naţională, Gheorghe Hagi.

În urma acestui rezultat, Chindia Târgovişte urcă pe locul 11 în play-out, cu 17 puncte, şi o surclasează pe Dinamo, echipă aflată pe locul de baraj, la egalitate de puncte, dar cu un meci mai puţin disputat.