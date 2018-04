Share This





















Stadion: Metaloglobus (Bucureşti)

Au marcat: Vlad (min.19) – D. Florea (min. 16)

Metaloglobus: Burci – Asanache, Mitroi, Caramalău, Sava – Ant. Popa – Iul. Roşu (G. Coman 79′), Şt. Stîngă (cpt.)(Ispir 59′), Ghenovici, Vl. Vlad (Şt. Niculae 55′) – Bilciurescu Rezerve neutilizate: Rob. Geantă – Dincă, Negotei, Potecea Antrenor: Alin Chiţa

Chindia: Aioani – D. Ciobotariu, Acasandrei, Vătavu, Martac (cpt.) – Rogoveanu, Pencea (Licu 46′), L. Mihai, Crinel Stoica (Jurj 46′) – D. Florea, Cr. Neguţ

Rezerve neutilizate: Meilă – Nisipeanu, Dumitraşcu, C. Dinu, Ov. Morariu Antrenor: Nicolae Croitoru

– Min 87 Liviu Mihai centrează dintr-o lovitură liberă de la 20 de metri uşor lateral stânga, Burci reţine la colţul lung din faţa lui Vătavu

– Min 67 1-1 Liviu Mihai pasează excelent în diagonală de la 20 de metri lateral dreapta, Daniel Florea urmăreşte singur la bara a doua, reia cu capul din 3 metri şi înscrie sub transversală. Burci a lăsat, crezând că mingea se duce peste – Min 45+1 Ghenovici bate peste zid o lovitură

liberă de 23 de metri uşor lateral stânga, mingea se ducea lângă bară, însă Aioani a plonjat splendid şi a scos în lateral, salvându-şi echipa de la primirea încă unui gol

– Min 43 Ghenovici şutează splendid, din drop, de la 25 de metri uşor lateral dreapta, cu lob, însă puţin pe lângă colţul lung al porţii apărate de Aioani. Metaloglobus domină autoritar Chindia

– Min 42 Iulian Roşu cade în careul Chindiei după o pătrundere în viteză pe dreapta, cere penalty, însă arbitrul lasă jocul să continue

– Min 32 Roşu pătrunde în dreapta careului, centrează în centru, Vlad reia cu calcâiul pe spate din 5 metri, iar Aioani reţine la prima bară

– Min 27 Vlăduţ Vlad urmăreşte singur în careu o minge centrată din dreapta, reia cu capul sub transversală şi înscrie, însă golul e anulat pentru un offside clar

– Min 19 1-0 Vlăduţ Vlad driblează trei adversari în acţiunea sa pornită de la 30 de metri central, Ciobotariu se repliază şi îi ciupeşte balonul la 13 metri, mingea se duce în dreapta, iar acolo urcă Iulian Roşu, care şutează din prima la colţul lung şi înscrie

– Min 10 Chindia are posesia în startul meciului de la Bucureşti, însă nu se poate apropia periculos de poarta lui Burci