CHINDIA, FĂRĂ ŞANSE ÎN FAŢA FCSB! Chindia Târgovişte – FCSB 0-2 (0-1)

Stadion: Marin Anastasovici (Giurgiu). Fără spectatori

Au marcat: Cristea (min. 23),Tănase (min.56)

Chindia: Aioani – Căpuşă (Martac ’90+2), Piţian, Paul lacob, Fomba – Neguţ

(Atanase ’86), Raţă, Dulca (Cherchez ’86),

Yameogo (Neicuţescu ’71) – D. Popa,

Florea (Berisha ’71).

Antrenor: Emil Săndoi

FCSB: Andrei Vlad – Creţu, Cristea, Miron,

Panţâru (Popescu ’57) – Simion (Şut ’46), Vînă (Buş ’46), Olaru (Oaidă ’77) – Man, Tănase (Buziuc ’90+2), Moruţan. Antrenor: Anton Petrea Cartonaşe galbene: Tănase ’58 Arbitru: Andrei Florin Chivulete. Asistenţi: Andrei Constantinescu şi Bogdan Velicu Min. 5: FCSB a încercat un şut la poarta Chindiei prin lonuţ Vînă, care a primit balonul de la Olaru. Mijlocaşul a trimis mult pe lângă poartă.

Min. 12: Dulca primeşte la marginea careului şi trimite un şut de la distanţă! Vlad e atent şi respinge balonul în out! Min. 15: Lovitura liberă pentru FCSB! Vina trimite direct pe poartă, dar balonul se opreşte în braţele lui Aioani. Min. 19: Vina execută lovitura liberă şi centrează balonul, însă Fomba este atent şi respinge în out.

Min. 18: Dennis Man este faultat de Fomba aproape de marginea careului şi obţine lovitura liberă.

Min. 38: Man pătrunde în careu şi trimite în faţa porţii, unde nu se afla nici un coechipier! Balonul se duce în out. Min. 23: GOL FCSB! Iulian Cristea deschide scorul cu un şut din faţa porţii după o centrare venită în urma unui corner! Olaru a executat scurt, mingea a ajuns la Morutan, care a centrat. Fundaşul a rămas nemarcat în careu şi a trimis balonul în poarta fără probleme. Min. 43: Căpuşă centrează bine în interiorul careului, însă fără succes! Vlad e neatent şi scapă iniţial balonul, însă se redresează şi reuşeşte să reţină. Min. 46: Toni Petrea face două schimbări la pauză! Simion şi Vina sunt scoşi din teren, în locul lor intră Bus şi Şut Min. 54: Creţu a pătruns în careu şi i-a dat o pasă bună lui Morutan, care a ratat preluarea şi a pierdut balonul. Min. 57: GOL FCSB! Florin Tănase primeşte de la Dennis Man la marginea careului, se întoarce cu balonul la picior şi şutează, învingându-l pe Aioani! Min. 57: Încă o schimbare făcută de Toni Petrea! Ovidiu Popescu iese din teren, în locul său intră Panţiru! Min. 58: Tănase vede cartonaşul galben după un fault la Dulca. Min. 71: Dublă schimbare la Chindia: Yameogo şi Florea ies, în locul lor intră Neicuţescu şi Berisha. Min. 73: Olimpiu Morutan îl lansează bine pe Man, care pătrunde în careu şi încearcă o scariţă peste Aioani, însă balonul trece pe lângă poartă. Min. 77: Încă o schimbare la FCSB! Darius Olaru iese din teren, în locul său intră Oaida.

Min. 86: Dublă schimbare la Chindia: Neguţ şi Dulca ies din teren, în locul lor intră Atanase şi Cherchez. Min. 89: Sergiu Bus şutează puternic de la marginea careului, dar Aioani plonjează şi respinge balonul în ultimul moment!