CHINDIA IERNEAZĂ PE PODIUM

Stadion „Eugen Popescu”. Spectatori: 1.000. A marcat: C. Neguţ (6). Chindia: I. Popescu – Ciobotariu, Vătavu, Ispas, Dumitraşcu – Şerban (56 Neicuţescu), L. Mihai, Honciu, C. Neguţ -Nisipeanu (90 C. Matei), Bâtfoi (67 Pencea). Antrenor: Nicu Croitoru. Pandurii: Stanca – Homei, Turda, Lung, Drugă – Brânzan (51 Maxin), Pîrvulescu -Tudoran (84 Vodă), Dănăricu, Şendroiu (59 Vasilescu) – Dodoi. Antrenor: Adrian Bogoi.

Au arbitrat: Eduard Ioniţă (Constanţa) 7 -Raul Ghiciulescu (Lugoj) 7, Andrei Nicolae (Timişoara) 7. Rezervă: NicolaeBreoi (Bucureşti). Observatori FRF: Vasile Bratu (Amara), Cristian Petropulos (Alba Iulia). Cartonaş galben: Dumitraşcu (41).

– Min 90+1 Dănăricu trece de doi adversari în flancul stâng, pătrunde în centru, trage din marginea careului în diagonală, iar mingea se duce puţin peste vinclul colţului lung. Ocazie mare de egalare

– Min 80 Pe contraatac, Nisipeanu centrează în careu din dreapta, iar Neicuţescu nu îl poate învinge pe Stanca din aproapiere, trimiţând din prima în portarul gorjenilor

– Min 80 Popescu reţine sub transversală şutul de la 25 de metri al lui Dănăricu

– Min 73 Dănăricu trage pe jos de la distanţă, Popescu plonjează în stânga şi reţine fără probleme

– Min 53 Pasă peste apărarea Chindiei, Dodoi scapă singur, însă este oprit pentru offside. Tudoran nu era în offside dacă ar fi fost lăsat de Dodoi să joace el mingea

– Min 47 Liviu Mihai trage puternic din marginea careului, Stanca respinge în faţă cu un reflex excepţional, iar din apropiere un coechipier degajează

– Min 43 Stanca reţine mingea ce s-ar fi dus spre Nisipeanu, nemarcat, după o centrare din stânga careului ce a fost prea sus pentru Bâtfoi

– Min 33 Andrei şutează din afara careului, pe centru, fără probleme pentru Stanca

– Min 31 Stanca reţine sub transversală o minge deviată defectuos de Turda spre propria poartă, după o centrare din dreapta a lui Nisipeanu

– Min 27 Popescu reţine şi de această dată la şutul lui Dănăricu de la 23 de metri central. Gorjenii pun presiune pe poarta Chindiei, dar nici târgoviştenii nu mai joacă nimic. Îşi invită adversarii în atac

– Min 27 Şendroiu preia la marginea careului după o respingere slabă în faţă, îşi face mingea în dreapta şi trage puternic, iar Popescu scapă mingea în faţă şi apoi o prinde

– Min 24 Popescu boxează din 7 metri mingea centrată dintr-un corner de pe dreapta.Neguţ preia la 30 de metri, acolo unde e faultat. Terenul a cedat deja, după doar 20 de minute de joc. Gazonul e desfundat şi jucătorii abia aleargă prin noroi

– Min 16 Brînzan pierde o minge, Chindia porneşte pe contraatac, Honciu trage de la 18 metri central, însă Stanca reţine fără probleme

– Min 11 Acţiune de contraatac a Chindiei, Neguţ ajunge în faţa careului, nu pasează şi preferă să tragă, însă alunecă şi pierde mingea

– Min 9 Prima reacţie a echipei Pandurii vine la şutul lui Pîrvulescu din afara careului, însă balonul se duce în blocaj şi târgoviştenii resping

– Min 7 1-0 Şerban centrează din dreapta, Nisipeanu sare pe sub minge la 10 metri central, Cristian Neguţ preia în stânga, în colţul careului mic, acolo de unde trage plasat la colţul lung, pe lângă Stanca.